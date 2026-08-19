Stvořil sportovní nebe, začínal bez peněz. Svět opustil vizionář a otec ESPN Rasmussen (†93)
Byl u zrodu fenoménu, bez něhož si dnešní televizní svět nelze představit. Otec stanice ESPN Bill Rasmussen zemřel v úterý 18. srpna na následky dlouholeté nemoci. Zanechal po sobě fascinující příběh o tom, jak se z nezaměstnaného muže bez peněz stal mediální revolucionář.
Zakladateli ESPN Bill Rasmussen se staly osudnými komplikace spojené s Parkinsonovou chorobou, kterou trpěl od roku 2019. Rodák z Chicaga už od vysoké školy snil o práci ve sportovních médiích a dožil se 93 let. Cesta k jeho životnímu dílu – vytvoření gigantu jménem ESPN – však zdaleka nebyla přímočará.
Všechno to začalo zácpou na dálnici Interstate 84 v červenci 1978. Rasmussen, čerstvě bez práce, si povídal se synem Scottem, když dostali nápad vytvořit lokální kabelovou stanici v Connecticutu. Zůstávala pouze jediná neznámá: peníze.
Přenos vzduchem zbořil jakékoli překážky
Do hry brzy vstoupila začínající satelitní technologie. Rasmussen si rychle spočítal, že 24hodinový přenos přes satelit ho vyjde levněji než kupování krátkých časových oken u kabelových společností. Přenos vzduchem zbořil jakékoli překážky. Najednou nebyli omezeni na Connecticut, ale mohli vysílat celostátně a bez přestávky, což bylo v 70. letech nemyslitelné.
Vznikla společnost Entertainment and Sports Programming Network (Síť zábavních a sportovních programů), zkráceně ESPN. Čtrnáct měsíců trvalo rodákovi z Chicaga sehnat peníze na technologii a realizaci vůbec prvního nonstop sportovního projektu na celém světě. Záchrana přišla až od společnosti Getty Oil, která navzdory všem rizikům vsadila na šílený nápad a do projektu vrazila 10 milionů dolarů (cca 208 milionů Kč).
S penězi v kapse se sídlo stanice přesunulo do malého Bristolu v Connecticutu. Projekt byl ale drahý a šetřit se muselo na každém kroku. Sídlo vyrostlo na levném pozemku přímo vedle vrakoviště. Kromě nízké ceny mělo ještě jednu nečekanou výhodu – uprostřed hromad šrotu se totiž nikdo nepozastavoval nad výstavbou obrovských satelitních talířů.
Stojíte na prahu zítřka
„Pokud jste fanouškem, tak to, co uvidíte v nejbližších minutách, hodinách a dnech, vás přesvědčí, že jste ve sportovním nebi. Stojíte na prahu zítřka.“ První slova, jimiž stanice 7. září 1979 odstartovala své historicky první vysílání, slibovala mnohé.
ESPN se stala za 47 let fungování televizním fenoménem, samotný zakladatel si ale svůj splněný sen dlouho neužil. Už rok po prvním vysílání ho začala společnost Getty Oil, která toužila po absolutní kontrole, z projektu postupně odstavovat. Rasmussen nakonec své impérium v roce 1980 opustil – byť vždy tvrdil, že šlo o dobrovolný krok. Odchod ho ovšem nepřipravil o výplatu. Když v roce 1984 stanici odkoupila televizní síť ABC, přistálo zakladateli v kapse 740 tisíc dolarů (15,4 milionu Kč).
Skutečného zadostiučinění se tak vizionář dočkal až s odstupem let. Magazín Sports Illustrated ho zařadil do žebříčku Forty of the Ages, seznamu 40 nejvlivnějších osob sportovního světa. Objevil se po boku boxera Muhammada Aliho nebo basketbalové legendy Michaela Jordana. Dnes by už jen málokdo věřil, že tento muž začínal jako nezaměstnaný s prázdnou kapsou v koloně na dálnici.