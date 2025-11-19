Český talent o NCAA: Studuju historii. Basket je tu hlavní sport, učitel chtěl selfie
Je považován za velký basketbalový talent. Jakub Nečas (21) od roku 2023 válčí na americké univerzitě Duquesne v prestižní NCAA. Pro deník Sport a web iSport se rozpovídal o tom, jak to chodí na americké vysoké škole a jak se těší na reprezentaci. „Adaptoval jsem se. Žiju v Pittsburghu, což je docela malé město na americké poměry. A navíc z mého pohledu poměrně bezpečné. Jako hráč na stipendiu mám život dobrý. Zajistili mi pokoj a jídlo. Jediné, o co se musím starat, je mít dobré známky, být ve škole tam, kde mám být a dobře reprezentovat na palubovce,“ říká odchovanec blanenského basketbalu, který si užívá i cestování na zápasy privátním letadlem.
Kubo, na úvod procvičíme paměť. Vzpomínáte si na chvíli, kdy jste jako patnáctiletý v lize odehrál přes třicet minut proti Nymburku?
„Moc dobře, i když jsem měl pocit, že omdlím z toho tempa, které Nymburk nasadil. Byl jsem za to nesmírně vděčný. Pan Růžička mi jako trenér Brna tu šanci dal. V té době byl Nymburk skvělý. Vojta Hruban, Martin Kříž nebo Jaromír Bohačík byli v nejlepší formě. Ještě tam byl Martin Peterka. Do té doby se mi nestalo, aby na mě někdo zasmečoval. Najednou to se mnou udělal čtyřikrát frajer z Ameriky. Byl to Zach Hankins. Byla to výborná zkušenost.“
Do USA jste se přesunul v roce 2023. Hodnotíte to jako správný krok?
„Určitě. V Brně jsem byl necelé čtyři roky. Potřeboval jsem změnu, abych se mohl dál rozvíjet. Co se týče College basketball v USA, hned v mé první sezoně jsme se zúčastnili March Madness, což je velmi prestižní turnaj v rámci univerzitního basketu v Americe. Hraju teď proti hráčům, kteří sice nedostávají minuty v NBA, ale jsou minimálně v G-League a bojují tak o pozice v NBA.“
Studujete na Duquesne University. Je to formou stipendia?
„Ano. Každý tým tady má určitý počet stipendií. Díky bohu dostává na Duquesne basketbal těch stipendií nejvíc. Celkem máme 18 hráčů, z toho 15 je přímo na stipendiu. Jediné, co k tomu potřebujete, jsou dobré známky na střední škole a pak musíte složit zkoušku z angličtiny. Primárně ale musíte být logicky dobrý v tom svém sportu.“
Takže na české poměry jste měl velmi dobrou angličtinu už ze startu, předpokládám.
„Co si budeme povídat. První tři měsíce jsem měl velký problém mluvit. Musíte chytat všelijaké výrazy, terminologii a hlavně akademická angličtina není ta nejlehčí. Tréninky v Brně už se naštěstí předtím vedly v angličtině. Ve škole si to muselo sednout. První semestr byl těžký. Teď už si držím dobré průměry známek.“
Co vlastně studujete za obor?
„Historii. Je to asi netradiční, ale