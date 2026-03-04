Češi proti hvězdám na MS v baseballu! Vše, co potřebujete o turnaji vědět
PŘÍMO Z JAPONSKA | Půlka sportovního světa je na nohou a Češi jsou u toho. Ve čtvrtek v Tokiu startuje velkolepý turnaj World Baseball Classic, oficiální profesionální mistrovství světa v baseballu pod patronátem MLB. Český tým, jehož hráči si v drtivé většině vydělávají v civilních zaměstnáních, začne ve skupině smrti dvěma zápasy během čtyřiadvaceti hodin proti Koreji (čtvrtek, 11:00) a Austrálii (pátek, 4:00). Celý turnaj vysílá Česká televize. Co všechno o něm potřebujete vědět?
Co je WBC?
World Baseball Classic je elitní turnaj reprezentačních baseballových týmů za účasti nejlepších světových hráčů jak z americké MLB, tak z prestižních asijských lig v čele s japonskou NPB. Od roku 2013 se pořádá s oficiálním puncem světového šampionátu mezinárodní federace WBSC. Jdou proti sobě největší hvězdy baseballu – za Japonsko Shohei Ohtani či Joshinubu Yamamoto, za USA Aaron Judge či Paul Skenes, za Dominikánskou republiku Juan Soto či Vladimir Guerrero.
Na startu je dvacet týmů ve čtyřech základních skupinách, které se hrají v Tokiu, portorickém San Juanu, Houstonu a v Miami. Dva nejlepší z každé skupiny postoupí do play off, které se odehraje v Americe.
„Je to svátek, je to jako by se fotbalisti dostali na mistrovství světa do USA,“ vysvětluje kouč reprezentačního týmu Pavel Chadim. „Chtěl bych, aby lidi vnímali jako ohromné štěstí, že tam jsme. Zástupce českého sportu se utkává s těmi nejlepšími na světě.“
Jak jsou na tom Češi?
Český tým bude hrát na WBC podruhé. Letošní účast si před třemi lety při premiérové účasti v Tokiu vybojoval vítězstvím nad Čínou a byl to pro něj přelomový zážitek. České baseballisty si zamilovalo japonské publikum, které těžko pobíralo, že proti profesionálním hvězdám nastupují hráči s civilními zaměstnáními. Ohromilo je, že nadhazovač Ondřej Satoria udělil strike out nejlepšímu hráči světa Ohtanimu. Nebo že Marek Chlup odpálil míč v rychlosti 175,6 kilometrů v hodině proti Rokimu Sasakimu.
Český program to vystřelilo k blízké spolupráci s asijským baseballem. Národní tým hrál v Japonsku, v Koreji i na Tchaj-wanu. Několik hráčů dostalo šanci v nižších ligách v Japonsku a ranař Chlup si vloni dokonce zahrál za Yomiuri Giants v elitní soutěži NPB. Spolu s ním jsou týmovými lídry catcher Martin Červenka, vnitřní polař Martin Mužík, nadhazovači Martin Schneider či Daniel Padyšák. Tým se za tři roky pousnul, na podzim získal na ME v Rotterdamu historický bronz.
„Já bych chtěl, aby bylo vidět, že jsme ty tři roky nepromarnili, aby diváci a fanoušci viděli v České televizi hezký baseball, aby si nás oblíbili a byli jsme stejně populární jako nejpopulárnější sporty v České republice,“ řekl Chadim.
Česká nominace na WBC 2026
- Nadhazovači: Jeffrey Barto, Filip Čapka, Tomáš Duffek, Lukáš Ercoli, Lukáš Hlouch, Filip Kollmann, Michal Kovala, Marek Minařík, Jan Novák, Tomáš Ondra, Daniel Padyšák, Ondřej Satoria, Martin Schneider, Ondřej Vank, Boris Večerka.
- Catcheři: Matouš Bubeník, Martin Červenka, Martin Zelenka.
- Vnitřní polaři: Martin Červinka, Ryan Johnson, Vojtěch Menšík, Martin Mužík, Jan Pospíšil, Milan Prokop, Terrin Vavra.
- Vnější polaři: Marek Chlup, William Escala, Marek Krejčiřík, Max Prejda, Michal Šindelka.
Jaké mají Češi ambice?
Češi hrají v pětičlenné základní skupině v Tokiu. Pro místní publikum jsou po zážitku z roku 2023 velkým tahákem. Na druhé straně se ocitli ve skupině smrti. Podle světového žebříčku hrají se soupeři na prvním (Japonsko), druhém (Tchaj-wan), čtvrtém (Korea) a jedenáctém (Austrálie) místě světového žebříčku.
Minimálním sportovním cílem je čtvrté místo, které by garantovalo kvalifikaci na další turnaj WBC. Tím maximálním je usilovat o postup do čtvrtfinále. Před třemi lety o něj Češi hráli do posledního zápasu. V Tokyo Domu začínají ve čtvrtek večer místního času s Koreou, hned druhý den v poledne je čeká zápas s Austrálií.
„Já bych strašně chtěl, aby zápas s Japonskem, který uzavírá tokijskou skupinu, něco znamenal. Abychom jednu výhru předtím měli. Jako trenér bych si přál, abychom do zápasu s Japonskem šli s tím: Máme to ve svých rukách. Když ten zápas zvládneme, tak se může něco dobrého stát,“ říká Chadim.
Jak se baseball hraje?
Hraje se na devět směn. V každé z nich je tým jednou v obraně a jednou v útoku. Cílem bránícího se týmu je vyoutovat tři pálkaře soupeře, pak směna končí.
Na hřišti je za každý tým vždy devět hráčů. Všichni hráči (s jednou výjimkou), kteří chodí v útoku na pálku, hrají zároveň v obraně. Spočítejte si obranné pozice. To máte nadhazovače, ve vnitřním poli catchera, prvního metaře, druhého metaře, třetího metaře a spojku, která se pohybuje mezi druhou a třetí metou. Ve vnějším poli pak levého, středního a pravého outfieldera.
Devět pálkařů se během hry stále točí, pokud nejsou vystřídáni. Během zápasu se tak dostanou na pálku třeba třikrát nebo pětkrát. Na pálku chodí osm z devíti obranných pozic. Jedinou výjimkou bývá nadhazovač. Místo něho pálí ‚déháčko‘, tedy suplující pálkař – v překladu designated hitter čili DH. Ten nehraje v obraně a staví se jen na pálku. Existují ale takzvaní ‚two-way players‘, kteří jsou schopni nadhazovat i pálit. Není jich moc, a proto jsou tak cenění, nejslavnějším takovým obojživelníkem je Japonec Ohtani. Na WBC ale bude hrát jen na pálce.
Co je strike a ball?
Základem baseballu je souboj mezi nadhazovačem a pálkařem. Cílem pálkaře je posunout se na mety. Cílem nadhazovače je mu v tom zabránit a pálkaře vyoutovat. K tomu potřebuje tři ‚striky‘, čili dobré nadhozy. Jeho míč musí buď proletět vymezeným územím mezi pálkařovými koleny a rameny, nebo stačí, když pálkař promáchne. Rozhodčí za metou strike značí mávnutím pravé ruky. Naopak pálkařovým cílem je odpálit míč do pole. Sbírá také ‚bally‘, většinou díky nadhozům mimo strike zónu. Když má pálkař čtyři bally, zadarmo se posouvá na první metu. Za strike se počítá i foul ball, to když pálkař odpálí mimo výseč. Pokud ale jde o rozhodující třetí strike, po foul ballu se hraje dál.
Cílem pálkaře je posunout se na mety a dostat se zpátky na domácí metu, což znamená bod.
Jaké jsou typy nadhazovačů?
Zápas na devět směn je dlouhý a vyžaduje si několik typů nadhazovačů. Prvním je ‚starter‘ – jeho úkolem je zápas rozjet a ideálně vydržet na hřišti co nejdéle. Pokud nadhazovač vydrží na kopci celých devět směn a nedovolí soupeři jediný hit ani metu zdarma, tak dosáhne ‚perfect game‘ – dokonalého zápasu. Uprostřed zápasu nastupují ‚relief pitchers‘ neboli ‚relieveři‘. V poslední fázi jde do hry ‚closer‘ – ten musí zápas dovést do konce.
World Baseball Classic se hraje ještě před startem klubové sezony, takže jsou nadhazovači chráněni omezeným počtem nadhozů, takzvaným pitch countem. Pro základní část je limit na 65 nadhozech. Kdo hodí 50 nadhozů a víc, musí čtyři dny odpočívat. V případě startu dva dny za sebou je nutná denní přestávka. Nadhazovači budou mít na každý hod omezený čas, 15 sekund při prázdných metách, osmnáct sekund, pokud na nich bude běžec.
Kde se lze dívat?
Česká televize na svých platformách odvysílá kompletní program World Baseball Classic. Osmnáct zápasů včetně všech utkání s českou účastí a závěrečného play off bude dostupných na kanále ČT sport s českým komentářem, předzápasovým studiem a postřehy bývalých reprezentantů Jakuba Sládka a Jakuba Malíka v roli expertů. Všechny další zápasy budou dostupné v internetovém vysílání ČT sport Plus s originálním komentářem.
„Je to projekt, které je o něco bohatší než minule, kdy to diváci velmi ocenili. Pro řadu z nich to bylo první seznámení s baseballem. Bylo to vykopnutí správným směrem,“ říká Jakub Stařík, sportovní redaktor České televize. „Dostat se v rámci veřejnoprávních poplatků k přenosům z baseballového mistrovství světa je v Evropě unikátní záležitostí. Minule si to diváci našli. Věřím, že i tentokrát to bude dobrý bonus.“
Čeští soupeři na WBC 2026
- Jižní Korea (5. března od 11:00)
- Austrálie (6. března od 4:00)
- Tchaj-wan (7. března od 4:00)
- Japonsko (10. března od 11:00)