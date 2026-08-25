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Zpronevěra či krácení daní v tenisu. Policie zahájila stíhání dvou lidí a dvou firem

Ani image padoucha z Hvězdných válek Ivo Kaderkovi proti soudci a státnímu zástupci nepomohla, šel do vazby
Ani image padoucha z Hvězdných válek Ivo Kaderkovi proti soudci a státnímu zástupci nepomohla, šel do vazbyZdroj: Blesk: David Malík
Obviněného Vojtěcha Flégla přivádí eskorta na soudní jednání o vazbě
Ivo Kaderku přivedli k vazebnímu soudu
Policie přivezla tenisového funkcionáře Flégla k vazebnímu zasedání
Ivo Kaderku přivedli k vazebnímu soudu
Obviněného Vojtěcha Flégla přivádí eskorta na soudní jednání o vazbě
Ivo Kaderku přivedli k vazebnímu soudu
Policie přivezla tenisového funkcionáře Flégla k vazebnímu zasedání
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ČTK, iSport.cz
Tenis
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Policie zahájila stíhání dvou lidí a dvou firem v souvislosti s hospodařením a financováním klubů v tenisovém prostředí. Poznatky o trestné činnosti získala při prověřování dřívější rozsáhlejší kauzy kolem Českého tenisového svazu (ČTS). Jednoho člověka viní mimo jiné ze zpronevěry peněz, druhého pak ze zkreslování údajů v účetnictví. ČTK to dnes sdělil mluvčí Národní centrály proti organizovanému zločinu NCOZ Jaroslav Ibehej.

V hlavní větvi kauzy stíhá policejní centrála od roku 2024 za milionové podvody se sportovními dotacemi celkem šest lidí a osm právnických osob, a to včetně někdejšího prezidenta ČTS Iva Kaderky a bývalého člena dozorčí rady svazu Vojtěcha Flégla. Totožnost stíhaných v aktuální kauze policie nekomentovala. Člověk nově stíhaný za zpronevěru nicméně figuruje jako obviněný i v hlavní větvi, přičemž Kaderky se podle informací ČTK tento případ netýká.

Stíhanému muži kladou kriminalisté vedle zpronevěry za vinu také krácení daní a zkreslování údajů o stavu hospodaření. Hrozí mu až desetileté vězení. Druhý člověk se podle nich dopustil rovněž zkreslování údajů o stavu hospodaření, za což je možné uložit maximálně dvouleté odnětí svobody. Obě firmy pak čelí stíhání za krácení daní.

Zatímco hlavní větev tenisové kauzy dozoruje Vrchní státní zastupitelství v Praze, aktuální kauzu řeší pražské městské státní zastupitelství. Oba obvinění zůstali na svobodě.

Část dotací skončila na účtech rodiny

V původní kauze viní policisté Flégla z toho, že část dotací vyplacených z ČTS na pořádání turnajů skončila na účtech Fléglových firem nebo firem jeho rodinných příslušníků.

Podstata machinací spočívala podle policie v tom, že si Flégl a jím nebo jeho blízkými ovládané firmy nechali proplácet peníze za nadhodnocené nebo zcela vymyšlené služby - za podíl na organizaci některých turnajů, za dopravu i stravování účastníků nebo na zajištění lékařské péče.

Flégl i Kaderka skončili po zahájení stíhání na tři měsíce ve vazbě kvůli obavě z ovlivňování svědků. Kaderka dotační podvod i zjednání výhody při zadání veřejné zakázky popírá, vinu odmítl i Flégl. Vedle nich čelí podle médií stíhání ještě bývalý tajemník ČTS Jakub Fastr, šéfka ekonomického oddělení Hana Baierová, někdejší tenista Daniel Vacek a Fléglova manželka.

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