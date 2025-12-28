Satoranský trojkami podržel Barcelonu, ta nadále řádí. Veselého skolila chřipka
Basketbalová Barcelona měla v neděli napilno. V rámci španělské ACB ligy se vydala do Bilbaa, kde se potvrdila vzkvétající forma katalánského velkoklubu. U výhry 71:66 byl hodně vidět i Tomáš Satoranský, který si připsal 16 bodů. Barcelona z posledních jedenácti soutěžních zápasů desetkrát vyhrála.
Když se začátkem listopadu Barcelona rozloučila s neúspěšným koučem Joanem Peňarroyou, fanoušci si oddechli. Změna trenéra zákonitě nemusí znamenat i změnu výsledků. V Barceloně to ale zatím platí skoro dvojnásob. Po Peňarroyovi na okamžik převzal žezlo klubový patriot a asistent Oscar Orellana. Už pod ním se Barce dařilo, ale vedl první tým jen dočasně, než se kluboví bafuňáři dohodli na smlouvě s navrátilcem a trenérskou hvězdou první jakosti Xavim Pascualem.
Od Peňarroyova krachu neutekly ani dva měsíce, ale Barcelona se změnila skoro k nepoznání. Xavi Pascual do hráčů napumpoval zpátky sebevědomí a hlavně to zase vypadá, že tým má řád a ví, co má hrát.
Sám Satoranský zůstává neoddiskutovatelným dispečerem a lídrem týmu. Na tom se nic nemění. Pod Pascualem ale začal více střílet. Vždyť ve třech z posledních čtyř zápasů zaznamenal minimálně 16 bodů. V Eurolize proti Baskonii dokonce explodoval 23 body. Je fakt, že proti těmto číslům stojí jiný extrém. Den před Vánoci nezaznamenal jediný bodík v Eurolize proti Fenerbahce. Porážka 71:72 od tureckého giganta je taky jediná, kterou zatím musela Barca pod Pascualem překousnout.
V neděli naopak přišlo sladké vítězství. V Bilbau totiž dosud nikdo v této sezoně nezvítězil, Barcelona je první. Satoranský k 16 bodům přidal 6 asistencí a 3 doskoky. Český rozehrávač skvěle vstoupil do utkání. Jen v první čtvrtině nasázel díky čtyřem trojkám 12 bodů a spolu s Willym Hernángomezem byli jediní dva střelci Barcelony v první čtvrtině. Dle toho taky vypadalo skóre. Bilbao totiž vedlo 25:16, ale Barcelona dokázala svůj part vylepšit.
Jan Veselý sice v zápise o utkání figuroval, ale španělská média přišla po zápase s tvrzením, že českého pivota na poslední chvíli vyřadila chřipka.
V tuto chvíli se Barcelona nachází ve španělské lize na 5. místě s bilancí 8 výher a 4 proher. V Eurolize je to ještě lepší. I přes poslední zmíněnou prohru s Fenerbahce jsou Satoranský a spol. čtvrtí.