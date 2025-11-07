Tesař o basketbalové Slavii: Chceme do Ligy mistrů. Euroliga je sen. Pomůže mu Tykač?
Do basketbalové Slavie společnost Raul vstoupila už před časem poměrně v tichosti. Dnes je majoritním vlastníkem klubu a nehodlá sešívané nechat šmrdlat nejvyšší basketbalovou soutěž někde ve středu tabulky. Tým má velké ambice. Není to jen snaha do několika let vyhrát ligu, v Edenu chtějí hledět i vstříc Eurolize. „Vím, že teď je to úsměvné a stavíme si cíle hodně vysoko. Musíme mít zázemí a najít partnera, kterého ta vize bude bavit. Euroliga je reálná s rozpočtem od čtyř set miliónů korun na sezonu. Určitě v ní s takovým rozpočtem nehrajete prim, ale jste tam,“ říká spolumajitel basketbalové Slavie Marek Tesař. Rád by oslovil ohledně spolupráce majitele fotbalových kolegů Pavla Tykače.
Proč se společenost Raul rozhodla vstoupit jako vlastník do basketbalové Slavie?
„V Raulu se věnujeme už přes dvacet let intenzivně sportu, sportovnímu marketingu. Například Jizerské padesátce, kterou jsme posunuli mezi čtyři nejvýznamnější závody svého druhu na světě. Shodou okolností se dobře znám s basketbalovým agentem Philipem Parunem. Navštívili jsme spolu několik amerických univerzit, ale i Washington v době, kdy tam hrál Tomáš Satoranský. Viděl jsem jejich zázemí a pochopil jsem, jaký dokáže být basketbal fenomén. Tohle člověk v Čechách nemůže úplně navnímat. Úzce jsme také spolupracovali s basketbalovou federací na dlouhodobé strategii basketu v Česku. Následně přišla nabídka ke spolupráci od prezidenta basketbalové Slavie Mariána Pagáče, který chtěl před lety udělat ze Slavie klub pro nejvyšší soutěž. Řekli jsme, že do toho půjdeme, ale chceme klub spoluvlastnit. A to se stalo někdy před dvěma lety. Primárně tu sezonu, která začala, už vlastně řídíme my.“
Co si pod tím fanoušek může představit, že už chod ve Slavii řídíte?
„Měli jsme vliv na složení trenérského týmu pod vedením Pavla Staňka, obsazení pozice generálního manažera, kterým je Michal Naď. Teď vlastníme osmdesát procent klubu, v dohledné době to bude téměř sto. Marián Pagáč zůstane minoritním akcionářem a za to jsem rád.“
Jaká je vaše osobní pozice v klubu?
„Jsem vlastně zástupce majitele. Snažím se zajistit financování a hledám silného investora pro budoucnost, což je podmínkou pro naše klubové vize.“
Prozraďte nám tedy něco o ambicích Slavie.
„V první řadě chceme udělat ze Slavie klub, který bude všechny bavit od fanoušků přes hráče, partnery, rodiče, ale i majitele. Mělo by jít o udržitelný projekt, který bude stát na silné mládežnické platformě. Přes dva roky spolupracujeme s Tygry Praha, což je jeden z největších mládežnických klubů v Česku. Chceme, aby do A-týmu prorůstala mládež. Aby se i nadějní junioři viděli v seniorském mužstvu, které pro ně může být bránou do velkého basketbalu. Už teď ve spolupráci s SK Slavia (velký spolek) řešíme i vzdělávací systém. Řada našich juniorů studuje na gymnáziu v Šeberově. Je důležité, aby se práce v A-týmu promítala i mezi juniory. Proto je šéftrenér mládeže zároveň asistentem u áčka.“
Co chcete udělat pro to, aby basketbalová Slavia bavila masy lidí?
„Sportovní emoce a entertainment je jediná kombinace, která může vést k vybudování silné fanouškovské komunity kolem klubu. Ta se pak stane zajímavou i pro potenciální partnery. Chceme přilákat do ochozů celé rodiny s dětmi, a hlavně mladé lidi. Musí to být zábava. Je nutné zlepšovat komunikaci směrem k fanouškům. Ostatně to je něco, co si taky začíná pomalu liga uvědomovat, do klubů vstupují lidé, kteří to vidí podobně. Ve Slavii chceme být v tomto pohledu příkladem, protože je jasné, že se musí něco pohnout v celé lize, aby byl basketbal celkově zajímavější.“
Takže show, práce s mládeží, ale kam tedy má směřovat seniorský tým Slavie?
„Chceme vytvořit klub, který bude hrát tu nejvyšší soutěž v Evropě.“
To je Euroliga. Hledí Slavia až k takovým metám?