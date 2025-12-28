Atlanta zase padla rozdílem jednoho koše! Krejčí proti Knicks na 9 bodech. Young bez šťávy
Šňůra proher se natahuje dál. Frustrující vánoční období zažívají v NBA basketbalisté Atlanty s jediným českým vyslancem Vítem Krejčím. Tentokrát v domácí hale Hawks nestačili na New York Knicks. Byť soupeř vedl až o osmnáct bodů, došlo na vyrovnanou koncovku, kde Atlanta pohořela pošesté v řadě. Tentokrát výsledkem 125:128. Krejčí uzavřel své konto na 9 bodech.
Když se 19. prosince vrátila na značky po zranění kolene největší hvězda Atlanty Trae Young, měl být stěžejním prvkem, který řadu zápasů převáží na stranu týmu kouče Quina Snydera. To se ale nedaří a šikovný Američan se někdy jeví jako bez šťávy. Young se po svém comebacku ještě nemohl radovat z výhry. Proti Knicks zůstal daleko za očekáváním. Sice si připsal deset asistencí, ale k tomu jen 9 bodů z deseti střeleckých pokusů. Však taky prchal se svěšenou hlavou do útrob State Farm Areny mezi prvními.
Dlouho to bohužel proti Newyorčanům vypadalo, že půjde o tvrdý náraz do zdi taky pro Víta Krejčího. Český rozehrávač se těžko prosazoval. Střílel jen zpoza tříbodového oblouku, jenže prvních pět ran mu tam nepadlo. Poprvé se prosadil až ke sklonku třetí periody. Nakonec i další dvě trojky z jeho rukou našly cestu do obroučky. Devět bodů a tři trefené trojky z osmi pokusů ale nejsou něco, zač by si měl gratulovat. Krejčí už je dál a jeho přínos pro Hawks bývá zpravidla výraznější.
Po vánočních svátcích se asi naplno ukázala nálada v obou táborech. Atlanta je v křeči, zatímco Knicks si další výhrou pojistili druhé místo ve východní konferenci. Krejčí a spol. se tak propadají tabulkou. S bilancí 15 výher a 18 proher se Atlanta drží na desáté příčce na východě, což je poslední vstupenka alespoň do předkola play off.
Zápas rozhodli hlavní tahouni Knicks. Karl-Anthony Towns 36 body a 16 doskoky zase více poodkryl, jak moc Hawks chybí zraněný pivot Kristaps Porzingis. Zdatně mu sekundoval Jalen Brunson s 34 body, ačkoliv v závěru udělal fatální chybu, kterou přihrál dva body Atlantě, přesto to Hawks nestačilo. Duel v závěru ustál i OG Anunoby. Brit v závěru sázel trestné hody po faulech na svou osobu s naprostou precizností.
Zanedlouho po Brunsonovi navíc ztratil i na druhé straně Jalen Johnson po přihrávce Younga. Dvě zamýšlené největší hvězdy Hawks selhaly. Knicks tak byli na koni, byť se koncovka zápasu přelévala ze strany na stranu. V poslední minutě se vrátil na palubovku Krejčí. Možná i s vidinou toho, že by na něj mohlo vyjít rozhodující zakončení v posledních sekundách, ale situace se vyvinula tak, že Krejčí přihrával. Atlanta tou dobou prohrávala 125:128 a Nickel Alexander-Walker musel trojku proměnit, jenže nedal a klakson uzavírající zápas rozesmutnil většinu fanoušků v hale.
Krejčí se v zápase zastavil na zmíněných devíti bodech za 24 minut hry. Nepřidal doskok ani asistenci. Hawks budou muset něco změnit. Za poslední čtyři zápasy se třikrát stalo, že Atlanta nakonec prohrála maximálně o tři body. Přesně tohle Snyderovu družinu momentálně bolí nejvíc.
Výsledky NBA
Sacramento - Dallas 113:107, Orlando - Denver 127:126, New Orleans - Phoenix 114:123, Atlanta - New York 125:128 (domácí Krejčí 9 bodů), Miami - Indiana 144:116, Chicago - Milwaukee 103:112, Houston - Cleveland 117:100, Minnesota - Brooklyn 107:123, San Antonio - Utah 114:127.
