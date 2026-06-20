Příběhy Českého derby: Holčákův návrat, rodinné prokletí. Vyhraje bělouš?
Prožil sedm měsíců pekla. Trenér Radek Holčák kvůli žloutence výrazně zhubnul, přežíval o kefíru a suchém chlebu. V neděli si ale může spravit chuť. Běží se České derby, dostih roku, a Holčák je součásti výjimečně úspěšného klanu.
„Dost mě to semlelo, rozhodilo mi to játra. Čisté maso, žádné tuky, nic těžkého, jen zdravé jídlo. Žádné to naše valašské, klobásečka, tlačenečka, bůčíček….“ usmívá se Holčák. „Teď jsem neskutečně v cajku. Jsem na tom dobře. A myslím, že koník taky…“
Holčák už derby dvakrát vyhrál, v roce 2014 s Cheeky Chappie a v roce 2019 s koněm Pacific Hill. Jeho tatínek František, legendární valašský mág, má derby výher rekordních sedm. Ke společnému zářezu číslo deset může slavnou famílii v neděli dovést hnědák Klermont, který si získal jméno druhým místem ve Velké jarní, ale pak mu na těžkém terénu nevyšla Velká červnová. V jeho sedle bude žokej Václav Janáček, který je známý tím, že si sám vybírá šancovní koně.
„Jsem rád, že mám dobrého žokeje, i když nechci shazovat toho předchozího. Vašek nějaké derby vyhrál, jsou to plusové body. Teď je to na průběhu, na štěstí…“ říká Holčák.
Na startu bude hned šest klisen. Asi největší ambice z nich má vítězka květnového Frankenbergerova memoriálu Utxa. Povede ji Tomáš Lukášek, který každou zimu jezdí v Kataru.
Zajímavostí je také účast dvou běloušů, kteří v Českém derby za víc než stoletou historii ještě nikdy nevyhráli.
Kdyby to vyšlo, prokletí by bylo prolomeno, zní
Poprvé se na českých drahách představí Thanos, reprezentující bílooranžové barvy úspěšné stáje MUDr. Evy Nieslanikové. 1. května ve Francii vyhrál dostih na 2400 metrů a jako jediný už si vyzkoušel derby-distanci jedné a půl míle. Jeho ambice zvyšuje přítomnost žokeje Pata Cosgrava, severoirského rodáka, který dokázal vyhrát grupové dostihy v Anglii, v Německu a v Austrálii.
Loni se v České derby prosadila Miss of Change ze stáje Evy Nieslanikové. Podaří se ambiciózní stáji obhajoba? Druhým želízkem ambiciózní stáje bude druhý z bílých koní Portal, který je podle sázkařů favoritem dostihu s kurzem 5:1.
Velkou červnovou cenu vyhrál stylem start-cíl Rabbit Time Test a jeho trenér Allan Petrlík by v neděli rád prolomil rodinné prokletí v Československém nebo Českém derby. Jeho otci Harrymu, ani jemu se zatím dostihu o věnec s modrou stuhou vyhrát nepodařilo.
„Kdyby to stejně vyšlo i za tři týdny, znamenalo by to prolomení rodinného prokletí,“ řekl Petrlík.
Na vítězství v Českém derby čeká i jeden z nejúspěšnějších trenérů posledních dvou dekád, Václav Luka mladší. Jím připravovaný hnědák Clairemon patří do širšího okruhu favoritů i když jeho maximem bylo zatím druhé místo z Frankenbergerova memoriálu za Utxou.