Sport Alive: Vystoupí Michael Payne, který stojí za globálním růstem olympijského hnutí
Někdejší marketingový ředitel Mezinárodního olympijského výboru a speciální poradce Bernie Ecclestona ve formuli 1 bude hlavním zahraničním speakerem konference Sport Alive 2026. Slavný manažer Michael Payne se zásadním způsobem podílel na finanční záchraně i globálním růstu olympijského hnutí. Pátý ročník největší tuzemské odborné konference o sportovním byznysu Sport Alive zná svůj termín i další hvězdy programu. Akce se uskuteční 8. října 2026 v prostorách pražského O2 Universum.
Konference Sport Alive vstupuje i do roku 2026 s ambicí přinášet know-how z nejvyšších pater světového sportovního marketingu. Payne, autor bestselleru Fast Tracks and Dark Deals, je považován za klíčovou postavu, která transformovala Mezinárodní olympijský výbor z organizace na pokraji bankrotu v miliardovou značku s nejpropracovanějším sponzorským programem na světě.
Na základě vysoké poptávky z loňského roku, kdy byly kapacity workshopů okamžitě vyčerpány, rozšiřují pořadatelé tento formát. Letos bude pro prakticky zaměřené bloky vyčleněn dvojnásobný prostor. Workshopy se zaměří na sociální média, AI, sportovní právo, práci s daty, CSR či praktické vztahy s municipalitami.
„Naším cílem není jen pasivní předávání informací z pódia, ale vytváření prostředí, kde se lidé ze sportu a byznysu propojují, vzájemně inspirují a učí ze zkušeností ostatních. Tomu podřizujeme celý program konference - od vystoupení přes networking až právě po workshopy,“ říká Tomáš Janča, zakladatel konference Sport Alive.
„Účast Michaela Payna vnímám jako milník. Je to člověk, který u jednacího stolu definoval moderní podobu sportovního sponzoringu. Jeho vhled do globální strategie v kombinaci s aktuálními případovými studiemi ze špičkového českého prostředí tvoří přesně ten mix, který marketingová obec od Sport Alive očekává.“
Potvrzení lídři trhu: Sparta, Slavia i progresivní projekty
Kromě hlavní hvězdy potvrdila účast řada dalších osobností, které hýbou tuzemskou scénou. Vystoupí zástupci obou pražských „S“ – za AC Sparta Praha vystoupí CEO Tomáš Křivda a marketingový ředitel Kamil Veselý, za SK Slavia Praha marketingový ředitel Jakub Mačát a ředitel strategické komunikace Jakub Splavec.
Pohled na budování nových značek a progresivní přístup nabídne Jakub Lorenc, majitel značky VIF, který stojí za založením prvního ryze ženského profesionálního cyklistického týmu v Česku. Ze Slovenska dorazí Vladimír Janček, marketingový ředitel basketbalového klubu BC Prievidza, který dlouhodobě vyniká v práci s komunitou a fanouškovským zážitkem.
Důležité termíny pro odbornou veřejnost
Oficiální odpočet ke konferenci začne v polovině května spuštěním prodeje vstupenek a představením další vlny atraktivních speakerů. Následovat bude v červnu otevření nominací do prestižních oborových cen Sport Alive Awards, které každoročně mapují a oceňují nejlepší projekty na českém i slovenském sportovním trhu. Samotný vrchol v podobě konferenčního dne se uskuteční 8. října 2026 v pražském O2 Universum. Veškeré aktuality a podrobný harmonogram budou k dispozici na webových stránkách www.sportalive.cz.