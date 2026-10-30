Do Mexika si přijel pro titul. Antonelliho přirovnávají k Laudovi, co řekl šéfovi?
Velké oslavy se nevyhnutelně blíží. Dvacetiletý Kimi Antonelli se stane s velkou pravděpodobností světovým šampionem formule 1 už v neděli v Mexiku. Bez ohledu na výsledky George Russella a Lewise Hamiltona mu stačí dojet nejhůř na devátém místě. „Někteří lidé z jiných týmů dokonce říkali, že by neměl závodit ani ve formuli 1,“ vzpomínal na události z minulého roku šéf Mercedesu Toto Wolff, jehož tým by se měl dočkat jezdeckého titulu po šestileté pauze.
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Hotovo mohlo být už v neděli v Austinu, kde Kimi Antonelli vyhrál svůj devátý závod v sezoně. Jenže Lewis Hamilton dojel čtvrtý a George Russell osmý. Výsledky teď už jediných konkurentů tak korunovaci talentovaného Itala oddálily.
Bylo však až neuvěřitelné, s jakým klidem Antonelli Grand Prix ve Spojených státech ovládl. „Pokud jde o Kimiho, hlavní zprávou je pro mě jednoznačně to, že předvedl svůj dosud nejlepší závod,“ smekl šéf Mercedesu Toto Wolff.
Když ale novináři připomněli Antonelliho další triumfy v Japonsku, Kanadě či doma v Monze, čtyřiapadesátiletý manažer vtipně reagoval: „Řekl jsem, že to byl pravděpodobně nejlepší závod, jaký jsem od něj viděl, ale problém je v tom, že si ty předchozí nepamatuju. Když zmiňujete Monzu, musím uznat, že i tam to bylo opravdu dobré.“
Vettelův rekord na dosah
V případě zisku dvou bodů v Mexiku se Antonelli stane vůbec nejmladším šampionem formule 1 v historii. Překoná tak rekord Sebastiana Vettela, jenž se v roce 2010 radoval ve věku 23 let a 134 dnů. A to považte, že chlapec z Boloni slavil 25. srpna své teprve dvacáté narozeniny.
Členem akademie Mercedesu je už sedm let, ve formuli 1 ale debutoval zkraje minulé sezony čtvrtým místem v Austrálii. „Nebyl jsem to já, kdo za jeho angažování nesl hlavní odpovědnost. Byla to týmová práce našeho juniorského týmu kolem Gwena Lagrueho, který Kimiho objevil, když mu bylo jedenáct let. Celé této skupině patří velké uznání, po mnoho let Kimiho rozvíjela a pomáhala mu růst,“ chválil Wolff.
Wolff připomněl těžké začátky
„Spousta lidí před rokem hlásila, že by v Mercedesu vůbec neměl být. Někteří lidé z jiných týmů dokonce říkali, že by neměl závodit ani ve formuli 1. Byly tam slzy ve Spa a několik dalších těžkých chvil, to už je však pryč,“ ohlížel se Wolff.
„Když přišel do formule 1, vozy už měly za sebou čtyři roky vývoje. Ostatní jezdci na ně byli zvyklí, zatímco teď to je nové pro všechny. Díky svému přístupu se s tím vypořádal skvěle,“ pokračoval.
Letos se uvedl Antonelli druhým místem v Austrálii a následnými pěti výhrami za sebou. Z obrovského tlaku se lidově řečeno nepodělal ani v pokročilé fázi sezony. Za premiérovým jezdeckým titulem kráčí suverénně.
Antonelli šéfa před Austinem překvapil
„Před přípravou na Austin přišel ke mně do kanceláře, posadil se na pohovku a řekl: ‚Tenhle závod si užiju. A není vlastně docela legrační, že vůbec nemyslím na šampionát?‘ Já mu na to odpověděl: ‚Přesně tak, tohoto přístupu se drž. Máš nejlepší práci na světě, takže na to nezapomínej‘,“ navázal Wolff.
Rakouský manažer vzápětí vypíchl rozhovor s Pierem Ferrarim, který jeho jezdce přirovnal k legendárnímu Nikimu Laudovi. „Za Kimiho vzestupem stojí roky práce, rozvoje, náročných okamžiků, začleňování do týmu a spolupráce s inženýry. Do rozvoje jeho kariéry, schopností a charakteru jsme společně s jeho rodiči investovali deset a víc milionů. To všechno se nestalo jen tak přes noc,“ zdůraznila hlavní tvář Mercedesu.
Program formule 1 ve zbytku sezony
Velká cena Mexika (1. listopadu)
Velká cena Brazílie (8. listopadu)
Velká cena Las Vegas (22. listopadu)
Velká cena Kataru (29. listopadu)
Velká cena Abú Zabí (6. prosince)
Průběžné pořadí šampionátu
- Kimi Antonelli (Mercedes) – 365 bodů
- George Russell (Mercedes) – 242 bodů
- Lewis Hamilton (Ferrari) – 241 bodů