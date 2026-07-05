Comeback snů: Češi senzačně rozdrtili Němce, k velké otočce pomohl i grandslam
Češi předvedli ve svém úvodním zápase Pražského baseballového týdne ukázkový obrat. Ještě v polovině šesté směny prohrávali 1:4, reagovali mohutným závěrem a skóre obrátili ve vítězství 11:4. V je pondělí čeká zápas s Nizozemskem, úřadujícími mistry Evropy.
Ve vyprodaném Eagles Parku během odpoledne párkrát sprchlo, ale opravdová bouře se rozpoutala na hřišti. A tím správným směrem. Český tým v závěrečné třetině zápasu s Němci energickou reakci potřeboval, aby zahladil potíže z úvodu.
„Chceme do finále. Musíme jen porazit mistry světa, nebo mistry Evropy,“ rozesmál se po dramatu reprezentační kouč Pavel Chadim.
V následujícím dvojboji čekají Čechy v pondělí evropští šampioni z Nizozemska a v úterý Tchajwanci, vítězové mistrovství světa Premier12. Nejdřív ale museli zvládnout úvodní mač s Němci, loňskými vítězi pražského turnaje.
Chadim poslal na tvrdou zkoušku tři mladé nadhazovače z rozvojového programu Los Angeles 2028. Lukáše Pacala nachytal úvodním odpalem první německý pálkař Alexander Schmidt. Češi vyrovnali singlem Milana Prokopa, který poslal domů Jana Pospíšila. Pacal držel vyrovnané skóre do čtvrté směny, v níž inkasoval sólo homerun od Williama Germainea.
Na začátku pátého inningu zaplnili Němci všechny mety, Pacala vystřídal Vojtěch Ventruba a nebezpečí zažehnal. „Vojta tam přišel, jeden out, a proti němu stáli tři nejlepší němečtí pálkaři. Dva vyoutoval a až třetí mu dal v příštím inningu singl homerun. To byl skutečný majstrštyk,“ líčil Chadim. „Tři borci z LA programu obstáli. Že se to podařilo otočit, je třešnička na dortu.“
Ventruba inkasoval dva body a Němci vedli po rozehrávce šesté směny 4:1. Víc už nadhazovači soupeři nepovolili. Po Ventrubovi dokončil práci na kopci Matyáš Novotný.
A rozjela se česká pálka. Kapitán Martin Mužík naskočil do dohrávky šesté směny z lavičky a hned zařídil dvěma body snížení na 3:4. Rozhodlo se v sedmé směně. Prokop poslal odpalem pro vyrovnávací bod Chlupa. Při zaplněných metách přišel na stav Šimon Blažek a potěšil diváky dalekou pumelicí za plot. Na body si sáhli tři běžci na metách a samotný exekutor. Čtyři body naráz, tomu se v baseballu říká grandslam. „Velká rána… Krásná! Všem to udělalo radost. Ric, pic a homerun,“ radoval se Chadim.
Ještě do konce směny Marek Chlup odpálil double a poslal spoluhráče pro další tři body. Během jednoho mamutího inningu Češi nastříleli osm bodů a otočili skóre na konečných 11:4. „Jsme rozehraní z Haarlemského týdne, dalo nám to klid na pálce. A pomohlo nám, že Němci dali za sebou dva levoruké nadhazovače,“ hodnotil Chadim.
Češi jsou právě uprostřed dvou vážných zkoušek. V minulém týdnu uhráli páté místo na legendárním turnaji v Haarlemu, kde s domácími Nizozemci prohráli 4:7. Šanci na odvetu mají v pondělí, zápas s mistry Evropy začíná v 19 hodin v přímém přenosu na ČT sport.
„Jdeme na ně s nejlepším, co máme. Je to pro nás lakmusový papírek, jestli dokážeme hrát s top světovými týmy. Lineup mají silný, ale jestli je nedokážeme porazit doma s nejlepšími nadhazovači, musíme pracovat ještě dál,“ řekl Chadim. „O třetí místo s Němci ale hrát nechceme. Musíme porazit buď Holanďany, nebo Tchajwance.“