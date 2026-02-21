Český pilot Staněk pojede v japonské Super Formuli: Velká změna, na výzvu se těším
Nejlepší český pilot současnosti vstupuje po konci ve formuli 2 do nové etapy své kariéry. Roman Staněk bude v sezoně 2026 startovat v prestižním japonském šampionátu Super Formula, kde se dohodl s týmem Kondo Racing. „Na tuto novou výzvu se ohromně těším. Po šesti letech v paddocku doprovodných sérií formule 1 je to pro mě velká změna,“ říká brzy dvaadvacetiletý jezdec.
Rodák z Valašského Meziříčí jezdil ve formuli 2 v uplynulých třech sezonách. Vybojoval v nich celkem pět pódiových umístění včetně vítězství v Belgii, kromě toho si dvakrát vyjel pole position. V týmu Invicta Racing zakončil Roman Staněk minulý rok na celkovém desátém místě se ziskem 105 bodů, přispěl také k zisku týmového titulu.
Nyní se upsal v japonské Super Formuli, která je od roku 2025 druhou nejrychlejší formulovou sérií na světě. Hned po F1. „Super Formule je extrémně rychlá a konkurence je velmi silná. Už se nemůžu dočkat, až začnu pracovat s týmem, poznám všechny členy a poprvé vyjedu na trať. Věřím, že v Japonsku můžeme být úspěšní a že společně dosáhneme skvělých výsledků,“ líčí Staněk.
Na startovním roštu Super Formule se každoročně představují i velká jezdecká esa. Včetně bývalého závodníka Sauberu v F1 Kamuje Kobajašiho nebo finského rallyového šampiona Kalleho Rovanpery. Staněk se stane prvním českým pilotem v této sérii od roku 2005, kdy v ní startoval Jaroslav Janiš. Jeho týmovými kolegy budou Ukyo Sasahara a Brit Luke Browning, současný rezervní pilot Williamsu.
Sezona 2026 odstartuje pro Staňka už příští týden oficiálními předsezonními testy na legendární Suzuce. První závodní víkend je naplánován na začátek dubna, kdy se od 3. do 5. dubna uskuteční úvodní dva závody na okruhu Mobility Resort Motegi.