Tenisová aféra. Rozzuřený Ind odmítl pokračovat proti Čechovi. Jak se mám bránit? běsnil
Ocitl se dva míče od porážky a odešel z kurtu. Nejlepší indický tenista současnosti Sumit Nagal odmítl pokračovat v zápase s devatenáctiletým Petrem Brunclíkem, v němž prohrával 4:6, 4:5 a 0:30. V utkání 1. kola velkého challengeru v polské Poznani se osmadvacetiletý Ind cítil poškozený a nenechal si to pro sebe.
„Dnes jsem se cítil tak bezmocný a se zlomeným srdcem, protože jsem se nemohl ani bránit. Bylo pro mě emocionálně těžké se přes ten moment pak přenést,“ líčil v dlouhém prohlášení na sociálních sítích.
Osmadvacetiletého Nagala, někdejšího 68. tenistu žebříčku, rozčílila sporná situace z posledního gamu. Brunclíkův volej podle Inda skončil v autu, míček přesto ještě forhendem odehrál a přestřelil kurt. Umpirová sudí proto přiznala bod mladému Čechovi, byť Nagal argumentoval tím, že vztyčenou rukou dopředu reklamoval soupeřův aut.
„Okamžitě jsem zvedl ruku, jak je jasně vidět na videu, ale rozhodčí tvrdí, že to neviděla. To se sice může stát, ale ona pak odmítla slézt dolů a tu stopu vůbec zkontrolovat,“ nahněvalo aktuálně 277. tenistu pořadí ATP.
Nejprve se hádal s rozhodčí, posléze i s přivolaným supervizorem. Po zhruba deseti minutách scén pak přišel Brunclíkovi k síti podat ruku, vyfotil si stopu po tenisáku a zmizel z kurtu. Srdce si následně vylil na sociálních sítích, pro které vytvořil i video mající podpořit jeho názor.
„V jednom jediném míči jsem čelil třem chybným rozhodnutím: nezahlásili aut, rozhodčí odmítla sejít dolů, aby zkontrolovala stopu, a navíc si nevšimla, že situaci reklamuji,“ stěžoval si Nagal.
„Chyby se stávají, jsme lidé a já to chápu. Ale proč jsme my, hráči, za chyby trestáni finančně, a umpiroví rozhodčí ne? Hráči jsou pod neustálým tlakem, protože musí vyhrát, aby vydělali peníze. Rozhodčí jsou v porovnání s námi pod menším tlakem, protože nemusí vyhrát, aby dostali zaplaceno. Proč by neměli čelit žádnému tlaku? Pro hráče může jedno chybné rozhodnutí rozhodnout o zápase, nebo dokonce o celém turnaji. V životě dostanete trest, ať už uděláte chybu vědomě, nebo nevědomě. Pokorně žádám ATP/ITF, aby udělaly změnu, která by nám hráčům umožnila se také bránit. Věřím, že v roce 2026 by zápasy neměly záviset pouze na lidech na umpiru, když můžeme naplno využít technologie,“ navrhoval Ind, jenž se na sítích dočkal povzbudivých reakcí i těch, které mu vyčetly, že utkání nedohrál. „Za stavu 0:0 bys z kurtu neodešel,“ zněla jedna z nich.