Basketbalová paráda! Nymburk zvládl klíčový zápas a v Lize mistrů slaví postup do čtvrtfinále
Basketbalisté Nymburka zvítězili v rozhodujícím utkání 6. kola osmifinálové fáze Ligy mistrů na palubovce Gran Canarie 92:82 a postoupili podruhé za sebou do čtvrtfinále. Soupeři oplatili domácí porážku 64:67 a díky lepšímu vzájemnému skóre před ním obsadili druhé místo ve skupině L. Středočeši jsou mezi osmi nejlepšími týmy soutěže počtvrté a vyrovnali klubové maximum.
Nejlepším střelcem týmu dvacetinásobného českého šampiona byl v úterý J. T. Shumate, který zaznamenal 22 bodů. Jaromír Bohačík přidal 16 bodů a Goran Filipovič 15. Domácím nepomohlo ani 19 bodů Nicoláse Brussina.
Jméno čtvrtfinálového soupeře se Nymburk dozví při pátečním losu. První duel sehraje 31. března, či 1. dubna venku, odveta se bude hrát o týden později v Praze. Případný třetí zápas se uskuteční opět na palubovce soupeře 14., nebo 15. března.
Svěřenci trenéra Orena Amiela budou usilovat o premiérovou účast ve Final Four. Čtvrtfinále hráli vedle loňského ročníku také v letech 2020 a 2021. Vloni nestačili na Galatasaray Istanbul.
Nymburk se musel v klíčovém duelu obejít bez zraněného pivota Marcuse Santose-Silvy, do sestavy se naopak vrátil reprezentační rozehrávač Ondřej Sehnal. Středočeši drželi v úvodu krok, domácí ale poté odskočili osmi body v řadě do vedení 12:5. Španělský celek předčil v první čtvrtině Nymburk na tříbodové trefy 4:1 a vedl po úvodní desetiminutovce 20:14.
Také ve druhé čtvrtině pokračovali hráči Gran Canarie v tříbodové sérii. Nymburk se sice dvakrát dotáhl na rozdíl tří bodů, domácím se ale dařilo vždy odskočit. Po deváté trojce v utkání vedli 39:31 a do poločasové přestávky šli s šestibodovým náskokem (42:36). Nejlepším střelcem byl se 14 body Brussino.
Po návratu z kabin se ale českým šampionům podařilo duel otočit. Přestože ztráceli sedm bodů, po trojkách Sehnala a Bohačíka se dotáhli na jednobodový rozdíl a vzápětí se po trestných hodech Filipoviče ujali vedení 47:46. Gran Canaria ještě zareagovala, do závěrečné čtvrtiny už šla ale jen s dvoubodovým vedením 63:61.
Rozhodla závěrečná desetiminutovka, v níž Nymburk pokračoval ve zlepšené střelbě. Po trefě Shumatea se dostal šest a půl minuty poprvé na více než tříbodový rozdíl (72:67), který by mu zajišťoval postup.
Domácí se ještě po koši Brussina dotáhli dvě minuty před koncem na 79:82, Nymburk ale vrátil do potřebného vedení trojkou Jaquan Lawrence. Domácí se už poté na rozdíl kýžených tří bodů nedostali, naopak jejich snahu ještě otupil další trojkou Filipovič. V koncovce už hráči Gran Canarie vyšli střelecky naprázdno a Středočeši mohli slavit postup.
Basketbalová Liga mistrů - 6. kolo osmifinálové skupiny L:
Dreamland Gran Canaria - ERA Nymburk 82:92 (20:14, 42:36, 63:61)
Nejvíce bodů: Brussino 19, Pelos 16, Wong 12 - Shumate 22, Bohačík 16, Filipovič 15. Fauly: 16:22. Trestné hody: 16/13 - 14/11. Trojky: 15:15. Doskoky: 29:33.
Terst - Tenerife 82:76 (37:37).
|1.
|Tenerife
|6
|4
|2
|482:447
|10
|2.
|Nymburk
|6
|3
|3
|464:483
|9
|3.
|Gran Canaria
|6
|3
|3
|462:452
|9
|4.
|Terst
|6
|2
|4
|472:498
|8