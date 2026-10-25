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To byl uragán! Siniaková přejela Američanku za hodinu a v Ósace získala šestý titul z dvouhry

Šťastná Kateřina Siniaková
Šťastná Kateřina SiniakováZdroj: Profimedia.cz
Světová jednička ve čtyřhře Kateřina Siniaková
Šťastná Kateřina Siniaková
Kateřina Siniaková na US Open
Kateřina Siniaková na tiskové konferenci po návratu do Česka
Kateřina Siniaková na tiskové konferenci po návratu do Česka
Kateřina Siniaková na tiskové konferenci po návratu do Česka
Kateřina Siniaková na tiskové konferenci po návratu do Česka
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ČTK, iSport.cz
Tenis
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Bravo! Kateřina Siniaková triumfovala na tenisovém turnaji v Ósace a vybojovala šestý titul na okruhu WTA z dvouhry. Ve finále deblová světová jednička deklasovala Američanku Ashlyn Kruegerovou za 64 minut 6:1, 6:0. V singlu vybojovala Siniaková první titul po třech letech.

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Třicetiletá Češka porazila pětapadesátou hráčku žebříčku Kruegerovou i v pátém vzájemném utkání a vylepšila si bilanci z finálových duelů na okruhu na 6:5. Naposledy získala ve dvouhře trofej před třemi lety v Nan-čchangu, ve finále tehdy zvítězila nad krajankou Marií Bouzkovou.

Rodačka z Hradce Králové přišla v tomto týdnu na turnaji v Ósace o jediný set. V prvním kole jí pomohla skreč Američanky Peyton Stearnsové za stavu 6:4, 0:6, 4:0, pak porazila Polku Magdu Linetteovou, Mary Stoianaovou z USA a Britku Katie Boulterovou. V novém žebříčku WTA by se měla posunout o 37 míst na 49. příčku.

Siniaková dominovala v Ósace jako první česká hráčka. Vloni tam neúspěšně bojovala o titul Tereza Valentová, která podlehla ve finále Kanaďance Leylah Fernandezové. Dvaadvacetiletá Kruegerová naopak nenavázala na triumf z roku 2023.

Siniaková se dnes vypořádala i se zhruba hodinovým přerušením kvůli dešti. Finále zastavil v prvním setu za stavu 2:1 pro Češku a ta po návratu na kurt už nedovolila soupeřce jediný game.

První set dotáhla po dalších dvou brejcích a Kruegerová nenašla na její hru recept ani pak. Na začátku druhé sady Siniaková odvrátila jediný brejkbol a následně jí nadělila „kanára“. Američanka uzavřela finále při prvnímu mečbolu české tenistky dvojchybou.

Tenisový turnaj žen v Ósace (tvrdý povrch, dotace 283 347 dolarů):

Dvouhra - finále: Siniaková (ČR) - Kruegerová (USA) 6:1, 6:0.

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