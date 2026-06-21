Přepište dějiny! Derby vyhrál bílý kůň. Poprvé za 106 let. Žokej Foret: Tvrdá práce
Jedna z nejstarších dostihových pohádek má šťastný konec. Nekonečné čekání na premiérové vítězství bílého koně v Českém derby ve 106. ročníku ve Velké Chuchli přetrhnul favorit Portal. S žokejem Petrem Foretem vyhrál o čtyři délky a potvrdil dominanci týmu s unikátním zázemím za desítky milionů ze Zhoře u Jihlavy.
Zatím má bílý hlavně nos, na vítězných fotografiích převládá šedá, ale takhle to u bílých koní bývá. Teprve za pár let Portalovi chlupy vyblednou a jednou bude vypadat jako slavný Jurášek z Tří oříšků pro Popelku. Už vždycky ale bude prvním běloušem, či šimlem, jak se říká, který vyhrál dostih roku – 106. Leram České derby.
„Jsem dítě štěstěny,“ radoval se v cíli vítězný žokej Petr Foret. „Mám obrovské štěstí na dobré koně ve velkých dostizích.“
Foret dobré koně přitahuje. Před deseti lety se k němu přihnal pozdější vítěz Velké pardubické Theophilos poté, co v Pardubicích skočil mezi z dráhy mezi diváky. V roce 2022 vyhrál své první derby s Queen Of Beaufay, prvním hříbětem narozeným v normandském hřebíně Haras de Beaufay majitele Jiřího Trávníčka.
Úspěšná stáj
Úspěšný podnikatel založil na začátku tisíciletí nejmodernější tréninkové centrum českého turfu. V malé obci Zhoř u Jihlavy vybudoval za 110 milionů korun kromě travnaté a pískové dráhy kolotoč plněný mořskou vodou nebo koňský bazén. Od loňska je v areálu i cvalovka se syntetickým povrchem, která koním umožňuje běhat i v zimě.
Kdysi byla hvězdou stáje Orphee des Blins, legendární trojnásobná vítězka Velké pardubické. V posledních letech centrálu trenérsky vede Dalibor Török, který dominuje na rovinách i na překážkách. V roce 2024 získal ve Velké pardubické vítězství s Godfreym při slavném patu se Sexy Lordem. V sobotu v Pardubicích jeho klisna Ironika vyhrála milionovou kvalifikaci letošní Velké a Törökovi koně triumfovali i ve Zlatém poháru (Doram) a Červnové cross country Válečníka (Quarte De Garde).
„Jsem moc šťastný, v poslední době nám to jde,“ usmíval se Török. „Jedou koně na překážkách, jedou koně v rovině. Je to tvrdá práce, všichni se snaží. Nám se teď daří moc. Musím poděkovat majiteli. Jsou to jeho odchovanci.“
Portal je, stejně jako Quen Of Beaufay, dalším derby vítězem odchovaným v Trávníčkově hřebčíně v Normandii. Do dostihu odskakoval jako favorit s kurzem 5,75:1. Na začátku cílové rovinky se zdály být šance otevřené, ale Foret v sedle si jistě získával náskok. Vyhrál o čtyři délky před klisnou Mia Sally.
„Je to kůň, o kterém hodně uslyšíme,“ věří Foret. „Je hodně zelený, nezralý. Není to typ šampiona, který by chtěl vyhrát. Běží, protože běží ostatní a přeběhne je. Jsem rád, že jsem na něm mohl jet.“
Dostihový mítink v Praze:
České derby, rovinový dostih (2400 m, tříletí hřebci a klisny, dotace 2,000.000 Kč): 1. Portal (ž. Foret, tr. Török, stáj DS Pegas), 2. Mia Sally, 3. Clairemon. Výrok: lehce 4 - 1 3/4 - kr. hlava. Čas: 2:32,83.
Zlatý pohár - Memoriál Filipa Minaříka (2400 m, čtyřletí a starší koně, dotace 300.000 Kč): 1. Jardin Michelet (ž. Janáček, tr. Záhorová, stáj Cardboard), 2. Jaafar, 3. Boulevard Blanqui. Výrok: tuhý boj krk - hlava - 1. Čas: 2:34,29.
Sprinterská cena (1200 m, tříletí a starší koně, dotace 300.000 Kč): 1. Cath Hoche, ž. Lukášek, tr. Janáčková Koplíková, stáj Statek Blata Český ráj), 2. Jir Sun, 3. Piemont. Výrok: jistě 1 1/4 - 1/2 - současně. Čas: 1:11,57.
Tattersalls Mile (1600 m, tříletí a starší koně, dotace 135.000 Kč): 1. Loch Pike (ž. Madihi, tr. Chodúr, stáj FeD), 2. Discovery Day, 3. Zaukhan. Výrok: boj 3/4 - 1/2 - 1 3/4.