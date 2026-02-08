Návrat legendy, Konečný se představí na galavečeru v Brně: Box je můj život, říká
Boxerská scéna v Česku se chystá na mimořádnou událost. Legendární Lukáš Konečný se po letech vrací mezi čtyři provazy. Organizace GBO Boxing oznámila galavečer s názvem New Era 1, který se uskuteční 7. března v brněnském klubu Sono. A právě hlavním tahákem večera bude návrat muže, kterého mnozí považují za nejlepšího boxera v historii České republiky.
Konečný se rozhodl pro comeback ve svých 47 letech a fanoušci se tak mohou těšit na atraktivní podívanou plnou zkušeností, techniky i nezlomné bojovnosti. Jeho soupeřem bude Alessandro Jandejsek. Ambiciózní boxer, který bere souboj s legendou jako životní šanci.
„Box je celý můj život a upřímně si ani po kariéře bez něj nedokážu svůj život představit. Přišla nabídka od promotérů, která mi dávala smysl, a proto jsem se rozhodl tenhle zápas přijmout,“ řekl Konečný ke svému návratu.
Respekt neskrývá ani jeho soupeř. „Vím, co Lukáš Konečný znamená pro box a co dokázal, proto je mi velkou ctí, že proti němu můžu boxovat, a zápas beru jako obrovskou výzvu. Udělám maximum pro to, abych se připravil na sto procent, protože proti němu to bude rozhodně potřeba,“ vysvětlil Alessandro Jandejsek.
Zápas organizuje boxerská organizace GBO Boxing, která si klade za cíl pomoci českému boxu k dalšímu vzestupu. „Začínali jsme v garáži a naše galavečery měly tradici. Postupně jsme se dostali na vyšší level a teď to chceme posunout ještě víc. Společně s novými partnery chceme představit příběhy českých boxerů a dostat je více do popředí, protože právě to možná popularitě českého boxu chybí,“ uvedl zakladatel Petros Karidis.
S tím souhlasí i Konečný, který přiznává, že box je u nás oproti některým jiným bojovým sportům trochu v ústraní, přestože ve světě má stále silné postavení. Ambicí promotérů je proto posunout český box výrazně nahoru — a už jen fakt, že se jim podařilo přesvědčit k návratu právě Lukáše Konečného, je silným signálem.
A jak vidí samotný zápas? Konečný odpověděl s typickou přímočarostí: „Sandro mi bude chtít dát do držky a já se budu snažit mu dát do držky o něco víc. To je moje predikce zápasu,“ dodal na tréninku stroze bývalý světový šampion a mistr Evropy, jehož boxerské úspěchy zatím nikdo nenapodobil.
Galavečer, jehož další zápasy organizátoři představí později, je na programu 7. března v brněnském klubu Sono. Vstupenky jsou k dispozici v síti GoOut.
Jedno je jisté už teď — Brno čeká večer, na který se bude ještě dlouho vzpomínat. Návrat legendy totiž nikdy není jen obyčejným zápasem. Je to událost.