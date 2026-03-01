Formule vzhůru pneumatikami: nová pravidla, obrácená zadní křídla a protesty Verstappena
Formule 1 prochází velkou změnou pravidel, tou největší od roku 2021. Auta jsou menší, lehčí, ekologičtější a regulace mají víc děr než ementál. A právě to je pro jeden tým kamenem úrazu, zatímco pro jiný obrovskou výhodou. Od těch, kteří na změny doplácejí, je to momentálně slyšet nejvíc.
V roce 2026 představí formule 1 na trati zbrusu nové monoposty. Změna pravidel má vozy přetransformovat z velkých, těžkých strojů, které jsme vídali od roku 2021, zpátky na menší a hbitější auta. „Slibují si od toho, že předjíždění bude snadnější, a závody napínavější,“ okomentoval nové regulace bývalý moderátor F1 Will Buxton. Kdo ví, možná se i na úzké tratě jako Hungaroring znovu vrátí předjíždění, které bylo v posledních letech kvůli velikosti monopostů prakticky nemožné.
Pravidla děravá jako ementál a „nelegální“ Mercedes
S novými pravidly přicházejí i nové možnosti, jak je obcházet. Přestože měly regulace startovní pole primárně „srovnat“, týmy i tak hledají každou příležitost k získání náskoku. Je to každoroční praxe a začarovaný kruh se opakuje: jeden tým najde šedou zónu a využije ji, druhý tým označí jeho monopost za nelegální, zjistí se, že to pravidla vlastně nezakazují, a tak se musí narychlo upravit. V sezoně 2026 tento koloběh začal překvapivě brzy, už na testech v Bahrajnu.
Mercedes se ocitl pod palbou kvůli svému motoru, který byl označován za nelegální, protože využívá teplotu pohonné jednotky ve svůj prospěch. Šéf stáje Toto Wolff se k obviněním vyjádřil jasně: „To, že náš motor je nelegální, je naprostá hloupost“. U Mezinárodní automobilové federace (FIA) to ale očividně neprošlo. Ta následně vydala upřesnění, které tento systém Mercedesu zakáže. Háček je v tom, že zákaz vstoupí v platnost až v polovině sezony. Tím pádem bude Mercedes na 13 z 24 letošních Velkých cen jezdit s technicky vzato „nelegálním“ motorem.
Obrácené Ferrari
Mercedes ale nebyl jediný, kdo dokonale přečetl předpisy. Nejvíc probíraným tématem z Bahrajnu bylo zadní křídlo, které Ferrari uvedlo v druhý den testování. Červené vozy na trati vynikaly tím, že se jejich zadní křídlo dokázalo otočit úplně naruby. Podle Ferrari by to mohlo náramně pomoct rychlosti na rovinkách. Inženýři z Maranella tak našli skulinku v pravidlech, která jim umožňuje vytvořit si náskok před zbytkem pole.
Taktizování v paddocku ale neutichá ani v ostatních stájích. V Bahrajnu nikdo nechce říct, že se mu povedlo uvést dobré auto. Jezdci na sebe při rozhovorech ukazují prstem, když se setkají s otázkou, kdo je na tom nejlépe. Kdokoliv, jenom ne oni. Takže jestli se alternativní princip a zadek „vzhůru nohama“ Ferrari vyplatí, se uvidí až příští týden v Melbourne.
Špatné karty
Ne všem se ale povedlo uchopit nová pravidla tak, jak by si přáli. Williams se na prvních testech v Barceloně kvůli více než dvacetikilové nadváze monopostu dokonce ani neukázal, ačkoliv se šéf týmu James Vowles dušoval, jak pečlivě se na rok 2026 připravují. V týmu jsou zatím ale zticha.
Kdo se však z druhé strany paddocku ozývá, je Max Verstappen. Ten si nebere servítky, co se týká nových pravidel. Podle něj jsou monoposty jako „Formule E na steroidech“, což v jeho podání neznělo jako lichotka. Ani sedminásobný šampion Lewis Hamilton nemluví o regulacích jenom pozitivně, i navzdory inovacím, které Ferrari předvedlo. O nových autech prohlásil, že jsou doslova „pomalejší než GP2“.
Kdo jim protiřečí, je nově korunovaný šampion Lando Norris, který se ostře vyjádřil ke komentářům Verstappena: „Pokud chce Max jít do důchodu, ať jde. Platí nám za jezdění šílené peníze, takže si člověk nemůže stěžovat.“ Šestadvacetiletý Norris se tak rázně postavil za nová pravidla, přímo proti svému největšímu rivalovi minulé sezony.
Jak ale bude vypadat ročník 2026, odhalí až úvodní Velká cena Austrálie, která odstartuje 6. března prvními tréninky. 8. března se pak můžete těšit na hlavní závod. Tam se doopravdy uvidí, který tým nová pravidla využil ve svůj prospěch a čí mechanici a inženýři budou muset tuto sezonu dělat přesčasy.