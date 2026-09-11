Atletická revoluce: miliony, výběr drah i červený koberec. Nová výzva čeká i tři Čechy
Je to další pokus, jak udělat z atletiky, olympijského sportu číslo jedna, znovu hit. V Budapešti se v pátek rozbíhá premiéra Ultimátního šampionátu. Během tří dnů se největší hvězdy utkají o nový titul, který má být v nové realitě exkluzivním zavírákem sezony. Malou revoluci reprezentuje deset milionů dolarů na prize money a přelomová pravidla. Ve hře jsou i čtvrtkařka Manuel, kladivář Myslyvčuk a výškař Štefela.
Aspoň jeden den budou globální atletické hvězdy ohodnoceny jako fotbalový kanonýr Erling Haaland. V Budapešti se rozjíždí víkendová bonanza, která je na poměry tradičního sportu našlapaná bohatými odměnami na prize money a nápady, které mají strhnout televizní publikum.
„Je to něco jiného a nového. Je to forma, která ukáže, jak by se atletika mohla modernizovat,“ říká insider a manažer Zlaté tretry Alfonz Juck. „Věřím, že to dobře dopadne, že to Světová atletika zvládne po ekonomické stránce. Na prize money je určeno deset milionu dolarů a nemluvím o dalších nákladech. Jsou to určitě nemalé sumy.“
Vítěz každé z disciplín si přijde na 150 000 dolarů, přes tři miliony korun, což je asi o milion korun víc, než bere Haaland za jeden den práce v Cityzens. Celkový koláč v přepočtu dělá víc než 200 milionů korun.
„Sto padesát tisíc dolarů chcete vyhrát. Je to element navíc,“ usmívala se před startem britská mílařka Georgia Hunterová Bellová. „Myslím, že to u nás doma bude vypadat trochu jinak, pokud se zadaří. Ale vážně, moc se těším. Je tu jiná energie, jiný vibe.“
Padnou v závěru sezony světové rekordy?
Peníze jsou základem, na němž stojí inovativní projekt, který hodlá atletiku představit v atraktivním balení. Jistou účast měli jen úřadující olympijští šampioni, mistři světa a vítězové aktuálního ročníku Diamantové ligy. Další sedo úzké špičky dobrali prostřednictvím světového žebříčku. Tak cutem prošli i kladivář Volodymyr Myslyvčuk, výškař Jan Štefela a čtvrtkařka Lurdes Gloria Manuel.
„Jsem strašně ráda, že se mi povedlo kvalifikovat. Budu moct pozorovat celý průběh závodu a nový koncept tohohle šampionátu ne jako divák přes televizní obrazovku, ale přímo tam jako závodník,“ těší se Manuel. „Nabízí spoustu novinek, jaké dřív nebyly. Jako nasazování do drah, bude tam red carpet, na to jsem hodně zvědavá.“
Své místo v dráze si experimentálně vybírali dvoustovkaři před semifinálovým během. Borci v technických disciplínách, s výjimkou vertikálních skoků, mají jen čtyři pokusy a cestou je čeká dvojí vyřazování. Pro atlety taky v Budapešti vyrostl červený koberec, kde se mohli ukázat ve svém vycházkovém či sponzorském oblečení.
A ačkoliv jde o poslední závody dlouhé sezony, v několika disciplínách může být reálně ohrožen světový rekord. Během léta padl na mužských i ženských krátkých překážkách, na 400 metrů překážek ho zlomil Brazilec Dos Santos. A Švýcarka Werrová se na půlce stále přibližuje Jarmile Kratochvílové.
„Nedá se to vyloučit. Na osmistovce nebudou vodičky, ale ukázalo se, že nejsou vždycky třeba. Uvidíme, co do souboje překážkářů přinese Rain Benjamin,“ přemítá Juck.
Olympijský šampion se v sezoně zatím věnoval většinou hladké čtvrtce, v Budapešti se v očekávané bitvě střetne s čerstvým světovým rekordmanem i tím nedávným, Karstenem Warholmem.