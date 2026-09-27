BJK Cup ONLINE: Česko - Ukrajina. Svěřenkyně kapitánky Strýcové usilují o dvanáctý triumf
České tenistky se dnes utkají s Ukrajinou o zisk Poháru Billie Jean Kingové. V Šen-čenu budou svěřenkyně kapitánky Barbory Strýcové usilovat o dvanáctý titul a první od roku 2018. Tehdy se na triumfu podílela i Strýcová, jež má nyní v Číně šanci hned v premiérové sezoně u týmu stát se první Češkou, která ženskou týmovou soutěž vyhraje jako hráčka i kapitánka. ONLINE přenos z utkání sledujte na iSportu.
Češky cestou do finále porazily 2:0 ve čtvrtfinále Velkou Británii i v semifinále Španělsko. Dvě výhry zaznamenala wimbledonská šampionka Linda Nosková, po jedné Karolína Muchová a Marie Bouzková. V nominaci jsou také světová deblová jednička Kateřina Siniaková a Sára Bejlek.
Ukrajinské tenistky jsou ve finále poprvé, maximem byla dosud loňská semifinálová účast. Do boje o titul postoupily po výhrách nad Belgií (2:1) a šampionkami posledních dvou ročníků Italkami (2:0). Jedničkou v sestavě kapitána Ilji Marčenka je světová sedmička Elina Svitolinová, v týmu jsou také Anhelina Kalininová, Katarina Zavacká a Ljudmyla Kičenoková. Chybí desátá hráčka světa Marta Kosťuková.
Češky se s Ukrajinkami utkaly dosud jednou. Před třemi lety je v kvalifikaci na neutrální půdě v Turecku porazily 3:1. V Šen-čenu je úvodní dvouhra na programu od 11:00 SELČ.