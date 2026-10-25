Antonelli znovu vyhrál, s titulem si ale počká do Mexika. Hamilton dotahuje Russella
Korunovace nového šampiona se odkládá, s velkou pravděpodobností k ní dojde až příští neděli v Mexiku. Lídr celkového pořadí Kimi Antonelli sice ovládl i devátý závod letošní sezony formule 1, jeho největší konkurenti však stále drží teoretické naděje. Italský mladík ve službách Mercedesu vyhrál Velkou cenu USA před Charlesem Leclercem z Ferrari a Maxem Verstappenem z Red Bullu. „Tohle byl výsledek, který jsme potřebovali,“ radoval se vítěz.
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Že se Kimi Antonelli stane vůbec nejmladším mistrem světa v historii formule 1, je téměř jasné. Definitivní razítko ale v Austinu nepřišlo. K potvrzení titulu potřeboval Ital vyhrát, což se znovu povedlo. Stejně tak ale musel spoléhat na umístění George Russella a Lewise Hamiltona.
O co přesně před závodem šlo? Aby Antonelli triumfoval, Russell by musel dojet nejlépe devátý a Hamilton pátý a hůř. Britská legenda skončila čtvrtá, Russell naopak osmý. Rozdíl mezi prvním a druhým jezdcem celkového pořadí činí momentálně 123 bodů, k mání jich zůstává ještě 125. „Jsme velmi blízko, ale pokusíme se sezonu zakončit ve velkém stylu. Doufejme, že to zpečetíme už velmi brzy,“ hlásil Antonelli.
Na deváté vítězství v sezoně si Antonelli zadělal už v sobotní kvalifikaci, kterou ovládl před piloty Red Bullu Maxem Verstappenem a Isackem Hadjarem. Start se mu povedl na jedničku, stejně tak i zbytek závodu. Poté, co ve 32. kole předjel Charlese Leclerca, bylo o jeho vítězství rozhodnuto.
„Celý tým si to nesmírně zaslouží. Všechen ten čas, který jsme vložili do nasazení tohoto nového balíčku vylepšení, se vyplatil. Je příjemné vidět výsledek. Z hlediska strategie šlo o naprosto bezchybné provedení, zvolili jsme jednu zastávku v boxech. Mám obrovskou radost, že nám to vyšlo. Bylo to díky skvělému týmovému úsilí,“ těšilo Antonelliho.