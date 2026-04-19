Bizár na ME v judu! Soupeř Krpálka prosil, ať ho nechá vyhrát. A Čech bral stříbro
Judista Lukáš Krpálek získal na mistrovství Evropy v Tbilisi stříbrnou medaili. Ve snaze stát se nejstarším šampionem historie mu ve finále zabránil domácí Guram Tušišvili. Krpálek po zápase prozradil, že ho soupeř během souboje prosil, ať je k němu milosrdný.
Soucit znovu ve hře? Týden po kauze MMA bojovníka Jiřího Procházky zažil hodně zvláštní situaci i judista Lukáš Krpálek ve finále mistrovství Evropy.
Před bouřícím Olympijským sportovním palácem v Tbilisi se rval s domácím hrdinou Guramem Tušišvilim, po minutě prohrával na wazari a rychle nasbíral i dva tresty šidó. Byl na hraně, ale nic nevzdal a na soupeře ještě zatlačil. Vyrovnat už nestihl a v rozhovoru pro Radiožurnál Sport prozradil, že s ním Gruzínec během zápasu neobvyklým způsobem komunikoval.
„Popravdě nevím, jestli to mám vůbec říkat. Myslím si, že celý zápas ovlivnilo, že mě celý zápas prosil, ať ho nechám vyhrát,“ líčil Krpálek: „Trošku mě rozhodilo, že si dovolí na mě mluvit.“
S Tušišvilim má český šampion jednu z největších rivalit své velké kariéry. V začátku kariéry se mu na něj nedařilo. Prohrál s ním i v zápase o bronz na mistrovství Evropy v Praze v roce 2020, kde nebyl v nejlepší formě kvůli zhoršeným podmínkám k tréninku v době covidu. V roce 2021 ale Krpálek porazil Gruzínce v olympijském finále v Tokiu a zmařil mu jeho životní sen.
„Na jednu stranu jsem rád, že na domácí půdě vyhrál. Zpětně jsem si vzpomněl, že on mě na mistrovství Evropy v Praze 2020 vyhrát nenechal. Měl jsem mu co vracet. Zpětně mě mrzí, že jsem mu v konci mohl přidat o to víc,“ řekl Krpálek.
Nakonec mu Krpálek zvedl ruku nad hlavu
Pětatřicetiletý borec mohl získat už svůj čtvrtý titul evropského šampiona a stát se nejstarším šampionem v historii mistrovství Evropy. Rekord zatím stále drží Izraelec Ariel Zeevi, který v roce 2012 vyhrál kategorii do 100 kilogramů ve věku 35 let a 103 dní.
Krpálek až do finále postupoval na ippon. V prvním zápase přetlačil Losseni Koneho z Německa až v prodloužení technikou sumi-gaeshi. Ve čtvrtfinále porazil Rumuna Dariuse Dobreho na páku hiza-gatame už v první minutě. V semifinále hodil Poláka Grzegorze Teresinského na ouchi-gari.
Navzdory kontroverznímu chování soupeře ve finále mu Krpálek po zápase s úsměvem poblahopřál a zvedl mu ruku nad hlavu.
„Já věřím tomu, že přijde čas, kdy mu to zase vrátím a bude to na důležitějším turnaji než na mistrovství Evropy,“ uvedl Krpálek.
|KRPÁLKOVY MEDAILE Z ME
|TĚŽKÁ VÁHA
|2026
|Tbilisi
|stříbro
|2025
|Podgorica
|bronz
|2021
|Lisabon
|bronz
|2018
|Tel Aviv
|zlato
|2017
|Varšava
|bronz
|POLOTĚŽKÁ VÁHA
|2015
|Baku
|stříbro
|2014
|Montpellier
|zlato
|2013
|Budapešť
|zlato
Výsledky mistrovství Evropy v judu
Muži:
Do 100 kg: 1. Pirelli (It.), 2. Catharina (Niz.), 3. Adamjan (Rus.) a Sulamanidze (Gruz.).
Nad 100 kg: 1. Tušišvili (Gruz.), 2. Krpálek (ČR), 3. Tataroglu (Tur.) a Jendovickij (Rus.).
Ženy:
Do 78 kg: 1. Bellandiová (It.), 2. Reidová (Brit.), 3. Lobniková (Slovin.) a Issoufiová (Fr.), ...Košnarová (ČR) vyřazena ve 2. kole.
Nad 78 kg: 1. Heršková (Izr.), 2. Fontaineová, 3. Dicková (obě Fr.) a Tavanová (It.).