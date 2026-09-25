Platí rovnice: Češky finále neprohrávají. A Strýcová může vstoupit mezi legendy
- Český tým porazil v semifinále Poháru Billie Jean Kingové Španělsko 2:0 a poprvé v novém formátu postoupil do finále.
Kapitánka Barbora Strýcová i týmová jednička Linda Nosková po zápase zdůraznily, že oslavy odkládají a plně se soustředí na finále.
Češky mají v Šen-čenu den odpočinku navíc a v nedělním souboji o titul vyhlížejí lepší z dvojice Itálie a Ukrajina.
PŘÍMO ZE ŠEN-ČENU | České lavičce šéfuje první rok a už dokázala to, na co její předchůdce Petr Pála, nejúspěšnější kapitán v historii BJK Cupu a dnes svazový předseda, nedosáhl. Česko v bleskovém turnajovém formátu na pouhé tři zápasy, kterým se hraje šestým rokem, postoupilo do finále vůbec poprvé. A Barbora Strýcová nemůže být nadšenější. „To je tak skvělý!“ jásala čtyřicetiletá máma dvou dětí, Vincenta a Josefíny.
Coby členka zlaté generace se podílela na všech šesti jízdách za pohárem a ráda by v Číně dodržela tradici, že ve třetím tisíciletí Česko žádné finále neprohrálo. Především však upřímně přeje úspěch nové generaci hráček. „Holky to fakt moc chtějí a já bych byla strašně šťastná, kdyby se jim to povedlo,“ líčila.
Linda Nosková, Karolína Muchová, Marie Bouzková, Sára Bejlek – to mohou být nová česká jména, která na pohár přibudou. Kateřina Siniaková je už na něm zapsaná z roku 2018. To byl poslední titulový duel, který Česko odehrálo. V napěchované O2 areně tehdy Siniaková doručila dva body při triumfu 3:0 nad USA.
Že se za osm let stane tohle?
Další tehdy přidala právě Strýcová, která se ten víkend loučila s reprezentační kariérou. „Nastupovala jsem proti Keninové, brečela při hymně jak želva a vůbec nevěděla, jak ten zápas odehraju. Nenapadlo mě, že za osm let se stane tohle,“ kroutila hlavou nad cestami, kterými chodí osud.
Vedle ní seděla týmová jednička Linda Nosková, jíž bylo v roce 2018 třináct let. „Byla jsem ještě dítě, teprve jsem začínala. Na ten zápas jsem se ani nedívala. Až později, když jsem se o tenis fakt začala zajímat, jsem si pouštěla nějaké highlighty,“ vybavuje si.
Nyní je řada na ní a ostatních parťačkách, aby v neděli dokonaly rozdělanou práci. Tým si to dobře uvědomuje a zůstává soustředěný. Proto i radost ze semifinálového triumfu 2:0 nad Španělkami působila lehce vlažně. „Ještě není čas slavit a všichni to víme,“ prohodila Strýcová, která stejně jako Nosková odhaduje, že Česko spíš potká ve finále šampionky posledních dvou ročníků BJK Cupu Italky než Ukrajinu.
Jestli to bude nešťastná prohra, tak...
Toto semifinále je na programu až v sobotu, což dává Češkám v Šen-čenu další výhodu – den odpočinku navíc. Konstelace hvězd je tenistkám prostě nakloněna a byla by věčná škoda nedotáhnout sezonu, v níž se vše skvěle sešlo. Vždyť v současné euforii je lehké zapomenout, že v kvalifikačním kole Češky prohrávaly ve Švýcarsku po čtyřhře 1:2 a Nosková v následujícím singlu odvracela tři mečboly Belindy Bencicové. Dopadnout jeden z nich jinak…
Tenis si pamatuje jen vítěze, o to naléhavější je pocit nutnosti zvládnout finále. V tom má jasno i Nosková. „Jestli to bude nešťastná prohra, tak zdejší tažení rozhodně nebudu řadit mezi úspěchy vysoko. Jestli se nám to ale povede, tak to bude jeden z těch hlavních snů, které jsem si vždycky chtěla splnit,“ vyhlásila otevřeně.
Její sentiment sdílí i Strýcová. „Kdyby se nám to tady povedlo, bude to něco fakt výjimečného. Šla jsem do téhle funkce, protože v holky hrozně věřím teď i do budoucna. Mají na to sbírat trofeje tak, jako jsme to dřív dělaly my,“ horlí.
Pokud v neděli v Šen-čenu vytryskne česká radost, zapíše se Strýcová mezi největší legendy soutěže. Vždyť za 63 ročníků se jen hrstce dam podařilo triumfovat v hráčské a kapitánské roli.