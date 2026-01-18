Milionová péče o tělo a 23 sezon v NBA. LeBron (41) popírá čas, proč nestárne?
Předposlední prosincový den oslavil jednačtyřicáté narozeniny. Ve věku, kdy řada basketbalových hvězd kvůli následkům kariéry sotva chodí, on stále létá nad obroučkou. LeBron James šponuje svůj odkaz v dlouhověkosti do absurdních rozměrů. Jako první v dějinách natáhl dráhu v NBA na 23 sezon a i v tomto ročníku skóruje přes 20 bodů na zápas.
Před pár dny na dresu LeBrona Jamese přibyla maličkost, která basketbalového kmeta dojala. Na pravém nárameníku teď z popudu ligy nosí nášivku s nápisem 23 sezon v NBA jako symbol vytrvalosti své kariéry. „Je to super cool! Když jsem ji viděl poprvé, byl jsem z toho naměkko,“ netajil chlap, jehož odkaz v dlouhověkosti začíná být snad silnější než čtyři tituly a rekordní počet bodů nastřílených v lize.
James přišel o prvních 14 zápasů sezony kvůli problémům se sedacím nervem. Z 38 utkání jeho Lakers v sezoně nastoupil k 21 a obyčejně vynechává druhý duel ve dvou dnech. Tento týden však udělal výjimku a po pondělním mači v Sacramentu nastoupil také v úterý proti Atlantě. Byla to skvělá záminka, jak prostudovat jeho rutinu, s kterou se stará o své 206 centimetrů vysoké a 113 kilo těžké tělo. A LeBron nechal svět nahlédnout do zákoutí fanatické péče, kterou mu věnuje.
Jeho den nezačal snídaní, ale řízenou bolestí a okysličováním. „Probudil jsem se a šel jsem do ledové vany,“ líčil. Extrémní chlad je prvním krokem k probuzení nervové soustavy otlučené tisíci bitvami a ke snížení celkového zánětu v těle. Ihned poté šel do hyperbarické komory, kde se pod vysokým tlakem sytí krevní plazma kyslíkem, což je klíčové pro urychlení regenerace tkání.
Nejvíce odehraných minut v NBA
Pořadí
Hráč
Minuty
1.
LeBron James
59 738
2.
Kareem Abdul-Jabbar
57 446
3.
Karl Malone
54 852
4.
Dirk Nowitzki
51 367
5.
Kevin Garnett
50 412
Po biotechnologiích a obědě přišla na řadu jednoduchá biologie: šlofík. Spánek je tím nejúčinnějším prostředkem pro zvýšení výkonnosti, který existuje. James spí 8 až 9 hodin přes noc a 2 až 3 hodiny za bílého dne před zápasem.
Nejlidštější detail Jamesovy rutiny přišel po probuzení. „Chvíli jsem hrál golf na konzoli,“ přiznal. I hraní videohry má přípravný podtext. „Je to můj obvyklý způsob, jak na 45 minut ulevit nohám od váhy těla.“
Po předzápasovém jídle, sprše a cestě do haly začala druhá část pracovního dne. Po příjezdu si LeBron jen tak nezaváže tkaničky a nevyběhne na palubovku. „Projel jsem svou normální rutinu v den zápasu: aktivace, masáž, rehabilitace, strečink a posilování,“ vypočítával.
Ještě předtím, než se vůbec dotkne basketbalového míče, aby se rozcvičil, prochází jeho tělo seřízením: promazáním kloubů, aktivací svalů a zajištěním mobility. Je to rozcvička před rozcvičkou. „Tak co myslíš?“ optal se ho po ní Mike Mancis, jeho osobní trenér, s nímž spolupracuje již od druhé sezony v NBA. „Myslím, že se cítím docela dobře,“ odtušil James. Za chvíli to měl poznat i Vít Krejčí a jeho tři zápasy neporažená Atlanta. K drtivé výhře Lakers 141:116 přispěl James 31 body, 9 doskoky a 10 asistencemi. To vše ve věku 41 let, kdy soupeří s o generaci mladšími borci, kteří patří mezi nejlepší atlety na planetě!
Nejvíc nastřílených bodů v NBA
Pořadí
Hráč
Body
1.
LeBron James
42 654
2.
Kareem Abdul-Jabbar
38 387
3.
Karl Malone
36 928
4.
Kobe Bryant
33 643
5.
Michael Jordan
32 292
LeBronem popsaný den není výjimkou nýbrž pravidlem. „Nikdy jsem neviděl nikoho takhle připraveného. Má svou rutinu a drží se jí každý den. V tělocvičně je z nás vždy první, je neskutečně oddaný svému řemeslu,“ žasne pětadvacetiletý spoluhráč Jaxson Hayes nad pílí borce, jenž je jen o půl roku mladší než hlavní kouč Lakers JJ Redick.
Jamesův obchodní partner Maverick Carter odhaduje, že hvězda ročně vydá za péči o tělo 1,5 milionu dolarů, cirka 31 milionů korun. „Když hrál za Cleveland a Miami, nechal si doma například postavit kopie týmové posilovny se všemi stroji,“ prozradil Carter.
Jamesův tým, který se o něj stará, je mnohohlavý. Patří do něj bývalý příslušník jednotky Navy Seals, jenž je expertem na biomechaniku pohybu. Dále dva kondiční trenéři, masér, šéfkuchař. V udržování zdravého životního stylu je James až chorobně disciplinovaný, jedinou jeho neřestí je prý sklenka dobrého červeného vína k večeři.
Jeho domov prý připomíná laboratoř s týmem vědců, kteří stále bádají, jak hvězdu udržet v nejlepší možné kondici. „Když jsem s LeBronem trénoval, zjistil jsem, s jakou téměř nábožnou péčí přistupuje k péči o své tělo,“ poznala i další superstar Kevin Durant. Patří k ní i nošení kompresních návleků na ruce a nohy při přeletech, aby zlepšil prokrvení končetin a zabránil otokům.
Stereotypní rutina zabere mnoho hodin denně, pro někoho může být ubíjející. James ji však už bere jako neodmyslitelnou součást své cesty, aby byl co nejlepší. „Musíte se zamilovat do toho procesu. Hlavně ho nešiďte, nezkracujte si cestu. Zamilujte si ten proces a všechno ostatní už přijde samo přirozeně. Právě tohle se mi v kariéře podařilo,“ líčil s tím, že se i v jednačtyřiceti cítí při každém tréninku s míčem jako nadšený nováček.
„Miluju vlézt na hřiště a sledovat, jak míč plachtí vzduchem, jak propadne síťkou, slyšet zvuk balonu odrážejícího se od palubovky, pískání bot na ní. Vstanu brzy ráno, sbalím si tašku, a když pak vlezu na hřiště, řeknu si: Páni, to je pořád nádherný pocit,“ vyznal se James, jenž si coby nejstarší hráč v lize v této sezoně drží průměry 22,4 bodu, 5,7 doskoku a 6,9 asistence.
Jde o naprosto bezprecedentní čísla v zatím posledním roce nejdelší kariéry, která se kdy v NBA odehrála. A ač to zní jako klišé, láska v ní hraje zcela zásadní roli.
LeBron James v NBA
Sezona
Tým
Zápasy
Body
Doskoky
Asistence
2003/04
Cleveland
79
20,9
5,5
5,9
2004/05
Cleveland
80
27,2
7,4
7,2
2005/06
Cleveland
79
31,4
7,0
6,6
2006/07
Cleveland
78
27,3
6,7
6,0
2007/08
Cleveland
75
30,0
7,9
7,2
2008/09
Cleveland
81
28,4
7,6
7,2
2009/10
Cleveland
76
29,7
7,3
8,6
2010/11
Miami
79
26,7
7,5
7,0
2011/12
Miami
62
27,1
7,9
6,2
2012/13
Miami
76
26,8
8,0
7,3
2013/14
Miami
77
27,1
6,9
6,3
2014/15
Cleveland
69
25,3
6,0
7,4
2015/16
Cleveland
76
25,3
7,4
6,8
2016/17
Cleveland
74
26,4
8,6
8,7
2017/18
Cleveland
82
27,5
8,6
9,1
2018/19
LA Lakers
55
27,4
8,5
8,3
2019/20
LA Lakers
67
25,3
7,8
10,2
2020/21
LA Lakers
45
25,0
7,7
7,8
2021/22
LA Lakers
56
30,3
8,2
6,2
2022/23
LA Lakers
55
28,9
8,3
6,8
2023/24
LA Lakers
71
25,7
7,3
8,3
2024/25
LA Lakers
70
24,4
7,8
8,2
2025/26
LA Lakers
21
22,4
5,7
6,9