Na Zlatou tretru přijede nejlepší ženská tyčkařka i Boltův nástupce. A co Duplantis?
Šest měsíců před startem 65. ročníku Zlaté tretry oznámili organizátoři první potvrzená jména. Do Ostravy znovu dorazí australský talent Gout Gout, který je v necelých osmnácti letech přirovnáván k jamajské legendě Usainu Boltovi. Vrátí se i tyčkař Emmanouil Karalis, naopak nejlepší tyčkařka posledních let Katie Moonová se v moravskoslezské metropoli představí 16. června poprvé.
Uplynulou Zlatou tretru si podmanil Švéd Armand Duplantis, který neúspěšně útočil na svůj další světový rekord. Stále je možné, že největší superstar současné atletiky se do Ostravy vrátí. „Je to ve stádiu řešení. Je o něj velký zájem, když ho chtějí i Diamantové ligy. Ne každý si na něj může sáhnout. U žen už tu nejlepší tyčkařku máme, takže by bylo fajn, kdybychom měli i nejlepšího muže,“ zasnil se manažer mítinku Alfons Juck.
Právě v tyčkařském sektoru se v Ostravě poprvé představí Američanka Katie Moonová, jež opanovala tři světové šampionáty v řadě. Na olympiádě v Tokiu brala zlato, o tři roky později v Paříži stříbro. Češka Amálie Švábíková tak bude mít vskutku hvězdnou soupeřku. „Trošku jí to ztížíme,“ usmál se Juck.
Pětašedesátý ročník vábí i další světová esa, třeba Emmanouile Karalise. Řecký tyčkař v tomto roce posunul svůj osobní rekord na výšku 6 metrů a 8 centimetrů, čímž mu v historických tabulkách patří čtvrté místo za legendami Duplantisem, Sergejem Bubkou a Renaudem Lavilleniem.
„Zlatá tretra je akce, která je tradiční a kterou tady chceme. Je součástí globálního sportu,“ měl jasno ostravský primátor Jan Dohnal. „Je to něco, co přesahuje hranice Česka a Evropy. Loni tady startoval nejlepší atlet světa Duplantis nebo nejlepší atletka Evropy Femke Bolová. Někdy mám pocit, že Ostrava si toho vážila, ale Česko už tolik ne. Je neuvěřitelné dostat takovou kvalitu sportovců na jedno místo,“ doplnil svého předřečníka Miroslav Černošek, jednatel pořádající společnosti TK PLUS.
Přijede Boltův nástupce
Vycházející hvězdou je i Gout Gout. Talentovaný sprinter z Austrálie zaběhl na poslední Zlaté tretře čas 20,02 sekundy. Je dokonce rychlejší, než v sedmnácti býval Usain Bolt, k němuž je často přirovnáván.
„Chceme budovat příběh, že půjde ve šlépějích Usaina Bolta. Je na něm vidět, jaký je talent a jak si buduje image. Obecně sprinty jsou nejpopulárnější,“ hlásil Juck. „Očekával jsem od něj možná trochu lepší výkon, ale byl bych rád, kdyby se příští rok dostal pod dvacet sekund. Chceme z něj vyrobit ostravský produkt, aby nás bavil několik let,“ navázal Černošek.
Z českých atletů kromě Amálie Švábíkové už přislíbili účast výškař Jan Štefela nebo sprinterka Karolína Maňasová. Nejrychlejší Češka současnosti bude mít zvýšenou motivaci, minulý ročník domácího mítinku totiž musela kvůli zranění vynechat.
„Hodně mě mrzelo, že jsem se nemohla zúčastnit, pár dnů před Tretrou jsem si natáhla stehno. Když jsem viděla, že tam holky běžely pod jedenáct sekund, mrzelo to o to víc. Měla jsem dobrou formu a věřím, že bych se za nimi vytáhla k velmi kvalitnímu času,“ ohlížela se Maňasová.
Ačkoliv do Zlaté tretry 2026 zbývá ještě půl roku, vstupenky jsou dávno v prodeji. „S jejich prodejem jsme začali velmi rychle. Už teď jsme se dostali k číslu okolo tří tisíc, což jsme v tomhle čase ještě neměli,“ těšilo Jucka.