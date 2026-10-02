Čeští judisté míří na MS. Krpálka čekají elitní titáni. Klammert se bude loučit s kariérou
- Česká judistická výprava odletěla na mistrovství světa do Baku získat medaile a body do olympijské kvalifikace.
Dvojnásobný olympijský šampion Lukáš Krpálek nastoupí v kategorii nad 100 kilogramů a poměří síly s elitními rivaly.
Dvaatřicetiletý David Klammert oznámil, že turnaj v Ázerbájdžánu bude jeho definitivní reprezentační derniérou.
Mise Baku! Česká judistická výprava míří na Mistrovství světa s velkými ambicemi. V čele sestavy stojí již legendární Lukáš Krpálek. Ten se na tatami postaví v kategorii nad 100 kilogramů příští sobotu.
Se speciální motivací na šampionát míří také David Klammert, pro kterého bude turnaj v Ázerbájdžánu reprezentační derniérou. „Pokud se mi podaří skončit sedmý, tak bych byl nad míru spokojený a mohl bych se rozloučit se vztyčenou hlavou a se ctí,“ prohlásil dvaatřicetiletý judista před odletem.
Zúročit tvrdou přípravu a hlavně posbírat body do olympijské kvalifikace. S takovými cíli odjíždí dvojnásobný olympijský vítěz Lukáš Krpálek na mistrovství světa v Baku. Usilovat bude o šestou medaili ze světových šampionátů a druhou ve váze nad 100 kilogramů, v níž před sedmi lety triumfoval. Povzbudit ho může bronz z červnové Grand Prix v Číně.
„Odjíždím na mistrovství světa se stejným cílem, jako vždy. Chci podat maximální výkon a nasbírat co nejvíc bodů do olympijské kvalifikace. Mám za sebou dobrou přípravu, a teď zbývá ji zúročit a poprat se o co nejlepší výsledek,“ shrnul před šampionátem Krpálek.
V přípravě ale chybělo jeho oblíbené Japonsko. „V letošní sezoně jsem ho bohužel ještě nenavštívil. Tentokrát jsme volili kempy po Evropě. Byli jsme v Lausanne po grandslamovém turnaji, který tam proběhl, a pak v Praze za pomoci judistů ze Slovenska,“ poodhalil nejúspěšnější český judista.
Těžcí soupeři pro Krpálka
Cestu na stupínky vítězů budou Krpálkovi křížit elitní titáni. Mezi favority patří světová jednička Rus Inal Tasojev nebo Gruzínec Guram Tušišvili, který vybojoval stříbro na olympiádě v Tokiu, když ve finále prohrál právě s českou hvězdou. Sám Krpálek mezi nejnebezpečnější soupeře řadí také Korejce Kima Min-jonga.
Nabitou soupiskou se ale nenechává nijak rozhodit. „Určitě tam nejedu s tím, že bych se chtěl někomu vyhnout. Vždy se snažím maximálně připravit na každého. Skvělých soupeřů tam bude spousta a vím, že bude velice těžké je porazit, já jsem ale připraven pro to udělat maximum,“ prohlásil rozhodně.
S velkým nadšením do Baku míří také David Klammert. Jeden z nejzkušenějších domácích judistů přišel na tiskové konferenci s významným oznámením.
„Ano, je to moje poslední mistrovství světa i poslední turnaj mojí reprezentační kariéry. Jedu tam s tím, že mám poslední šanci se nějak zapsat a hlavně překonat svůj dosavadní nejlepší výsledek, což je deváté místo. Pokud by se mi podařilo se prorvat do čtvrtfinále a skončit sedmý, tak bych byl nad míru spokojený a mohl bych se rozloučit se vztyčenou hlavou a se ctí. Chci na žíněnce nechat úplně všechno,“ uvedl.
V přípravě na závěrečnou kariérní metu se nejvíc posouval v ostrých randori s Adamem Kopeckým, který bude v Baku startovat ve stejné kategorii.
„Jsem moc rád, že mám na trénincích takhle skvělou konkurenci, které se navíc letos povedlo mě přeskočit. Já osobně to jako konkurenci neberu, spíše jako dar. V posledních letech se u nás kvalita v této váze hodně zvedla a máme proto super sparingy. Světové judo je ale přesto stále o stupínek výš a právě Kopajda je ten, se kterým má sparing opravdové grády. Nedáváme si nic zadarmo,“ pochvaloval si Klammert s úsměvem.
„Je to zdravě vyhrocené,“ navázal Kopecký ve stejně dobré náladě. „Nemám moc, co dodat k tomu, co již řekl David. On mi toho má spoustu co předat a já ho jen ženu dopředu,“ dodal.
Dalším želízkem české výpravy je i šestadvacetiletá Zachová, která ovládla v letech 2024 a 2025 mistrovství Evropy. V Baku se pokusí napravit loňské vyřazení v prvním kole. „Byla bych velice spokojená, kdybych se dostala do úspěšných finálových bloků,“ představila své cíle Zachová.
Světový šampionát startuje v neděli a vyvrcholí o týden později.
Česká nominace na MS
- Muži: Chusniddin Karimov (do 73 kg), David Klammert, Adam Kopecký (do 90 kg), Lukáš Krpálek (nad 100 kg)
- Ženy: Tereza Bodnárová (do 52 kg), Renata Zachová (do 63 kg)