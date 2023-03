World Baseball Classic 2023: program a výsledky. Kdy hrají Češi?

Český národní tým se poprvé zúčastní elitního turnaje World Baseball Classic, který se koná od 8. do 21. března v Japonsku, Tchaj-Wanu a USA. Akce za účasti profesionálů z MLB i japonské či korejské profesionální ligy vznikla v roce 2006 poté, co byl baseball vyřazen z programu olympijských her. Nenechte si ujít unikátní příležitost vidět český baseball na světové scéně. Přinášíme kompletní program World Baseball Classic 2023.

Kdy hrají Češi na World Baseball Classic 2023

ČESKO - Čína (pátek 10. 3. od 04:00 SEČ)

(pátek 10. 3. od 04:00 SEČ) ČESKO - Japonsko (sobota 11. 3. od 11:00 SEČ)

(sobota 11. 3. od 11:00 SEČ) ČESKO - Jižní Korea (neděle 12. 3. od 04:00 SEČ)

(neděle 12. 3. od 04:00 SEČ) ČESKO - Austrálie (pondělí 13. 3. od 04:00 SEČ)

Všechny zápasy vysílá přímým přenosem ČT Sport.

Skupiny World Baseball Classic 2023

Skupina A (Taichung): Kuba, Itálie, Nizozemsko, Panama, Tchaj-Wan

(Taichung): Kuba, Itálie, Nizozemsko, Panama, Tchaj-Wan Skupina B (Tokyo): Austrálie, ČESKO , Čína, Japonsko, Jižní Korea

(Tokyo): Austrálie, , Čína, Japonsko, Jižní Korea Skupina C (Phoenix): Kanada, Kolumbie, Mexiko, Velká Británie, USA

(Phoenix): Kanada, Kolumbie, Mexiko, Velká Británie, USA Skupina D (Miami): Dominikánská republika, Izrael, Nikaragua, Portoriko, Venezuela

Kompletní program skupiny C

4. místo, které zajišťuje účast i v dalším ročníku World Baseball Classic, je cílem české reprezentace. Nakročit k němu může už v úvodním duelu s Čínou, o víkendu pak české baseballisty čeká souboj s domácím Japonskem. Skupinu Češi zakončí duely s Jižní Koreou a Austrálií, tedy 10., resp. 9. týmem posledního turnaje World Baseball Classic roce 2017.

Datum a čas Zápas Dějiště ČT 9. 3. (04:00) Austrálie - Jižní Korea Tokyo Dome ČT 9. 3. (11:00) Čína - Japonsko Tokyo Dome PÁ 10. 3. (04:00) ČESKO - Čína Tokyo Dome PÁ 10. 3. (11:00) Jižní Korea - Japonsko Tokyo Dome SO 11. 3. (04:00) Čína - Austrálie Tokyo Dome SO 11. 3. (11:00) ČESKO - Japonsko Tokyo Dome NE 12. 3. (04:00) ČESKO - Jižní Korea Tokyo Dome NE 12. 3. (11:00) Japonsko - Austrálie Tokyo Dome PO 13. 3. (04:00) Austrálie - ČESKO Tokyo Dome PO 13. 3. (11:00) Jižní Korea - Čína Tokyo Dome

Česká nominace na World Baseball Classic 2023

Nadhazovači Michal Kovala, Tomáš Duffek, Jan Tomek, Martin Schneider, Filip Čapka, Marek Minařík, Jeffrey Barto, Daniel Padyšák, Jan Novák, Ondřej Satoria, David Mergans, Jake Rabinowitz, Lukáš Hlouch, Lukáš Ercoli. Zadáci (catcheři) Daniel Vavruša, Martin Červenka. Vnitřní polaři Jakub Hajtmar, William Escala, Eric Sogard, Filip Smola, Milan Prokop, Jakub Kubica, Martin Mužík, Vojtěch Menšík, Marek Krejčiřík, Petr Zýma. Vnější polaři Arnošt Dubový, Jakub Grepl, Matěj Menšík, Marek Chlup.

Herní systém World Baseball Classic 2023

Dvacet týmů je rozděleno do čtyř základních skupin po pěti. Dva nejlepší z každé skupiny postupují do osmičlenného play off. Všechny týmy do čtvrtého místa v základních skupinách mají jistotu startu na příštím WBC v roce 2026.

Los World Baseball Classic • Foto Facebook Baseball Czech

Kde sledovat World Baseball Classic 2023 v TV?

Bohatý program přímých přenosů i sestřihů z World Baseball Classic nabídne Česká televize s komentářem Roberta Záruby, Jakuba Staříka, Michala Dusíka a Martina Kozáka.

Plán TV vysílání World Baseball Classic 2023 ST 8. 3. (5:00) ČT Sport (živě) Kuba - Nizozemsko ČT 9. 3. (4:00) ČT Sport (živě) Austrálie - Jižní Korea ČT 9. 3. (10:45) ČT Sport (sestřih) Austrálie - Jižní Korea ČT 9. 3. (12:00) ČT Sport (živě) Itálie - Kuba ČT 9. 3. (15:00) ČT Sport (sestřih) Itálie - Kuba PÁ 10. 3. (4:00) ČT Sport (živě) ČESKO - Čína PÁ 10. 3. (12:20 / 14:00) ČT Sport (živě) Itálie - Tchaj-Wan PÁ 10. 3. (15:05) ČT Sport (sestřih) ČESKO - Čína PÁ 10. 3. (21:15) ČT Sport (sestřih) ČESKO - Čína SO 11. 3. (4:00) ČT Sport (živě) Čína - Austrálie SO 11. 3. (11:00) ČT Sport (živě) ČESKO - Japonsko SO 11. 3. (23:25) ČT Sport (sestřih) Nikaragua - Portoriko NE 12. 3. (1:00) ČT Sport (živě) Dom. rep. - Venezuela NE 12. 3. (4:00) ČT Sport (živě) ČESKO - Jižní Korea NE 12. 3. (8:00) ČT Sport (sestřih) ČESKO - Jižní Korea PO 13. 3. (1:00) ČT Sport (živě) Venezuela - Portoriko PO 13. 3. (4:00) ČT Sport (živě) Austrálie - ČESKO PO 13. 3. (11:00) ČT Sport (živě) Jižní Korea - Čína PO 13. 3. (18:00) ČT Sport (živě) Dom. rep. - Nikaragua ÚT 14. 3. (1:00) ČT Sport (živě) Izrael - Portoriko ÚT 14. 3. (4:00) ČT Sport (živě) Kanada - USA ÚT 14. 3. (8:25) ČT Sport (záznam) Izrael - Portoriko ST 15. 3. (1:00) ČT Sport (živě) Izrael - Dom. rep. ST 15. 3. (14:25) ČT Sport (sestřih) Izrael - Dom. rep. ST 15. 3. (19:00) ČT Sport (živě) Venezuela - Izrael ST 15. 3. (21:15) ČT Sport (sestřih) Venezuela - Izrael ČT 16. 3. (1:00) ČT Sport (živě) Portoriko - Dom. rep. ČT 16. 3. (4:00) ČT Sport (živě) Portoriko - Dom. rep. ČT 16. 3. (8:35) ČT Sport (sestřih) USA - Kolumbie ČT 16. 3. (14:05) ČT Sport (sestřih) USA - Kolumbie

Průvodce baseballem

Co je strike v baseballu?

Strike je jakýkoliv nadhoz, který se pálkař pokusí odpálit, ale mine. Při třetím striku dochází k vyautování pálkaře. Jako první a druhý strike může být rovněž uznán i chybný odpal mimo výseč. Aby mohlo dojít ke striku, musí nadhoz mířit do tzv. strike zóny, která je ohraničena šířkou mety, koleny a předním ramenem pálkaře.

Co dělá catcher?

Catcher, neboli zadák, v baseballu klečí za domácí metou a chytá míče od nadhazovače. Zároveň pozoruje hru soupeřova pálkaře a signály řídí hru nadhazovače. V případě odpalu chytá příhozy od polařů a snaží se vyautovat soupeřovy běžce. Hlídá taky, aby se soupeřovi běžci nesnažili krást mety. Pokud jde jeho tým do útoku, jde na pálku, kde je jeho úkolem odpálit a posunout se na metu.

Jak dlouho se hraje baseball?

Průměrná délka zápasu v Major League Baseball trvá zhruba tři hodiny.

Co znamená ERA v baseballu?

Tzv. Earned Run Average patří mezi hlavní ukazatele výkonnosti nadhazovače. Udává kolik doběhů v průměru nadhazovač dovolí soupeři během devíti směn.