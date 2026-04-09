Tvrdá láska, ale i plná lednice a rulička franků. České eso formovala i matka Hingisové
PŘÍMO ZE ŠVÝCARSKA | O sportovních hvězdách nerozhoduje pouze talent a píle, ale také štěstí na lidi. Linda Nosková dorostla v dnes 14. tenistku planety díky téhle trojčlence. A jedna ze zásadních kapitol její kariéry se odehrála právě ve Švýcarsku, které jde teď jako česká jednička porazit v Billie Jean King Cupu.
Za vším stála dnes devětašedesátiletá Melanie Molitorová, matka a trenérka někdejší světové jedničky a grandslamové šampionky Martiny Hingisové. Právě do její tenisové akademie ve Wollerau nedaleko Curychu Nosková jako dítě sotva školou povinné dojížděla. Ne náhodou, Molitorová je rodačkou z Valašska stejně jako ona a díky konexi s trenérem Jaroslavem Machovským starším se dva světy propojily.
„Poprvé jsem ve Wollerau byla, když mi bylo jedenáct. Možná ani ne tolik,“ vybavuje si Nosková, která do Švýcarska vyrážela zhruba na týden měsíčně po další čtyři roky. A učila se řemeslu od jedné z nejvýraznějších trenérských postav ženského tenisu. Paní Melanie proslula jako rázná žena. Generálka, která žádnou pravdu necukruje a s ničím se nepáře. „Když člověk neudělal všechno dobře a na sto procent, tak mu chybu hned vyčetla. A ne úplně vlídně. Ale já jsem odolná, vždycky jsem byla. Někdo z dětí se tam rozbrečel, někdo odešel, ale já jsem vydržela a nenechala se odradit,“ vzpomíná Nosková, jež si z německého jazyka příliš nevybavuje, ale sprostá slova zná díky paní Melanii dodnes dobře.
Její zesnulá maminka Ivana seděla během tréninků na lavičce a dělala si poznámky. Vše se odehrávalo v takřka vojenském režimu. Když s malou Lindou jednou přišla na sraz o jedinou minutu pozdě, Molitorová se rozčílila: Co si to dovoluješ? Kde si myslíš, že jsi? A s rodinným týmem se celý večer nebavila.
Také však už malé dítě nutila o tenise skutečně přemýšlet. Z dcery Martiny vychovala Molitorová jednu z nejchytřejších hráček dějin a na herní inteligenci dbala i u jiných. „Třeba se mě ve dvanácti zeptala, co bych hrála proti Marii Šarapovové. Byl to zajímavý styl přemýšlení,“ poukazuje Nosková, jež s Martinou Hingisovou hrávala ve Wollerau čtyřhru a potkávala tam také půlku současného švýcarského družstva – o osm let starší Belindu Bencicovou a o rok mladší Céline Naefovou. „Proti ní jsem pak hrála svůj první zápas v Billie Jean King Cupu,“ zavzpomíná na vlastní debut v Seville 2023.
Pod tvrdou slupkou Melanie Molitorové se skrývalo velké srdce. Noskové maminka Ivana se živila všemožnými pracemi, táta Drahoš pracoval jako výpravčí. Zámožná dáma brzy pochopila, jak obtížné je pro rodinu financovat dceřin tenis. Mamince Noskové tak vtiskla do ruky ruličku franků, aby měli na výjezd na turnaj, který by si jinak nemohli dovolit. Ve Švýcarsku přebývali v jejím bytě pro hosty, nakupovala jim plné ledničky jídla. „V té době jsme na tom nebyli po finanční stránce kdoví jak dobře. Ona si ale mladou holčinu, o které moc nevěděla, vzala pod křídla a starala se. Byl to jeden z hlavních bodů mé mladé kariéry. Ona je velmi obětavý a hodný člověk,“ líčí Nosková, jež také nezapomene, jak ji Molitorová brávala o víkendech nakupovat, nebo vyrážely na túry do hor.
Díky tomu si zamilovala Švýcarsko a s paní Melanií je stále v kontaktu. „Jsem vděčná, že jsem ji potkala,“ děkuje ještě dnes.
Bouzková proti jedničce, Noskovou čeká Golubicová
Marie Bouzková zahájí v pátek kvalifikaci tenisového Poháru Billie Jean Kingové proti švýcarské jedničce Belindě Bencicové. Po ní půjde do akce Linda Nosková a na tvrdém povrchu v Bielu se utká s Viktorijí Golubicovou. Program začne ve 13:00. Český tenisový svaz informoval o nominaci na sociálních sítích.
Do sobotní čtyřhry nahlásila debutující kapitánka Barbora Strýcová dvojici Markéta Vondroušová, Lucie Havlíčková. Jejich soupeřkami by měly být Rebeka Masárová a Céline Naefová. Program by poté měly uzavřít duely Noskové s Bencicovou a Bouzkové s Golubicovou. Složení se ale může ještě změnit.
Kvalifikace se hraje na tři vítězné zápasy. Lepší tým postoupí do osmičlenné finálové fáze, která se uskuteční v týdnu od 21. září v Šen-čenu. Poražený celek čeká v listopadu baráž.