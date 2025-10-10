Počtvrté s Véghem, tentokrát v ringu? Nikdy neříkej nikdy, naznačil Vémola
V červnu oznámil sportovní důchod, ve středu zas návrat. Bývalý šampion Oktagonu Karlos Vémola při comebacku vymění klec za ring a pod boxerskými pravidly se v pražské O2 areně utká s rapperem „Marpem“, kterého porazil již před třemi lety. Na stejné akci, Hell Boxing Kings 11, se představí také Vémolův poslední soupeř Attila Végh. Toho čeká zápas se začínajícím boxerem a influencerem Immanuelem Adenubim. Srazí se věční rivalové počtvrté, tentokrát mezi provazy maďarské organizace?
Karlos Vémola při letošním triumfu v Edenu završil letité měření sil s Attilou Véghem, když vylepšil vzájemnou bilanci na 2:1. Konec jedné éry, říkalo se o zápasu legend. Ti se však v blízké době mohou opět potkat. Boxerská organizace Hell Boxing Kings totiž zahajuje expanzi na český trh s bohulibým cílem pozvednout místní box.
Aby na sebe upozornila a zvýšila zájem o vstupenky do pražské O2 areny, postavila liga turnaj na známých jménech z MMA scény, jakými jsou právě Vémola, Végh, Petr Kníže nebo Gábor Borároš. Většinu startovky pak obstarají již kovaní boxeři.
Pokud bude chtít Hell Boxing Kings na tuzemské scéně pokračovat a nadále stavět takzvané super-fighty legend, logickým trhákem může být již zažitý střet Vémoly a Végha.
Vémola: Výplata musí začínat trojkou
„S Hell Boxingem spolupracuji už delší dobu. Můj start jsme si domluvili dávno, byť jsem tehdy ještě nevěděl s kým. Pak se o odvetu přihlásil Marpo, což se hodilo. Myslím, že tohle by mohl být můj úplně poslední zápas. Zas ale… Nikdy neříkej nikdy,“ povídal Vémola na středeční tiskové konferenci.
„Attila si dělá cestičku k dalšímu zápasu dobře. Podepsal s Hell Boxingem asi půl roku po mně a chtěl by se mnou mermomocí znovu bojovat. Já se žádné výzvě nevyhýbám. Když jsem ale domlouval trilogii v Oktagonu, řekl jsem Ondrovi Novotnému, že moje výplata musí začínat dvojkou. Hell Boxingu jsem zas řekl, že pokud chtějí další zápas s Attilou, výplata musí začínat trojkou,“ usmál se Terminátor navrhuje částku, která by se pravděpodobně pohybovala okolo tří set tisíc eur (přibližně 7,3 milionu korun).
Vémola pak o boxerském klání mluvil i přímo se slovenským rivalem, který poslední prohru nepřijal a zpětně prohlašoval, že správným výsledkem měla být remíza. „Pověděl jsem Attilovi, aby si uvědomil, že já v tom ringu nebudu mít co ztratit. Tenkrát se nechal slyšet, že boxuju jak retardovanej negramot. Nikdo by ode mě vítězství nečekal. Řekl jsem mu: Představ si, co se stane, až tě ten retardovanej negramot knockoutuje v ringu. To teprve bude hanba,“ vyprávěl Vémola.