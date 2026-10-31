Dvojitý triumf v Mexiku? Mercedes i Antonelli mohou slavit, Ferrari tiše číhá
Řídký vzduch, vysoké teploty a dva šampionáty v sázce. Autódromo Hermanos Rodríguez hostí závod, který může o všem rozhodnout. Mercedes má na dosah jezdecký titul pro Kimiho Antonelliho i ten konstruktérský, specifická mexická trať ale neodpouští sebemenší chybu a italský rival čeká na každé klopýtnutí.
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Boj o šampionát se blíží k vítěznému konci pro Mercedes. Kimi Antonelli má v Mexiku velkou šanci na zisk titulu, pro který celý rok bojoval. Pokud dojede devátý a výš, celkové prvenství má v kapse. I kdyby největší rival a týmový kolega George Russell závod vyhrál, ve zbytku sezony by ho už v žádném případě nedostihl.
Pohár konstruktárů v rukou Russela
To ale neznamená, že o nic nejde. Ve hře je ještě jedna trofej, která vůbec tak jasná není. Na Pohár konstruktérů si pořád brousí zuby Ferrari. Mercedes drží náskok 133 bodů, v Mexiku však může svůj odstup navýšit tak, že už ho nikdo nedoběhne.
Pokud skončí oba jezdci Mercedesu na prvních dvou příčkách a Ferrari celkově nasbírá za víkend pouhé čtyři body nebo méně, titul půjde do Brackley. Pokud ne, rozhodnutí se odkládá na další velkou cenu.
Antonelli je pro stáj stabilním článkem, o Russellovi se to říct nedá. Právě na bedrech britského jezdce tak leží klíč k tomu, zda Mercedes definitivně vyfoukne Pohár konstruktérů italským hřebcům. I když už Russell pravděpodobně přišel o šanci na individuální titul, tým k zisku trofeje nutně potřebuje double. Zatímco u Antonelliho je pravděpodobnost pódia vysoká, musí teď zabrat právě Russell a předvést bezchybný výkon.
Nevyzpytatelná trať
Místní okruh jen přidává olej do ohně rivality obou stájí. Mercedes zde stál na pódiu již desetkrát a od roku 2018 navíc drží traťový rekord, který zajel Valtteri Bottas. Jediný, kdo má na trati Autódromo Hermanos Rodríguez víc pódiových umístění, je Ferrari s 15; poslední přidal loni Charles Leclerc.
Mexiko je třetím nejkratším okruhem v kalendáři, měří pouhých 4,3 kilometru. Kvůli nadmořské výšce přes dva kilometry a nízké hustotě vzduchu se zdejší monoposty rychle ohřívají. O 25 procent řidší vzduch tak pořádně prověří chladicí systémy všech vozů.
Trať je unikátem. Je rychlá jako Monza, leží vysoko jako brazilský Interlagos, křídla vyžaduje jako v Monaku a rovinkou připomíná Las Vegas. Kombinace těchto faktorů vyúsťuje v dramatickou podívanou, která možná rozhodne o nejednom, ale rovnou dvou šampionátech najednou.