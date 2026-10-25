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Antonelli znovu vyhrál, s titulem si ale počká do Mexika. Hamilton dotahuje Russella

Kimi Antonelli během Velké ceny USA
Kimi Antonelli během Velké ceny USAZdroj: ČTK / AP / Eric Gay
Kimi Antonelli během Velké ceny USA
Kimi Antonelli během Velké ceny USA
Kimi Antonelli během Velké ceny USA
Kimi Antonelli během Velké ceny USA
Kimi Antonelli během Velké ceny USA
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Daniel Fekets
Formule 1
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Korunovace nového šampiona se odkládá, s velkou pravděpodobností k ní dojde až příští neděli v Mexiku. Lídr celkového pořadí Kimi Antonelli sice ovládl i devátý závod letošní sezony formule 1, jeho největší konkurenti však stále drží teoretické naděje. Italský mladík ve službách Mercedesu vyhrál Velkou cenu USA před Charlesem Leclercem z Ferrari a Maxem Verstappenem z Red Bullu. „Tohle byl výsledek, který jsme potřebovali,“ radoval se vítěz.

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Že se Kimi Antonelli stane vůbec nejmladším mistrem světa v historii formule 1, je téměř jasné. Definitivní razítko ale v Austinu nepřišlo. K potvrzení titulu potřeboval Ital vyhrát, což se znovu povedlo. Stejně tak ale musel spoléhat na umístění George Russella a Lewise Hamiltona.

O co přesně před závodem šlo? Aby Antonelli triumfoval, Russell by musel dojet nejlépe devátý a Hamilton pátý a hůř. Britská legenda skončila čtvrtá, Russell naopak osmý. Rozdíl mezi prvním a druhým jezdcem celkového pořadí činí momentálně 123 bodů, k mání jich zůstává ještě 125. „Jsme velmi blízko, ale pokusíme se sezonu zakončit ve velkém stylu. Doufejme, že to zpečetíme už velmi brzy,“ hlásil Antonelli.

Na deváté vítězství v sezoně si Antonelli zadělal už v sobotní kvalifikaci, kterou ovládl před piloty Red Bullu Maxem Verstappenem a Isackem Hadjarem. Start se mu povedl na jedničku, stejně tak i zbytek závodu. Poté, co ve 32. kole předjel Charlese Leclerca, bylo o jeho vítězství rozhodnuto.

„Celý tým si to nesmírně zaslouží. Všechen ten čas, který jsme vložili do nasazení tohoto nového balíčku vylepšení, se vyplatil. Je příjemné vidět výsledek. Z hlediska strategie šlo o naprosto bezchybné provedení, zvolili jsme jednu zastávku v boxech. Mám obrovskou radost, že nám to vyšlo. Bylo to díky skvělému týmovému úsilí,“ těšilo Antonelliho.

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