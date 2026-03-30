Lehečka Sinnera ani na čtvrtý pokus neporazil. Deštivé finále v Miami sledoval i Jágr
Český tenista Jiří Lehečka v nedělním finále turnaje Masters v Miami na Floridě podlehl světové dvojce Italovi Janniku Sinnerovi 4:6, 4:6. Lehečka tak nezískal třetí a nejcennější titul na okruhu ATP, naopak Sinner zkompletoval takzvaný Sunshine Double - před dvěma týdny triumfoval také na turnaji v Indian Wells. Podobný počin se naposledy povedl Švýcarovi Rogeru Federerovi v roce 2017.
Lehečka, který postoupil do finále po pátečním vítězství 6:2, 6:2 nad Francouzem Arthurem Filsem, se utkal se Sinnerem počtvrté. Dosud ho ani jednou neporazil a nezískal proti němu ani set. Lehečku přímo v Miami podpořil hokejista Jaromír Jágr.
„Nikdy není snadné mluvit po takto prohraném finále. Když už jsem měl ale s někým prohrát, tak je to tebou, Janniku,“ řekl Lehečka během slavnostního ceremoniálu. „Byl to pro mě skvělý turnaj. Přijel jsem sem v ne úplně dobré formě, ale dokázal jsem se vrátit k tenisu, který chci hrát. Jsem šťastný i smutný zároveň. Doufejme, že příště tu trofej získám,“ uvedl Lehečka.
Finále na Floridě doprovázelo špatné počasí. Kvůli dešti pořadatelé utkání nejprve odložili a poté po jeho začátku na zhruba 90 minut přerušili.
Sunshine Double slaví také česká tenistka Kateřina Siniaková, která v neděli v Miami společně s Američankou Taylor Townsendovou porazila ve finále italskou dvojici Saru Erraniovou a Jasminu Paoliniovou. Česko-americká dvojice tak navázala na dva týdny starý triumf z Indian Wells.
Utkání se přerušilo kvůli dešti
Čtyřiadvacetiletý Lehečka nenavázal v Miami na loňský triumf krajana Jakuba Menšíka. Prohrál páté ze sedmi finálových duelů na okruhu ATP a třetí za sebou. Dosud získal titul vloni na turnaji v Brisbane a předloni v Adelaide. Čtyřnásobný grandslamový šampion Sinner využil dva z 11 brejkbolů, zaznamenal také 10 es.
Lehečka přišel poprvé o servis už ve třetí hře. Vzápětí měl při podání soupeře vedení 40:0 a tři brejkboly, ani jeden ale nevyužil a Sinner utekl do vedení 3:1. Sadu poté už dopodával.
Na začátku druhého setu bylo utkání přerušeno kvůli dešti. Po návratu na kurt Lehečka odvrátil postupně pět brejkbolů, za stavu 4:4 však už Sinner jeho servis prolomil a duel vzápětí dopodával. I přes neúspěch se Lehečka posunul v žebříčku ATP na životní 14. místo.
„Tohle vítězství pro mě hrozně moc znamená. To, že jsem poprvé vyhrál Sunshine Double, je něco neuvěřitelného,“ uvedl Sinner. „Podmínky dnes byly složité a jiné, než ve kterých jsem hrál minulé zápasy. Jiří hrál velmi dobře a bylo pro mě klíčové udržet vysokou úroveň hry po celý zápas, hlavně v těch důležitých momentech. Jsem moc rád, že se mi povedlo a odvezu si domů tuto trofej,“ doplnil s křišťálovou trofejí od české firmy Lasvit v ruce Sinner, který na turnajích ATP Masters vyhrál už 34 setů v řadě.