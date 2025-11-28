Obviněný Kaderka chtěl řečnit na valné hromadě. Tenisové hnutí ho ale drtivě odmítlo
Od okopávání kotníků s novým vedením Českého tenisového svazu (ČTS) chtěl Ivo Kaderka přejít k razantnější akci. Z dotačního podvodu obviněný dvaašedesátiletý funkcionář, kvůli němuž svaz musí splácet dluhy v řádech desítek milionů korun, na poslední chvíli požádal o vystoupení na páteční valné hromadě ČTS v pražských Strašnicích. Na její úvod však delegáti odhlasovali, že o jeho řečnění nestojí a Kaderka ani nedorazil.
Z přítomných delegátů hlasovalo proti vystoupení bývalého prezidenta na valné hromadě 95 delegátů, 13 hlasovalo pro, 8 delegátů se hlasování zdrželo. „Drtivé hlasování naprosté většiny zástupců tenisového hnutí v České republice beru jako jasný signál, že tenisový svaz se definitivně zbavuje stínu Kaderkovy éry,“ uvedl v tiskové zprávě současný předseda ČTS Jakub Kotrba, jenž Kaderku loni v červnu v čele svazu vystřídal.
Kaderka požádal o vystoupení na valné hromadě dopisem přímo Kotrbu. Aktivita muže, jemuž hrozí trest deseti let vězení, současného předsedu pobouřila. „Nebýt událostí v únoru minulého roku, nemusel se nyní domáhat obhajoby svého konání v minulých letech na valné hromadě. Obrátil se osobním dopisem se žádostí vystoupit přímo na mě, ale o dění ve svazu nyní nerozhoduje jeden člověk, jako v jeho éře, ale valná hromada,“ uvedl Kotrba s tím, že pokud by si Kaderka na valnou hromadu zajistil řádnou nominaci některé z oblastí tak jako všichni ostatní delegáti, nemusel předvádět tato teatrální gesta.
Valná hromada později taktéž jednoznačně přijala změnu stanov ČTS (109 pro, 1 proti, 3 se zdrželi). Upravuje se v nich například snížení počtu jejích delegátů za současných 120 na 63 a zásadní rozhodovací pravomoci přecházejí právě na valnou hromadu, která je nejvyšším svazovým orgánem. Rovněž se zrušila rada ČTS. Ta ještě dříve na svém posledním zasedání schválila hospodaření svazu v roce 2024 a rozpočet na rok 2026, s vyrovnanými příjmy a výdaji 212 milionů korun. „Součástí rozpočtu na příští rok už je i položka 6 milionů korun, která je určena na úhradu nákladů vzniklých činností některých členů minulého vedení v čele s prezidentem Ivo Kaderkou,“ uvedl Kotrba.
Delegátům valné hromady byla představena nová vizuální identita ČTS, která se začne postupně zavádět a užívat spolu s jednotným brandem Český tenis. „Český tenis je pojem po celém světě. Nová vizuální identita proto akcentuje českost hned ve dvou prvcích. Nové logo je odvážně postaveno na písmenku Č, což je nezaměnitelný a rozpoznatelný symbol v domácím i zahraničním grafickém prostředí. Současně je jeho primární barvou oranžová, která reprezentuje barvu antuky – povrchu, který je v Česku doma a hraje na něm nejvíce Češek a Čechů,“ stojí v tiskové zprávě svazu. Autorem nového vizuálního stylu je grafik Jan Moucha.