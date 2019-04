OKTAGON PROJEKT Y - 3. díl: Holky nejsou jen čivavy do kabelky. Taky se chtějí prát. Jako chlapi!

„Nebojím se ran, ani bolesti. Člověk dokáže všechno přijmout,“ říká ve třetím dílu Kateřina Klinderová. Kráska s vizáží nenasytné tygřice jde do série po hlavě! Bude boj v kleci jejím smyslem života? To ukáže až čas.

Pokérovaná podnikatelka vás každopádně překvapí svojí upřímností a bezprostředností. Dámy podle ní nejsou jen křehkým druhem, který je na světě jen proto, aby ho lidé obletovali a hýčkali! „Žádná ženská není stejná. Máme holčičí typy, které jsou fakt růžový. Koťátka, štěňátka a čivava do kabelky. To je oukej, ale pak tu jsou holky, co jsou prostě víc chlapi. A chtějí se prát!“

A právě takové jsou všechny čtyři semifinalistky, které prošly konkurzem. Vedle Klinderové také Petra Batthyanyová, Eva Borodáčová a sedmikráska mezi kopretinami Ivy Hašková.

Co na jejich snažení říká trenér Daniel Barták, jenž připravuje právě Klinderovou? „Holky do toho umějí dát víc emocí, víc agresivity.“ Jeho ostrá svěřenkyně ho zaujala, tak asi jako každého, hned na první pohled. „Říkal jsem si, ta je vysoká, ty krávo. Každopádně už přezdívka Kundosaki ji zesiluje,“ dodal.