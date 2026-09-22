Bezva záskok Bouzková, pot a sáčky s vychlazeným gelem i v hale: I v ní byly tropy
PŘÍMO Z ŠEN-ČENU | Ve velkoměstě v jižní Číně, které leží jen kousek přes vodu od Hong Kongu, se hraje BJK Cup v hale. Tropické teploty a vlhkost ale ztěžují život tenistkám i tam. Marie Bouzková musela použít připravené pytlíky s nachlazeným gelem, aby si ulevila při třísetové a tříhodinové řeži se Sonay Kartalovou. Nakonec Britku zdolala 7:6 (2), 4:6, 6:4 a poslala Česko ve čtvrtfinále do vedení 1:0.
Kartalová nehrála zápas půl roku, což je zrádné. Člověk neví, v jakém stavu se ukáže, zda nechytí falešnou formu.
„Snažila jsem se na ni připravit tak, jako kdyby hrála naposledy minulý týden. Všichni jsme se na ni dívali – jak hrála před pauzou i jak hrála na Billie Jean King Cupu dřív, protože tenhle povrch jí už v minulosti evidentně seděl. Nakonec byla fakt ready a vydržela i tak dlouhý zápas, takže to s ní bylo neskutečně těžký. Jediná věc, kterou bych si vyčetla, je, že jsem si za stavu 5:2 zkomplikovala koncovku zápasu. Trochu jsem povolila, přitom zápas byl vlastně jen o tom, která z nás zahraje agresivněji.“
Kdy jste se dozvěděla, že dostanete přednost před Karolínou Muchovou?
„Během úterý jsme si to řekly, takže jsem byla nachystaná.“
Do Číny jste dorazila z týmu jako první z českých tenistek. Už jste se aklimatizovala a srovnala s časovým posunem?
„Poslední dva dny už to bylo mnohem lepší. Přece jenom ty první dva tři dny byl spánek trošičku narušený tím, že jsem přiletěla z Ameriky, což je posun dvanáct hodin.“
Velké horko a vlhko v Šen-čenu vás ale překvapit nemohlo, když jste dorazila z Floridy, co?
„Jo, to je tady hodně podobný. I když hrajeme v hale, hodně se potím a ta vlhkost mi fakt připadá tropická, zrovna jako na Floridě. I venku je dost teplo.“
I proto jste si na lavičce dávala za krk sáčky s ledem, což v hale nebývá časté.
„Přinesla jsem si je sama dopředu už na zápas. Máme tady něco nahráno, takže jsem věděla, že i když to halové prostředí může působit chladněji a člověk by to neřekl, pořád bude velké vedro a hodně se zpotím.“
Na zápas přišly odhadem tak čtyři tisíce fanoušků, byl vidět i čínský pár s českou vlajkou a nápisem Maruška. Tušíte, zda jste v Číně populární?
„To nevím. (smích) Když tady ale chodíme okolo hotelu, lidi hrozně odchytávají Káju, Lindu a Katku, ty jsou tu určitě populárnější. Ale třeba jsem si teď nějaké fanoušky vybudovala, za což bych byla ráda.“
Co jste říkala celkové atmosféře? Nebyla to O2 arena, ale ani mrtvo jako jindy.
„Ne, bylo to super! Hlavně koncovka byla od publika fakt energetická. A samozřejmě nejen naši čeští diváci, kteří sem dorazili takovou dálku, ale i čínské publikum bylo super a dávalo hroznou energii.“
Tou vás zásobovala stejně jako při kvalifikaci ve Švýcarsku i temperamentní kapitánka Barbora Strýcová. Vypadáte už jako dobře sehraná dvojka.
„Jo, určitě! Bára dodává hrozně dobrou energii, ale nejen ona, i celý tým za ní. Z toho určitě čerpám. Tento týden je přesně o tomhle – je to týmová soutěž, nejsem v tom sama a všechno se dělá dohromady. Jsem ráda, že máme super vztahy a že tady bojujeme všichni za všechny. Je hrozně fajn tady být, moc mě to baví. Tenhle turnaj je pro mě takový pátý grandslam.“