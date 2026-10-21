Satoranský ukončí reprezentační kariéru. Rozlučka proběhne na konci listopadu proti Belgii
Rozehrávač Tomáš Satoranský uzavře v neděli 29. listopadu v Praze na Královce v zápase předkvalifikace o mistrovství Evropy proti Belgii kariéru v reprezentaci. Česká basketbalová federace o tom informovala na svém instagramovém účtu.
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„Ahoj, zdravím vás všechny do Česka. Chtěl bych vás pozvat na můj poslední zápas za národní tým. Hrozně rád bych, kdybyste tam přišli všichni a mohli si se mnou užít tenhleten poslední zážitek v nároďáku. Vidíme se na Královce,“ zve Satoranský na videu.
Čtyřiatřicetiletý jeden z pěti Čechů, kteří hráli v NBA, se naposledy představil v reprezentaci 1. března v Jihlavě v kvalifikaci o mistrovství světa proti Slovinsku při porážce 84:86.
Lídr národního týmu se zúčastnil čtyř evropských šampionátů, byl u historického 6. místa na MS v Číně 2019 i u jediné účasti samostatné české reprezentace na olympijských hrách v Tokiu v roce 2021. Nyní hraje za Hapoel Tel Aviv.