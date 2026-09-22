Dream Team se rozjel. Tenistky i bez Muchové smetly Britky a jsou v semifinále BJK Cupu
PŘÍMO Z ŠEN-ČENU | My jsme tady favoritky! České tenistky přijely do Šen-čenu vyhrát BJK Cup a v jeho čtvrtfinále to ukázaly i bez Karolíny Muchové. Marie Bouzková s Lindou Noskovou daly v nejkratší době mat Britkám, které přehrály 2:0. Semifinále je maximem, na které v novém formátu soutěže Česko zatím dosáhlo. O jeho překonání se lvice porvou s lepším z dvojice Kazachstán – Španělsko.
České tenistky dorazily do futuristického města na jihu Číny, kde momentálně panují tropy, v roli extrémně vysokých papírových favoritek celého Final 8. Po osmi letech má skončit čekání na další triumf v dámské týmové soutěži, vždyť kapitánka Barbora Strýcová přivezla do Asie hotový Dream Team.
Při omluvenkách světové jedničky Jeleny Rybakinové z Kazachstánu a desítky z Ukrajiny Marty Kosťuková řady hvězd v Číně prořídly. Dvě hráčky z top 10 (Nosková, Muchová) nemá nikdo ze soupeřek, natož pak všechny čtyři do top 30 (Bouzková, Bejlek). A k tomu ještě světovou jedničku ve čtyřhře (Siniaková).
Při téhle české síle působí úsměvně srovnání žebříčku pro BJK Cup, v němž jsou Češky až páté a Britky druhé. Na tak vysoké místo se ale ostrovanky vyšvihly díky třem účastem v semifinále za poslední čtyři roky, které jen potvrdily, že v národních barvách umí. A dokazovaly to i tentokrát.
Pro první dvouhru nechala Barbora Strýcová v garáži jedno ze svých ferrari. Místo světové osmičky Karolíny Muchové šla překvapivě na modře natřený kurt na stadionu Šen-čen Bay Sports Center Marie Bouzková. „Vybírala jsem po vzájemné dohodě s týmem, všichni jsme se rozhodli, že za dané situace bude lepší, když bude hrát Marie,“ hlásila před utkáním kapitánka, jež během turnajového formátu finále nemohla mluvit otevřeněji. Muchovou trénující v Číně s masivně zatejpovaným zápěstím ale nechala zapsat do nominace pro čtyřhru.
První bod po „bouzkovsku“
Jedna z hrdinek jarního kvalifikačního dramatu ve Švýcarsku urvala vstupní bod po „bouzkovsku“. Se Sonay Kartalovou, která hrála první zápas po půl roce od zranění zad v Indian Wells a do britského týmu byla doplněna teprve před týdnem, dřela tři hodiny. Ve třetí sadě se česká dvojka octila brejk pozadu a ztrácela 1:2. Na svízelný stav odpověděla ale Bouzková sérií čtyř gamů v řadě, aby vzápětí nevyužila tři mečboly a pak ztratila servis. Za skóre 5:4 už ale při podání Kartalové dokázala mač zavřít - 7:6 (2), 4:6, 6:4.
Šen-čenská hala pro 13 000 diváků byla plná sotva ze třetiny, atmosféru dělala především zhruba dvacetičlenná česká klaka s trumpetou. V hledišti však byli k vidění i čínští fanoušci s českými vlajkami a nápisy Maruška nebo Pojď Česko. V téhle atmosféře si Bouzková vylepšila bilanci v BJKC Cupu na 5:3 a nasměrovala favorizovaný výběr do semifinále.
Do něj ho dotáhla jednadvacetiletá Linda Nosková, přemožitelka britské jedničky Katie Boulterové. Manželka australského tenisty Alexe de Minaura na WTA Tour nemá formu, v reprezentaci ale má výtečnou bilanci 17:7 a wimbledonskou šampionku potrápila ve druhé sadě. V tom prvním světová šestka dominovala (6:2), následující part však došel až do tiebreaku. V tom Nosková trefila 4 esa, celkem jich v zápase nastřílela 15, a zkrácenou sadu kontrolovala – 7:6 (3).
Češky teď mají dva dny na přípravu, v pátek se znovu od 11 hodin SELČ utkají s lepšími z dvojice Kazachstán – Španělsko.