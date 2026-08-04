Místo jachty české bláto. Bottas propadl cyklistice díky přítelkyni, v Hlinsku si vyjel MS
Letní pauza ve formuli 1 neznamená pro všechny jezdce jen odpočinek na pláži. Finský pilot Valtteri Bottas vyrazil do Česka, kde po boku profesionální cyklistky Tiffany Cromwellové absolvoval náročný gravelový závod v Hlinsku. Nezůstalo přitom jen u účasti – zajistil si dokonce místenku na mistrovství světa.
Valtteri Bottas si letní přestávku užívá jinak. Místo jachet a drahých dovolených zvolil aktivnější přístup, a to rovnou v Česku. Spolu s partnerkou, profesionální cyklistkou Tiffany Cromwellovou, se o víkendu zúčastnil závodu UCI Gravel World Series v Hlinsku o délce 131 kilometrů. Nezůstalo pouze u účasti. Kvalifikoval se na mistrovství světa!
„Zatímco všichni oddechují na lodích, účastnil jsem se závodu. Je skvělé objevovat akce s partnerkou,“ napsal na Instagram, kde o události informoval.
UCI Gravel World Series je štěrková závodní série, která se koná po celém světě. Pilot F1 se v kategorii mužů 35-39 let umístil pátý, čímž se oficiálně kvalifikoval na šampionát. Tiffany Cromwellová dojela v ženské kategorii sedmá.
Pro ty, kteří finského jezdce znají, není jeho vášeň pro cyklistiku překvapením. K tomuto sportu se však pořádně dostal až ve chvíli, kdy potkal současnou partnerku. „Zamiloval jsem si to. Formule 1 je pro mě prioritou, ale cyklistika je hned na druhém místě.“
Láska ke sportu přerostla až do bodu, kdy si dal za úkol splnit triatlon Ironman přímo na vlastní zahradě. V bazénu uplaval 3,8 kilometru, pak nasedl na statické kolo a odjel 180 kilometrů. K cíli jej dovedl běh na běžeckém pásu v délce maratonu. Vše stihl za 10 hodin a 57 minut. Úctyhodný výkon zaznamenal a zveřejnil na sociálních sítích, kde pravidelně sdílí i další cyklistické vyjížďky.
Každý okruh si o závodním víkendu pravidelně projíždí na kole, někdy ve společnosti dalšího fanouška cyklistiky, Carlose Sainze. Jestli se mistrovství zúčastní, je zatím otázkou. Ve formuli 1 se letos na chvostu pořadí trápí a zatím ani jednou nebodoval. V cyklistice se mu nyní zkrátka vede lépe.