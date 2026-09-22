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Dream Team se rozjel. Tenistky i bez Muchové smetly Britky a jsou v semifinále BJK Cupu

Linda Nosková svým vítězstvím potvrdila postup českých tenistek do semifinále BJK Cupu
Linda Nosková svým vítězstvím potvrdila postup českých tenistek do semifinále BJK CupuZdroj: ČTK / AP / Andy Wong
Linda Nosková svým vítězstvím potvrdila postup českých tenistek do semifinále BJK Cupu
Linda Nosková svým vítězstvím potvrdila postup českých tenistek do semifinále BJK Cupu
Nehrající kapitánka Barbora Strýcová slaví s Marií Bouzkovou
Nehrající kapitánka Barbora Strýcová slaví s Marií Bouzkovou
Marie Bouzková zdolala Sonay Kartalovou a tenistky vedou v Poháru BJK nad Britkami 1:0
Marie Bouzková zdolala Sonay Kartalovou a tenistky vedou v Poháru BJK nad Britkami 1:0
Marie Bouzková zdolala Sonay Kartalovou a tenistky vedou v Poháru BJK nad Britkami 1:0
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PŘÍMO Z ŠEN-ČENU | My jsme tady favoritky! České tenistky přijely do Šen-čenu vyhrát BJK Cup a v jeho čtvrtfinále to ukázaly i bez Karolíny Muchové. Marie Bouzková s Lindou Noskovou daly v nejkratší době mat Britkám, které přehrály 2:0. Semifinále je maximem, na které v novém formátu soutěže Česko zatím dosáhlo. O jeho překonání se lvice porvou s lepším z dvojice Kazachstán – Španělsko.

České tenistky dorazily do futuristického města na jihu Číny, kde momentálně panují tropy, v roli extrémně vysokých papírových favoritek celého Final 8. Po osmi letech má skončit čekání na další triumf v dámské týmové soutěži, vždyť kapitánka Barbora Strýcová přivezla do Asie hotový Dream Team.

Při omluvenkách světové jedničky Jeleny Rybakinové z Kazachstánu a desítky z Ukrajiny Marty Kosťuková řady hvězd v Číně prořídly. Dvě hráčky z top 10 (Nosková, Muchová) nemá nikdo ze soupeřek, natož pak všechny čtyři do top 30 (Bouzková, Bejlek). A k tomu ještě světovou jedničku ve čtyřhře (Siniaková).

Při téhle české síle působí úsměvně srovnání žebříčku pro BJK Cup, v němž jsou Češky až páté a Britky druhé. Na tak vysoké místo se ale ostrovanky vyšvihly díky třem účastem v semifinále za poslední čtyři roky, které jen potvrdily, že v národních barvách umí. A dokazovaly to i tentokrát.

Pro první dvouhru nechala Barbora Strýcová v garáži jedno ze svých ferrari. Místo světové osmičky Karolíny Muchové šla překvapivě na modře natřený kurt na stadionu Šen-čen Bay Sports Center Marie Bouzková. „Vybírala jsem po vzájemné dohodě s týmem, všichni jsme se rozhodli, že za dané situace bude lepší, když bude hrát Marie,“ hlásila před utkáním kapitánka, jež během turnajového formátu finále nemohla mluvit otevřeněji. Muchovou trénující v Číně s masivně zatejpovaným zápěstím ale nechala zapsat do nominace pro čtyřhru.

První bod po „bouzkovsku“

Jedna z hrdinek jarního kvalifikačního dramatu ve Švýcarsku urvala vstupní bod po „bouzkovsku“. Se Sonay Kartalovou, která hrála první zápas po půl roce od zranění zad v Indian Wells a do britského týmu byla doplněna teprve před týdnem, dřela tři hodiny. Ve třetí sadě se česká dvojka octila brejk pozadu a ztrácela 1:2. Na svízelný stav odpověděla ale Bouzková sérií čtyř gamů v řadě, aby vzápětí nevyužila tři mečboly a pak ztratila servis. Za skóre 5:4 už ale při podání Kartalové dokázala mač zavřít - 7:6 (2), 4:6, 6:4.

Šen-čenská hala pro 13 000 diváků byla plná sotva ze třetiny, atmosféru dělala především zhruba dvacetičlenná česká klaka s trumpetou. V hledišti však byli k vidění i čínští fanoušci s českými vlajkami a nápisy Maruška nebo Pojď Česko. V téhle atmosféře si Bouzková vylepšila bilanci v BJKC Cupu na 5:3 a nasměrovala favorizovaný výběr do semifinále.

Do něj ho dotáhla jednadvacetiletá Linda Nosková, přemožitelka britské jedničky Katie Boulterové. Manželka australského tenisty Alexe de Minaura na WTA Tour nemá formu, v reprezentaci ale má výtečnou bilanci 17:7 a wimbledonskou šampionku potrápila ve druhé sadě. V tom prvním světová šestka dominovala (6:2), následující part však došel až do tiebreaku. V tom Nosková trefila 4 esa, celkem jich v zápase nastřílela 15, a zkrácenou sadu kontrolovala – 7:6 (3).

Češky teď mají dva dny na přípravu, v pátek se znovu od 11 hodin SELČ utkají s lepšími z dvojice Kazachstán – Španělsko.

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