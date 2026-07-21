Máchale, spadlo ti to! Opožděné pády laťky trápily české atlety, medaile ale mají
Scény jak ze slavné pohádky S čerty nejsou žerty zažívali čeští atleti na dorosteneckém ME v Rieti. Hned dvěma z nich spadla laťka několik sekund po pokusu. Jak desetibojař Sebastián Andrejev, tak tyčkař Lukáš Kratochvíl přesto získali medaile.
Kontakt tam byl. Když Sebastián Andrejev dopadl do doskočiště z výšky 191 centimetrů, zvednul se a uviděl bílý praporek. Laťky se v letu dotknul, ale až několik minut poté zjistil, že spadla. A výškařská soutěž pro něj skončila.
„Skočil jsem to a dotkl jsem se laťky. Hlavní rozhodčí zvedl bílou vlajku, tak jsem si myslel, že to uznají,“ líčil Andrejev. „Třeba patnáct minut potom, když odskákali další dva závodníci, za mnou přišli, že je to prý červená vlajka. Spadlo, když jsem vyšlapoval z matrace. Myslel jsem, že pravidla jsou taková, že to uznají. Ale prý je nějaké nové pravidlo, že když se dotknete laťky a potom to spadne, tak to neuznají. Takže jsem se aspoň dozvěděl něco do příště.“
Vedoucí výpravy Jan Koutník situaci spolu s rozhodčími prozkoumal a zjistil, že šlo skutečně o nezdařený pokus.
„Séba byl hodně emotivní. Měli jsme video, které utli ve chvíli, kdy laťka ještě nespadla. Na jeho obranu, opravdu to rozhodli trochu později. Šel jsem do video roomu a během dvou vteřin jsme s videorozhodčím vyhodnotili, že to byl bohužel nezdařený pokus,“ vysvětlil Koutník. „Ze strany videorozhodčího i technického delegáta jsem dostal omluvu za to, že to byla chyba rozhodčího na ploše.“
Technická pravidla atletiky pamatují na případ, že by laťka spadla vnějšími okolnostmi. Pokud by to rozhodčí uznali, Andrejevovi by udělili nový pokus. Ale rozhodčí ho určili rovnou jako nezdařený. V podobné situaci byl v Rieti i tyčkař Lukáš Kratochvíl. Při jednom ze svých pokusů se dlouho zdálo, že laťku překonal, ale po chvíli spadla.
„Tam byla časová prodleva o mnoho delší než u Sebastiána, bylo to dobrých pět, osm sekund. Stejně rozhodčí nakonec zvedla červený prapor,“ líčí Koutník. „Ještě jsme zkontrolovali videozáznam, jestli se někdo nedotkl doskočiště. Konzultovali jsme, jestli tam nedošlo k nějakému vlivu, třeba poryvu větru. Vyhodnotili, že se to stalo zaviněním atleta.“
Oba atleti se se situací poprali. Andrejev reagoval příkladně, když první den mistrovského desetiboje zakončil na čtvrtce úžasným desetibojařským rekordem šampionátu 48,60 sekundy.
„Psychicky je to těžké, ale podařilo se nám jít do toho dál s čistou hlavou. Do čtyřstovky mi to dalo motivaci běžet rychleji, což se mi povedlo. Chtěl jsem ukázat, že jsem tam nejlepší,“ uvedl Andrejev.
Kratochvíli získal bronzovou medaili, Andrejev celý desetiboj vyhrál. Mrzet ho můžou jen tři body, které mu scházely k českému dorosteneckému rekordu Františka Doubka. Jedna výška navíc by to spravila.