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Satoranský ukončí reprezentační kariéru. Rozlučka proběhne na konci listopadu proti Belgii

Radost Tomáše Satoranského z úspěšného koše v duelu s Izraelem
Radost Tomáše Satoranského z úspěšného koše v duelu s IzraelemZdroj: Pavel Mazáč / Sport
Tomáš Satoranský během utkání s Finskem
Tomáš Satoranský na tréninku basketbalové reprezentace
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ČTK, iSport.cz
Basketbal
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Rozehrávač Tomáš Satoranský uzavře v neděli 29. listopadu v Praze na Královce v zápase předkvalifikace o mistrovství Evropy proti Belgii kariéru v reprezentaci. Česká basketbalová federace o tom informovala na svém instagramovém účtu.

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„Ahoj, zdravím vás všechny do Česka. Chtěl bych vás pozvat na můj poslední zápas za národní tým. Hrozně rád bych, kdybyste tam přišli všichni a mohli si se mnou užít tenhleten poslední zážitek v nároďáku. Vidíme se na Královce,“ zve Satoranský na videu.

Čtyřiatřicetiletý jeden z pěti Čechů, kteří hráli v NBA, se naposledy představil v reprezentaci 1. března v Jihlavě v kvalifikaci o mistrovství světa proti Slovinsku při porážce 84:86.

Lídr národního týmu se zúčastnil čtyř evropských šampionátů, byl u historického 6. místa na MS v Číně 2019 i u jediné účasti samostatné české reprezentace na olympijských hrách v Tokiu v roce 2021. Nyní hraje za Hapoel Tel Aviv.

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