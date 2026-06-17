Comeback hrdiny s děravými trenýrkami: Je skvělé tady být! Vím, že mě Ostrava miluje
Před rokem jeho běh v Ostravě strhal sociální sítě, protože kvůli děravým trenýrkám ve vítězném závodě světu ukázal víc, než by chtěl. Americký překážkář Chris Robinson se v úterý na Zlatou tretru vrátil a po závodě si užíval pozornosti fanoušků. „Je skvělé být znovu tady. Vím, že mě tady milují,“ řekl Robinson.
Má za sebou další dobrodružný ostravský zážitek. Robinson přijel na Zlatou tretru obhajovat loňské vítězství, v cílové rovince ale ztrácel, na poslední překážce zakolísal a doběhl čtvrtý.
„Je to trochu těžké, protože jsem v letošní sezoně ještě neměl tolik času trénovat na překážkách. Potřebuju se vrátit do rytmu a krůček po krůčku se přibližovat osobnímu rekordu,“ hodnotil Robinson. „Potřebuju víc tréninku na překážkách, o tom to je. Až to bude důležité, budu připraven.“
Robinson časem 48,66 zaostal o víc než sekundu za vítězným Brazilcem Matheusem Limou. Po závodě se i tak vrhnul k natěšeným tribunám za cílovou rovinkou, kde několik minut poskytoval fanouškům selfíčka.
Loni se toho stalo hodně
Popularitu si v Ostravě i v celém světě získal neobyčejnými událostmi při loňské Zlaté tretře. Tehdy se mu v rozcvičení roztrhl suspensor pod trenýrkami a před závodem už neměl čas s tím něco udělat. Na dráze mu pak několikrát z trenek vykouknul penis, Robinson si během výkonu šortky minimálně pětkrát upravoval, ale i tak vyhrál ve velmi kvalitním čase.
Tím to ale nekončilo. Po mítinku se rozeběhl ze stadionu přes tramvajový pás vedoucí k hotelu, uklouznul, poranil si hlavu a musel na vyšetření do nemocnice.
„Jak všichni vědí, vloni se toho stalo hodně. Omdlel jsem, uhodil jsem se do hlavy a utrpěl jsem otřes mozku. Museli mi to sešít,“ vzpomíná Robinson. „Zpomalilo mě to na zbytek sezóny, ale nakonec jsem ji dokončil a dostal jsem se do týmu pro mistrovství světa, kde jsem postoupil do semifinále.“
Loňské události ale pro něj neměly jen negativní důsledky. Po odhalení svých choulostivých míst během závodu dostal několik reklamních nabídek od výrobců spodního prádla. Proslavil se po celém světě a z historky si bere to dobré.
„Jsem překážkář, takže se vždycky dívám na další překážku. Někdy upadnete, ale musíte stát a zase se připravit na tu další překážku,“ říká Robinson. „Já jsem na další překážku vždycky připravený. A stejné je to i v životě.“