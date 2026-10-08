Vize slavného marketéra: Jeden zápas na pěti stadionech. Infantino? Překročil hranici
Předchází ho pověst muže, který kdysi zachránil před krachem olympijské hry. Slavný britský marketér Michael Payne přijel do Prahy na sportovně-byznysovou konferenci Sport Alive a podle svého zvyku přednesl pár provokativních tezí. Všiml si i bleskové návštěvy šéfa FIFA Gianniho Infantina v Praze. A otevřeně ho zkritizoval.
Payne kdysi v osmdesátých letech nastupoval jako historicky první marketingový ředitel Mezinárodního olympijského výboru v době, kdy se pět olympijských kruhů potápělo ke dnu do značné míry kvůli důsledkům studené války a vzájemným bojkotům obou stran. V Praze, kde mimo jiné představil svou knihu Tajné dohody světového sportu, tak před politickými zásahy do sportu důrazně varoval.
„Už nejsou vzácné, ani nahodilé. Stávají se záměrnějšími, strategičtějšími a na globální scéně mnohem viditelnějšími. Snaha politiků využívat sportu jako zbraně je pro něj jednou z největších hrozeb do budoucna,“ řekl Payne.
„Bude těžké uhasit žízeň politiků, kteří se vždy snaží využít emociální sílu sportu, aby si vylepšili své profily. Sport je snadný a lákavý cíl. Během mistrovství světa ve fotbale jsme překročili červenou čáru, když šéf státu kontaktoval prezidenta FIFA a žádal ho, aby přehodnotil rozhodnutí.“
Nemáte jednodušší otázku?
Americký prezident Donald Trump během fotbalového mundialu u Infantina intervenoval ohledně trestu za červenou kartu amerického kanonýra Folarina Baloguna, který pak kontroverzně mohl nastoupit v osmifinálovém zápase proti Belgii.
Infantino pak představil skandální plán prodeje části práv na fotbalové mistrovství světa soukromým investorům. V Evropě vyvolal tvrdou kritiku, jako jeden z mála ho podpořil šéf FAČR David Trunda.
Když Payne v pražském centru O2 universum po své prezentaci dostal otázku na Infantina, rozesmál se.
„Nemáte jednodušší? Ale rád bych ho měl tady na podiu. Všiml jsem si, že byl v Praze,“ reagoval.
Propojování politiky se sportem vidí Payne jako velký problém do budocna.
„Je to jako v osmdesátkách, kdy byl sport využíván jako figurka v boji politických velmocí. Draka bojkotů jsme pohřbili, ale v posledním desetiletí se do sportu znovu derou politické establishmenty,“ uvedl Payne.
V Praze se představil jako uznávaná legenda sportovního marketingu. Kromě přelomového působení v MOV má za sebou i dlouholeté angažmá jako pravá ruka bosse F1 Bernieho Ecclestonea. V současné době vede marketingovou organizaci Světový volejbal.
„Je jednou z nejvýznamnějších osobností sportovního větového marketingu. Pomáhal vytvářet moderní tvář olympijského hnutí. Mike je vizionář, snaží se predikovat, co nás ve sportovním marketingu v nejbližší době čeká,“ řekl o něm Jiří Kejval, předseda Českého olympijského výboru.
Avataři ve finále MS
Své odvážné vize Payne v Praze opravdu představil. V jedné z nich předvídá finále fotbalového světového šampionátu na pěti různých stadionech najednou.
„Na finále v New Yorku budou živí lidi. Na dalších čtyřech budou hrát avataři. V Buenos Aires nebo v Madridu budou mít fanoušci stejný zážitek a nepoznají rozdíl,“ předvídá Payne.
K jeho dalším, na první pohled bláznivým nápadům, patří vize nepřátelského převzetí světového ragby ligou amerického fotbalu NFL.
„Zapadá to. Americký fotbal má peníze, ambice i globální agendu. Ragby má kulturu, kontakty a platformy. Dejte je dohromady a NFL získá, co vždycky chtěla – mezinárodní pozornost a rozvoj talentu,“ uvedl Panye.
Upozornil také na možnost technologického dopingu a jako příklad použil případ dánského fotbalisty Christiana Eriksena, který má v hrudi zabudovaný defibrilátor ICD.
„Je to technologie, která ho udržuje naživu, ale nepomáhá mu taky zlepšovat výkon? Počítá se jako zdravotní nutnost, nebo nefér výhoda?“ ptá se Payne. „Vstupujeme do éry, v níž bude obnova lidského těla rutinou. Žijeme v dopingovém pravěku.“
Payne upozorňuje i na možnost technologických úprav sportovního vybavení.Trenérům předvídá vytváření digitálních dvojčat soupeřů.
„Pro fanoušky se stane obývák produkčním studiem, kde je každý fanoušek zároveň režisérem a stříhačem,“ líčí Payne. „Stadiony budou muset nabídnout něco, co gauč nepřinese. Pasivní sledování skončilo.“