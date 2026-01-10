Nové stadiony pro rok 2026: těší se v Brně, ještě větší Camp Nou i obavy v Miláně
Stihnou včas dokončit stadion v Miláně, kde se má už za pár týdnů konat olympijský hokejový turnaj? Věřme, že ano. Milano Santa Giulia Ice Hockey Arena slibuje špičkové zázemí a nezapomenutelné sportovní okamžiky, ale čas běží neúprosně. Mezitím v Brně vyrůstá nová T‑Mobile Arena. Podívejte se, jaké další moderní stadiony se chystají otevřít v roce 2026.
Milano Santa Giulia Ice Hockey Arena (Milán/Itálie)
Pokud se stihne dostavět, bude sloužit jako hlavní stadion olympijského hokejového turnaje. Program Her zde začne už 5. února ženskými zápasy, muži včetně českého národního týmu, se přidají od 11. února. Multifunkční hala známá také pod názvem PalaItalia nebo Arena Milano na jihovýchodě Milána má kapacitu 16 tisíc diváků. Celkový rozpočet výstavby se odhaduje až na 200 milionů eur. Stavba byla zahájena v roce 2023 a po skončení Her bude komplex sloužit jako dlouhodobé sportovní a kulturní centrum.
New Highmark Stadium (Buffalo/USA)
Stadion pro tým Buffalo Bills nahradí od nové sezony NFL dosavadní stánek Highmark Stadium. Kapacita bude přibližně 67 tisíc diváků, celkový rozpočet projektu je přibližně 1,7 miliardy amerických dolarů, což z něj dělá jeden z nejdražších stadionů v historii NFL. Design stadionu zohledňuje drsné zimní klima Buffala, proto má částečně kryté tribuny, klade důraz na blízkost fanoušků k hřišti. Otevření je plánováno na červen 2026, aby byl stadion plně připraven na start nového ročníku NFL 2026.
Camp Nou (Barcelona/Španělsko)
Legendární Camp Nou prochází rozsáhlou rekonstrukcí, která zásadně promění ikonický stánek. Po dokončení bude mít kapacitu 105 tisíc diváků a stane se největším fotbalovým stadionem v Evropě. Rekonstrukce zahrnuje nové tribuny, kompletní zastřešení, moderní VIP prostory, nové šatny, mediální zázemí a nejnovější digitální technologie pro fanoušky. Rozpočet projektu se pohybuje okolo 1,5 miliardy eur. Ještě je potřeba dokončit výstavbu nového třetího patra, dvojitého VIP prstence a moderního zastřešení. Stadion má být plně zrekonstruován do června 2026, přičemž částečný návrat fanoušků už v omezené kapacitě proběhl vloni na podzim.
Talanta Sports Stadium (Nairobi/Keňa)
Nový stadion budují v Nairobi jako národní stadion Keni, bude mít kapacitu přibližně 60 tisíc diváků. Je navržen primárně pro fotbal a ragby a nebude mít atletickou dráhu, což zajistí lepší atmosféru. Projekt je klíčovou součástí příprav na Africký pohár národů 2027, který bude Keňa spolupořádat. Odhadovaný rozpočet se pohybuje kolem 350 až 400 milionů amerických dolarů a výstavbu realizuje čínská stavební společnost ve spolupráci s keňskou vládou. Architektura stadionu je inspirována místní kulturou a tradičními masajskými motivy. Otevření stadionu je plánováno na rok 2026, aby mohl sloužit jako hlavní sportovní aréna země před kontinentálním fotbalovým turnajem.
New Ankara Stadium (Ankara/Turecko)
Nový národní stadion se staví v hlavním městě Turecka, na místě bývalého stánku 19 Mayıs, jenž byl zbourán v roce 2018. Je navržen jako moderní čistě fotbalová aréna bez atletické dráhy. Po dokončení nabídne kapacitu až 50 tisíc fanoušků, všechna sedadla budou krytá střechou. Architektonický návrh je inspirován tvarem fotbalového míče a dominantním prvkem stavby je bezsloupková střecha nesená masivní ocelovou konstrukcí, která zajišťuje výborný výhled ze všech míst. Rozpočet se odhaduje na 270 milionů amerických dolarů. Stadion bude sloužit nejen klubům z Ankary, především Ankaragücü, ale také tureckému národnímu týmu a kulturním akcím. Nový stadion je také potenciálním místem pro pořádání zápasů pro EURO 2032.
T-Mobile ARENA (Brno)
Nová multifunkční hala vzniká jako významný sportovní a kulturní projekt a má se stát jedním z nejmodernějších zařízení svého druhu v České republice. Výstavba areny byla zahájena v září 2023, celkový rozpočet projektu přesahuje pět miliard korun. Hala bude mít maximální kapacitu až 13 tisíc diváků a nabídne více než 12 200 míst k sezení, což umožní pořádání nejen vrcholných sportovních utkání, ale i velkých kulturních akcí. Moderní zázemí zde najde hokejová Kometa, pro kterou se hala stane novým domovem, a také další sportovní odvětví a organizátoři mezinárodních akcí. Kometa by zde měla odehrát první zápas letos na podzim.