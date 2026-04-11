Profesorka překvapila samu sebe, maturantka děkovala za podporu. Maky je bobík!
PŘÍMO Z BIELU | Pestrobarevné osudy dvou českých tenistek se prolnuly ve společném deblovém vystoupení. Devatenáctiletá Tereza Valentová musela z přípravného týdne ve Švýcarsku zmizet na dva dny do Prahy kvůli maturitě, o sedm let starší wimbledonská šampionka Markéta Vondroušová zase vyrážela k prvnímu ostrému zápasu po čtvrt roce. A nakonec je v kvalifikačním zápase Billie Jean King Cupu dělily jen dva míče od toho, aby zmrazily domácí pár Viktorija Golubicová, Belinda Bencicová 7:6 (4), 6:7 (0), 1:6.
Po srdnatém výkonu bez bodového efektu působily jen lehce sklesle. „Byl to fakt dobrý zápas, nechaly jsme tam všechno,“ ujišťovala Vondroušová. „Bojovaly jsme do posledního míče,“ přitakávala Valentová. Česká dvojka měla výhodu zisku první sady a tu druhou otočila na stav 5:4 a 30:30 při podání Belindy Bencicové. Chyběla jen dva míče do cíle, ale tak to také zůstalo.
Mač nakonec trval 2 hodiny a 20 minut, švýcarská jednička Bencicová po něm měla jen 30 minut pauzu a musela opět do dvouhry proti české vůdkyni Lindě Noskové. „Snad jsme ji aspoň unavily. Už má v nohách pět a půl hodiny, tak snad se to ukáže,“ doufala Vondroušová. „Jestli ne, tak už nevím,“ usmála se Valentová, jež si považovala toho, že si mohla v prvním ostrém zápase v BJK Cupu zahrát po boku wimbledonské vítězky. „To je sen každého. S Maky se hraje výborně, krásně mě tam držela. Furt mě uklidňovala, pak zase utěšovala. Je úplný bobík!“ Parťačka, už tenisová profesorka, jí odpověděla: „Chtěla jsem tě tím zápasem provézt, aby sis ho užila. Bývala jsem všude nejmladší a vím, jaký to je tlak hrát za Česko.“
Čtyřhru si tahle dvojka spolu zahrála podruhé. V lednu v Adelaide prohrály s elitními deblistkami a pozdějšími finalistkami Australian Open Danilinovou a Kruničovou 9:11 v supertiebreaku. Od té doby Vondroušová kvůli obnovenému zranění levého ramene nehrála. I proto ji vlastní výkon v Bielu potěšil. „Byla jsem na sebe zvědavá a celkem můžu být spokojená. Výměny jsme hrály dobrý,“ hodnotila. Možná ještě víc ji potěšil fakt, že problémové rameno nápor dvou a půl hodin tenisu zvládlo. „Nečekala jsem, že budeme hrát tak dlouho. Ale rameno je dobrý,“ hlásila Vondroušová s tím, že z opatrnosti zřejmě příští týden vynechá přihlášený antukový turnaj ve francouzském Rouen a vrátí se na WTA Tour až na tisícovce v Madridu.
To Valentová musí s tenisem ještě kloubit další části maturitní zkoušky. Ty první ve středu a ve čtvrtek zvládla s dobrý pocitem. „Jestli nedostanu jedničku z účetnictví, tak už nevím,“ usmála se. Z českého jazyka psala téma charakteristika nejlepšího kamaráda, které si přála. A v angličtině využila zadání nejzajímavější týden mého života v tenisovou esej o současném reprezentačním týdnu. „Psala jsem tam o holkách a taky z pohledu, že jsem sama hrála. V té mé práci jsme tady zvítězily, tak pořád doufám…“