Díl k dílu, Muchová skládá mimo radar puzzle šampionky. Proč je zdravá? Víc trénuje
PŘÍMO Z PAŘÍŽE | Na stadionu Simonne Mathieuové nevyužil norský favorit Casper Ruud ve třetí sadě na tenisovém Roland Garros pět mečbolů a v horku málem zkolaboval, pročež se program táhnul jako žvýkačka. A Karolína Muchová musela čekat. „Měla jsem déjà vu, loni jsem taky měla hrát poslední rundu v botanické zahradě a strašně dlouho se to tam tahalo.“
Před rokem selhala. Kvůli zranění levého zápěstí se mohla Muchová opřít do míčů z bekhendu jen jednou rukou a za vlezlého chladu podlehla americké ranařce Alicii Parksové. Rok 2025 byl pro šikulu z Olomouce sezona k zapomnění, letošek pravý opak. Promítlo se to i do jejího pařížského osudu.
Pořadatelé její pondělní mač nakonec přesunuli na kurt Suzanne Lenglenové, kde přes pomalý začátek (manko 2:5) pod zapadajícím sluncem nakonec jasně převýšila Rusku Anastasii Zacharovovou 7:5, 6:2. Finalistka Roland Garros z roku 2023 se v Paříži dočkala první výhry od životní grandslamové jízdy. „Uvědomila jste si to?“ zpovídal ji spíkr po utkání. Slečna s uměleckými sklony a myslí občas v oblacích zakroutila hlavou.
Pokud si s sebou něco nese, jsou to povznášející vzpomínky na tehdejší semifinálový skalp Aryny Sabalenkové i strhující finále s Igou Šwiatekovou, v jehož třetím setu vedla ještě 2:0 a 4:3 s brejkem. „Paříž mám moc ráda, ráda se sem vracím. Uhrála jsem tady nejlepší výsledek na grandslamu, to hraje roli,“ líčila.
Mnohými je považována za nejlepší tenistku současnosti bez grandslamového titulu. Zatím… Pár měsíců před třicetinami přidává do puzzle šampionky další a další dílky. V únoru v Dauhá ovládla tisícovku, po sedmi letech půstu a čtyřech prohraných zápasech o pohár se dočkala druhého titulu kariéry. A prvního skutečně velkého.
„Měla jsem za sebou několik prohraných finále v řadě. Mentálně mi pomohlo, že jsem to prolomila. Dokázala jsem si, že jsem schopná vyhrát turnaj,“ líčí tenistka, jež se v sezoně honosí skvostnou zápasovou bilancí 23:6, a když už prohraje, tak s absolutní elitou.
V jejím boxu už od ledna usedá nizozemský expert Sven Groeneveld, šedesátiletý veterán kurtů, jenž dovedl Anu Ivanovičovou či Mariu Šarapovovu ke grandslamovému titulu právě v Paříži. Již v devadesátých letech ale také pracoval s Monicou Selešovou či Mary Pierceovou. „Je to pan trenér, mám k němu velký respekt. Přinesl do týmu klid, nadhled, spoustu zkušeností. Věci, které mi říká a které děláme na kurtu, mi dávají smysl. Baví mě s ním pracovat, sedli jsme si. Je to fajn,“ libuje si.
Navíc se paralelně děje jedna zcela nevídaná věc. Muchová, ta bohem nadaná, avšak křehká hráčka, je již delší dobu zdravá. Jak je to možné? „O tělo se vždycky snažím starat co nejlíp, ale teď jsme začali víc cvičit, posilovat. A hrát víc tenisu. To je asi jediná změna. Možná je to fakt tím, že jsme přidali na objemu,“ dumá.
Zatím je teprve ve 2. kole Roland Garros. Po tom vstupním si oddechla, že přemohla stres první rundy i fakt, že za poslední měsíc sehrála kvůli souběhu okolností jediný zápas. Byť její jméno není skloňováno mezi prvořadými favoritkami antukového mistrovství Francie jako Sabalenková, Coco Gauffová, Iga Šwiateková či Jelena Rybakinová, Muchová dobře ví, že všechny tyhle tváře z plakátů už porazila. „Momentálně se chci hlavně rozehrát. Je to klišé, ale beru to fakt kolo od kola. Sezona je ale dobrá a není důvod, proč bych neměla mít sebevědomí nebo proč bych neměla mířit za vítězstvím. Cíle mám ty nejvyšší.“
Důrazně to hodlá ve středu připomenout i další soupeřce, rodačce z ruského Jekatěrinburgu hrající pod vlajkou Uzbekistánu Kamille Rachimovové.