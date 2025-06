Supertalent Gout má osobní rekord. Ostravu pobláznil jako Bolt: Moc jsem si to užil

Když si atletický fenomén Usain Bolt podmanil Ostravu podeváté a naposledy, Goutu Goutovi bylo teprve deset let. Od té doby se ale změnilo hodně. Nyní, v roce 2025, je australský mladík v očích celé řady odborníků považován za Boltova nástupce. Bez nadsázky. Na Zlaté tretře to jenom potvrdil, dvoustovku ovládl s osobním rekordem, který posunul o dvě setiny. Výsledný čas? 20,02 sekundy. Čistě pro porovnání, jamajská legenda běžela ve svých sedmnácti až o desetinu pomaleji.

Zaplněný vítkovický stadion vyhlížel v závěrečné části programu velké věci. Zatímco Armand Duplantis svůj vlastní světový rekord nevylepšil ani na třetí pokus, na dráze číslo 6 se začal rozcvičovat Gout Gout. Pro někoho možná neznámý mladík, za pár let však obrovská hvězda.

Tlačila ho velká očekávání, která splnil. Časem 20,02 sekundy si vylepšil dosavadní maximum. „Z mého pohledu to byl úžasný závod, opravdu fantastický, teď se cítím skvěle,“ hlásil krátce po doběhnutí do cíle. „Jen jsem prostě běžel. Chtěl jsem běžet co nejrychleji a jsem rád, že se to povedlo,“ tvrdil.

Byť Gout na legendárního předchůdce Usaina Bolta výškově pár čísel ztrácí, v mnoha dalších aspektech ho dokonale připomíná. Stejně jako Jamajčan si pozornost fanoušků užívá, miluje je. Potvrdilo se to také na Zlaté tretře, kde poté, co o sedmnáct setin předčil Kubánce Reynieru Menu, ochotně pózoval fotografům. A že takové momentky budou mít zanedlouho pořádnou hodnotu.

Přiznal nervozitu, pochvaloval si diváky

„Atmosféra tady byla skutečně skvělá, moc jsem si ji užil. Myslím si, že bylo i vyprodáno, takže paráda. Diváci byli jedním z důvodů, který mě za výsledným časem hnal. Musím se ale přiznat, že jsem byl i nervózní,“ líčil se širokým úsměvem.

Dvacetisekundová hranice se ještě víc přiblížila. Gout ji doma v Perthu dokonce dvakrát během jednoho dne už překonal, jenže v obou případech s pomocí větru. Do výsledných tabulek se proto jeho čas nevepsal. „Teď jsem velmi těsně nad dvacet sekund, ale zároveň musím pokračovat v dobré práci. Snad tato hranice brzo padne,“ zasnil se mladík.

V Ostravě se zúčastnil svého vůbec prvního evropského mítinku, další však budou přibývat. Čeká ho třeba Diamantová liga v Monaku, vrchol sezony ale přijde na zářijovém mistrovství světa v Tokiu. „Hodně se tam těším, protože budu moct závodit s nejlepšími atlety na světě. Vrcholů a milníků sezony mám samozřejmě víc, ale Tokio bude tím hlavním,“ přikývl Gout.

Kam až může v budoucnu na své oblíbené dvoustovce zajít? Boltův světový rekord z MS v Berlíně 2009 činí 19,19 sekundy…