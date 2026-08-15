Kolik si na ME vydělají Seemanová a Manuel? „Drobné“ pro plavce, statisíce pro atlety
Plavci v Paříži září, atleti v Birminghamu se zatím trápí. Kdo uspěje, může si během evropského šampionátu za zaslouženou dřinu přilepšit díky oficiálním odměnám. Kolik získali za své zlaté medaile Barbora Seemanová a Miroslav Knedla? A kolik si může v sobotním finále na 400 metrů vydělat Lurdes Gloria Manuel?
Na čtvrteční finále kraulové dvoustovky pracovala Barbora Seemanová celý život. Během své parádní kariéry nenajde povedenější závod než zlatou jízdu za třetím titulem evropské šampionky na dvoustovce. Navíc v nejrychlejším čase historie evropských šampionátů 1:54,38 minuty.
Za svůj přelomový počin ji pořadatel odměnil 2000 eur, necelými 50 000 korunami. Tolik dává federace Evropského plavání za vítězství na kontinentálním mistrovství. Dalších 70 000 získá díky vypsaným prémiím ve směrnici plaveckého svazu.
Je to za tolik dřiny dost?
„Jéžiš, to není na mě tohle hodnotit,“ odtušila Seemanová. „Ve sportu není nikdy dost peněz. Sportovci by si zasloužili největší podporu, co je možná. Zároveň je to taky v dalších odvětvích. Nechci to hodnotit. Dělám to pro sebe, protože mě to baví. Jsem strašně ráda, že je to zároveň i moje povolání, že můžu trávit dny tím, co mě baví.“
Evropské plavání vypsalo pro ME v Paříži prémie pro medailisty v každé z osmatřiceti individuálních disciplín a devíti štafetách.
V sólových závodech se kromě zlata oceňuje stříbro 1500 eury (36 000 korun) a bronz tisícovkou (24 000 korun). Ve štafetách se celému týmu dává za vítězství 3500, 3000 a 2000 eur (85 000, 72 000 a 60 000 korun).
Celková částka se rovná 252 000 eur (6,1 milionu korun), což je přibližně desetina odměn na Tour de France pro celý peloton. Navíc se vyplácí za světové rekordy 10 000 eur (240 000 korun) a 5000 eur za evropské rekordy (120 000 korun).
Na bonus za světový rekord si v Paříži sáhla Italka Sara Curtisová, která na trati 50 metrů znak překonala historický čas hned dvakrát.
Český svaz má svoje odměny a plavcům dává víc než mezinárodní federace. Kromě zlata za 70 000 oceňuje stříbro šedesáti tisíci a bronz padesáti tisíci. Prémie jsou vypsané i za další místa. Barbora Janíčková a Jan Čejka si za pátá místa v závodech na 100 metrů kraul, respektive 200 metrů znak vydělali 20 000 korun. Seemanová přidala za sedmé místo na kraulové stovce polovinu.
O co bojovat mají ale i další plavci. Člen českého týmu Michal Judickij potřeboval na dlouhé polohovce zaplavat čas 4:18,03, aby se dostal na hranici 830 FINA bodů, což je hranice reprezentace. „Chtěl jsem jít pod čtyři osmnáct, jelikož mi už dvakrát chyběl bod. Byl to obrovský cíl pro letošní sezonu,“ litoval Judickij.
Přestože zaplaval druhý nejlepší čas kariéry, na potřebný čas mu scházelo osm desetin. Stále tak nedosáhne na peníze z rozpočtu pro reprezentaci. Jeho kariéra tak bude dál odvislá od podpory vysokoškolského centra Victoria.
„Doufám, že mě podrží. Snad mě to moc neovlivní,“ řekl Judickij, který v bazénech bojuje s nejlepšími, přestože byl v mládí alergický na chlor.
Na výši jeho finanční situace mají vliv fenomenální výkony francouzského světového rekordmana Léona Marchanda. Když v roce 2023 na MS ve Fukuoce posunul výkon Američana Michaela Phelpse časem 4:02,50 o téměř sekundu a půl, posunul tím hranici FINA bodů pro ostatní závodníky. I proto Judickij stále čeká na vstup do reprezentačního týmu.
„To je součástí toho, že když se dá svěťák, zbytek plavecké komunity k tomu musí doplavat,“ bere to Judickij sportovně.
Statisícové prémie od svazu pro atlety
Českým atletům se na mistrovství Evropy v Birminghamu zatím moc nedaří, borci z elitní osmičky si ale můžou přilepšit.
Svaz vypsal prémie za prvních osm míst. Za zlato uděluje 600 000 korun, za stříbro 400 000 a za bronz 300 000 korun. Ještě za osmé místo je ve hře 60 000 korun. Z českého týmu si na peníze zatím sáhl jen kladivář Volodymyr Myslyvčuk, který za čtvrté místo dostane 200 000 korun.
Dvě velké naděje víkendového programu mohou zabojovat i o část prémie mezinárodní federace Evropská atletika pro deset nejlepších výkonů šampionátu, kde jeden podíl činí 50 000 eur (asi 1,2 milionu korun).
Každá disciplína je zařazená do skupin a na bonus dosáhne závodník s nejlepším výkonem v grupě podle atletických tabulek.
Čtvrtkařka Lurdes Gloria Manuel by na bonus dosáhla, pokud by v sobotním finále zvítězila a zaběhla by výkon 49,67 sekundy a lepší. Soupeří s časem Britky Amy Huntové, která vyhrála dvoustovku za 22,19. Takový čas už v sezoně zaběhla dvakrát.
Oštěpař Jakub Vadlejch, který v Birminghamu obhajuje titul z Říma 2024, má situaci daleko těžší. Ve vrhačské skupině se porovnává s vítězným výkonem slovinského diskaře Kristjana Čeha 72,51 metru. Aby bral bonus, musel by předvést výrazný osobní rekord 93,35 metru.