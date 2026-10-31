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Dvojitý triumf v Mexiku? Mercedes i Antonelli mohou slavit, Ferrari tiše číhá

Jezdec Mercedesu Kimi Antonelli
Jezdec Mercedesu Kimi AntonelliZdroj: Vincent Thian / AP Photo
Kimi Antonelli během Velké ceny USA
Kimi Antonelli během Velké ceny USA
Kimi Antonelli během Velké ceny USA
Kimi Antonelli během Velké ceny USA
Kimi Antonelli během Velké ceny USA
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Sára Fidesová
Formule 1
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Řídký vzduch, vysoké teploty a dva šampionáty v sázce. Autódromo Hermanos Rodríguez hostí závod, který může o všem rozhodnout. Mercedes má na dosah jezdecký titul pro Kimiho Antonelliho i ten konstruktérský, specifická mexická trať ale neodpouští sebemenší chybu a italský rival čeká na každé klopýtnutí.

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Boj o šampionát se blíží k vítěznému konci pro Mercedes. Kimi Antonelli má v Mexiku velkou šanci na zisk titulu, pro který celý rok bojoval. Pokud dojede devátý a výš, celkové prvenství má v kapse. I kdyby největší rival a týmový kolega George Russell závod vyhrál, ve zbytku sezony by ho už v žádném případě nedostihl.

Pohár konstruktárů v rukou Russela

To ale neznamená, že o nic nejde. Ve hře je ještě jedna trofej, která vůbec tak jasná není. Na Pohár konstruktérů si pořád brousí zuby Ferrari. Mercedes drží náskok 133 bodů, v Mexiku však může svůj odstup navýšit tak, že už ho nikdo nedoběhne.

Pokud skončí oba jezdci Mercedesu na prvních dvou příčkách a Ferrari celkově nasbírá za víkend pouhé čtyři body nebo méně, titul půjde do Brackley. Pokud ne, rozhodnutí se odkládá na další velkou cenu.

Antonelli je pro stáj stabilním článkem, o Russellovi se to říct nedá. Právě na bedrech britského jezdce tak leží klíč k tomu, zda Mercedes definitivně vyfoukne Pohár konstruktérů italským hřebcům. I když už Russell pravděpodobně přišel o šanci na individuální titul, tým k zisku trofeje nutně potřebuje double. Zatímco u Antonelliho je pravděpodobnost pódia vysoká, musí teď zabrat právě Russell a předvést bezchybný výkon.

Nevyzpytatelná trať

Místní okruh jen přidává olej do ohně rivality obou stájí. Mercedes zde stál na pódiu již desetkrát a od roku 2018 navíc drží traťový rekord, který zajel Valtteri Bottas. Jediný, kdo má na trati Autódromo Hermanos Rodríguez víc pódiových umístění, je Ferrari s 15; poslední přidal loni Charles Leclerc.

Mexiko je třetím nejkratším okruhem v kalendáři, měří pouhých 4,3 kilometru. Kvůli nadmořské výšce přes dva kilometry a nízké hustotě vzduchu se zdejší monoposty rychle ohřívají. O 25 procent řidší vzduch tak pořádně prověří chladicí systémy všech vozů.

Trať je unikátem. Je rychlá jako Monza, leží vysoko jako brazilský Interlagos, křídla vyžaduje jako v Monaku a rovinkou připomíná Las Vegas. Kombinace těchto faktorů vyúsťuje v dramatickou podívanou, která možná rozhodne o nejednom, ale rovnou dvou šampionátech najednou.

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