Wimbledon nic nezměnil. Při prvním setkání jsme se objaly, líčí Nosková vztah s Muchovou
- Wimbledonské finalistky Linda Nosková a Karolína Muchová tvoří v Číně soudržný tým pro Billie Jean King Cup.
Kapitánka Barbora Strýcová si pochvaluje skvělou energii i profesionální přístup obou hráček, které spolu tráví volný čas.
Český výběr usiluje na BJK Cupu v Šen-čenu o první týmový triumf po osmi letech.
PŘÍMO ZE ŠEN-ČENU | Před dvěma a půl měsíci vyhrála Linda NoskováWimbledon, největší titul v tenisovém světě. Na úkor zlomené Karolíny Muchové, jež to na Centrkurtu All England Clubu oplakala. Z konkurentek a hvězdných příslušnic top 10 jsou dnes v daleké Číně na BJK Cupu spoluhráčky, které společně večeří, smějí se a fungují v rámci jedné party pod českou vlajkou. „Rivalitu z nich absolutně necítím. Obě jsou pohodové holky,“ líčí kapitánka Barbora Strýcová bezproblémovou dynamiku v týmu, která není za takových okolností vůbec samozřejmá.
V nultých letech jednadvacátého století disponovala tenisová Belgie jedním z nejsilnějších ženských týmů na planetě. Když v roce 2001 ovládla Fed Cup dvojka tehdejších teenagerek Justine Heninová s Kim Clijstersovou, zdálo se, že se rodí nová dynastie. Celá země se tetelila z úspěchu mladých dívek, jedné z Vlámska a druhé z Valonska, jejichž společný úspěch měl sjednocovat i celou zemi. Další titul už Belgičanky nikdy nepřidaly…
Klín mezi ně vrazilo první celobelgické finále grandslamu v historii. Na antuce Roland Garros 2003 triumfovala uzavřená Heninová, jež se posléze stala terčem útoků otce Clijstersové Lea, v zemi slavného fotbalového reprezentanta. Postupně se někdejší kamarádky z juniorských let odcizily tak, že jen těžko společně fungovaly v reprezentaci.
V červenci 2026 proběhlo v Londýně historicky první celočeské finále grandslamu. „Gratuluji Lindě, mé bývalé kamarádce,“ zavtipkovala po něm při proslovu uslzená Muchová. V září již Nosková s Muchovou nasedly společně na letadlo do Šen-čenu a vydaly se bojovat za české barvy, které čekají na triumf z dámského mistrovství světa v tenise osm let.
Kdybychom měly čas, tak na kafe určitě zajdeme
Kapitánka Strýcová, která dala český Dream Team dohromady, si uvědomuje nástrahy téhle situace. „Když hrajete finále Wimbledonu a jedna musí prohrát, je pak samozřejmě pro obě složitější se hned znovu naladit na stejnou vlnu,“ uznává s vědomím, že jen po zlomek sezony, když obléknou české teplákovky, mají obě hvězdy společný cíl. „Když jsou na turnaji a hrají samy za sebe, tak chce každá ukrojit ten největší kus koláče pro sebe, což je jasné,“ připomíná.
Ač mezi sebou mají věkový rozdíl devět let, o povahách Muchové s Noskovou svědčí, že na sebe nežárlí, nemají hvězdné manýry. Po wimbledonském finále se poprvé potkaly až při US Open, jelikož starší z nich v létě absolvovala menší operaci. „Viděly jsme se v šatně a objaly se. I společný trénink jsme si naplánovaly,“ popsala Nosková. Na „usmiřovací“ pivo, či v dámském případě spíš kávu, ale nedošlo. Na individuálních turnajích má každá svůj džob, programy se jen těžko protnou. „Ale kdybychom byly v Praze a měly čas, tak na kafe určitě zajdeme,“ tvrdí světová šestka Nosková.
To ona je základním kamenem týmu pro Billie Jean King Cup, oddanou bojovnicí, která od debutu při finálovém turnaji v Seville 2023 přijala každou reprezentační pozvánku. V týmové soutěži má bilanci 8:3 a zvítězila v posledních šesti utkáních.
Nic se mezi námi nezměnilo
Muchová (skóre v BJKC 3:2) si víc vybírá, i kvůli častým zraněním se nyní vrátila do českého týmu poprvé po čtyřech letech od finálového turnaje v Glasgow 2022. S Noskovou se v reprezentaci na téhle úrovni potkává vůbec poprvé, společně ale bojovaly a spřátelily se před dvěma lety na olympiádě v Paříži. Tam jim těsně unikla medaile ze čtyřhry, v níž obsadily čtvrté místo.
A v Šen-čenu navazují na to, kde tehdy u Eiffelovy věže skončily. Tým společně snídá i večeří, na zahajovací banket se všechny hráčky oblékly do elegantních černých roláků a dlouhých černých sukní. Prožité společné okamžiky spojují. „Máme teď čas se vidět a zase se víc bavit. Nic se mezi námi nezměnilo. Právě naopak. Vždyť jsme v jednom týmu a jde nám o jednu věc,“ podotýká Nosková.
Muchová prohlásila, že její oblíbenou součástí reprezentačních akcí je lépe poznávat členky týmu. U Noskové platí to samé. Existují hvězdy typu Marii Šarapovové či čínské olympijské vítězky Čeng Čin-wen, jež otevřeně prohlašovaly, že v tenisové šatně kamarádství nehledají. Zejména z toho důvodu, že by je mohlo brzdit při vzájemných zápasech. Nosková tenhle přístup nechápe. „Nebavit se s nikým bych nedokázala. Je pro mě důležité, abych měla mimo kurt normální život. Celý rok na túře potkáváte stejné obličeje, je pro mě nepochopitelné se takhle stranit. Všechny jsme na kurtu samy, tak proč si to ještě dělat složitější mimo něj?“
Strýcová cítí skvělou energii
Nejen již zmíněný belgický příklad ukazuje, že takový přístup v reprezentaci není automatický. I ta česká zažila nesváry mezi Helenou Sukovou a Janou Novotnou, které spolu v pozdějších fázích kariér ani nechtěly trénovat, natož hrát čtyřhru. Jisté napětí panovalo i v dobách, když se v týmu sešly alfa hráčky z top 10 Petra Kvitová s Karolínou Plíškovou.
Tentokrát v Číně působí vše mezi wimbledonskými finalistkami na tenisové poměry téměř idylicky. A kapitánka Strýcová nemůže být šťastnější. „Tady hrajete za Česko, pro lidi, kteří fandí vašim kariérám. Holky jsou dost velké profesionálky na to, aby to věděly a týmu se přizpůsobily. Je to fajn, cítím z nich skvělou energii.“
|Linda Nosková
|Kategorie
|Karolína Muchová
|21 let
|Věk
|30 let
|179 cm
|Výška
|180 cm
|6. místo
|Na žebříčku
|8. místo
|3
|Turnajové tituly
|3
|Vítězka(Wimbledon 2026)
|Nejlépe na grandslamu
|Finále(Wimbledon 2026, Roland Garros 2023)
|217:113
|Zápasová bilance
|363:171
|8:3
|Bilance v BJKC
|3:2
|12,05 mil. USD(cca 283 mil. Kč)
|Prize money
|15,17 mil. USD(cca 356 mil. Kč)