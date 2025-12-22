Dozvuky Paulova knockoutu: zlomená čelist a tekutá strava. Pochlubil se miliony v letadle
Obrázky, které obletěly svět. Anthony Joshua tvdým direktem ukončuje Jakea Paula a influencerovi se line krev do pusy. I přes zlomenou čelist, operaci a tekutou stravu v následujících dnech, zůstává Paul na hrušce. Hřeje ho totiž 92 milionů dolarů (1,9 milardy korun), které za zápas obdržel a hned se jimi okázale pochlubil v letadle zaplaveném bankovkami a zbraněmi.
Paul se nechal zahnat do rohu a po ráně zůstal sedět s otevřenou pusou. „Takhle to bolí schytat bombu od olympijského vítěze,“ říkal jeho výraz. „Myslím, že mám zlomenou čelist,“ bál se po zápase a odplivl krev. „Jo, určitě je zlomená,“ potvrdil a odebral se do nemocnice v Miami.
Odtud sdílel na svém Instagramu fotku z lůžka a video rentgenu. „Dvě titanové destičky na každé straně, nějaké zuby odstraněny. Tekutá strava na sedm dní,“ napsal.
„Nadvakrát zlomená čelist, dejte mi Canela za 10 dní,“ vyzval v dalším příspěvku Mexického boxera Canela Álvareze.
Zbraně a miliony v letadle
Po operaci vyrazil Paul pryč z Miami soukromým letadlem, odkud se pochlubil fotografií, kde pózuje obklopený balíky dolarů a sedmi střelnými zbraněmi. Jednu z nich, zlatou pistoli, drží v ruce spolu s doutníkem. Nechybí luxusní přikrývky značky Hermès na sedačkách a hromady nákupních tašek Louis Vuitton v zadní části letadla.
„Americký sen. Začni ten svůj dnes. Věř mu. Selži. Pracuj. Selži. Pouč se. Selži. Nikdy nepřestávej,“ připsal Paul k fotografii krátce po návratu z Floridy.
Zdroje ohledně výše prize money se liší. Oba boxeři by měli obdržet přibližně 92 milionů dolarů. Méně z částky pak uvidí Joshua, který jako Brit musí danit ve své rodné zemi i v USA. Celkově by mělo jít až od 37 % z odměny.