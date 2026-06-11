Houslistka s raketou: kdo je šampionka Roland Garros, která se stane Češkou
Zařadila se do zástupu juniorských šampionek Roland Garros, které český tenis v posledních letech produkuje. Lucie Havlíčková, Linda Nosková, Tereza Valentová a nyní sedmnáctiletá Alisa Okťabrjovová. I rodačka z Ruska už může být brána téměř jako Češka, koncem června složí slib, což je poslední formální krok k získání občanství.
Její jméno stojí za zapamatování. Existuje velká šance, že se i ona dostane do vysokých pater profesionálního tenisu jako její předchůdkyně, které na pařížské antuce získaly stříbrný talíř pro vítězku juniorky. Alise Okťabrjovové už nyní patří pět menších profesionálních titulů a 311. místo na žebříčku WTA. „Chtěla jsem být výš. Bohužel jsem se na podzim trápila trochu se zápěstím. Nehrála jsem nějakých pět měsíců,“ líčila při tiskové konferenci na pražské Spartě, tedy ve svém domovském klubu.
Pochází ze sportovní rodiny, její otec Artur hrával hokej v nejvyšší ruské lize. S rodinou odešel do Česka, když byly Alise dva roky. Od čtyř začala hrát tenis ve školičce na Spartě. „Starší sestra ho hrála jako první, a jak to tak u mladších sourozenců bývá, chtěla jsem také,“ popisovala Okťabrjovová, jež zažádala o české občanství už před pěti lety a až nyní se ho dočká.
„Bylo to těžké a hodně frustrující období,“ přiznává. „Pomáhali jsme s občanstvím její sestře, která měla to štěstí, že ji bylo už osmnáct a procesem prošla rychleji. U Alisy jako nezletilé se to trochu zadrhlo,“ vysvětloval ředitel Sparty Miroslav Malý s tím, že 23. června složí Okťabrjovová slib a stane se definitivně Češkou. Tou už se sama cítí dlouho. „Vyrůstala jsem tu, mám tu rodinu, kamarády, blízké. Takže je to jasné,“ říká dívka hovořící perfektní češtinou.
Už ve čtrnácti postoupila do semifinále juniorského Roland Garros, na podzim téhož roku jí ale potkaly vážné problémy s kotníkem. Konzervativní léčba nezabrala, nakonec musela na operaci a na půl roku z tenisu vypadla. „Měla jsem osteochondrální lézi kotníku. To znamená narušení chrupavky a poté, přeneseně řečeno díru v kosti. Hodně jsem si třeba zvrtávala kotníky a měla i operaci vazů,“ popisuje. Situace prý tehdy ale vypadala dramaticky. „Byla méně než padesátiprocentní šance, že bude hrát tenis profesionálně, protože chrupavka v kotníku odumírala. Naštěstí jsme našli dobrého specialistu a operace se povedla,“ doplnil Malý.
Už přes dva roky hraje turnaje dospělých
I díky tomu má teď Česko další tenisový talent, mezi jehož vzory patří Novak Djokovič. Nejvíc na srbské legendě obdivuje mentální sílu. „Všem ukázal, že mít emoce je úplně normální, ať už na kurtu nebo mimo něj. To, jak se s tím vypořádá, na něm obdivuji nejvíc,“ říká Okťabrjovová, jíž se také zamlouvá pestrý tenis Nicka Kyrgiose, k němuž hodlá sama směřovat.
„Snažím se hrát trochu jinak než většina hráček na Tour. Pokouším se hru hodně mixovat, nehrát stereotypně.“ charakterizuje svůj styl dívka, jež platí také za velkou bojovnici a nemá jen sportovní vlohy. Již dvanáct let hraje na housle, jejím oblíbencem je houslový virtuos Antonio Vivaldi. „Dokončila jsem v Praze konzervatoř,“ podotýká studentka, kterou příští rok čeká ještě maturita na obchodní akademii.
Ze všech sil se ale především chystá na profesionální tenisovou dráhu. Už víc než dva roky hraje exkluzivně pouze turnaje dospělých. Letošní juniorská výjimka v Paříži proběhla hlavně kvůli tomu, aby tam dokončila rozdělnou práci, kterou jako čtrnáctiletá nedotáhla.
Misi splnila, ta příští velká ji čeká v červenci. Od pořadatelů dostala volnou kartu do hlavní soutěže turnaje Livesport Prague Open.
Alisa Okťabrjovová, o tomhle jméně bude ještě slyšet.