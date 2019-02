USA řeší skandál! Šéf šampiona NFL si užíval s ilegálními prostitutkami z Číny

Ještě před měsícem slavil společně s Tomem Bradym a Billem Belichickem svůj šestý Super Bowl, který dokázali Patriots pod vedením Roberta Krafta vyhrát. Nyní je magnát, který koupil tým sídlící v městečku Foxborough ve státě Massachusetts v roce 1994 za 172 milionů dolarů, v potížích.

V pátek odpoledne byl na Floridě zatčen a obviněn z využívání služeb prostitutek ve městě Jupiter ve státě Florida.



Kraft je jedním z 25 obviněných v kauze, jejíž vyšetřování trvalo několik měsíců. Týkalo se především obchodování s lidmi. Mladé Číňanky a ženy z jiných zemí jihovýchodní Asie byly nelegálně s vidinou práce dováženy do New Yorku. Ale místo kýženého výdělku byly odvlečeny na Floridu do lázní a masážního salónu Orchids of Asia Day, kde fungovaly jako prostitutky a byly proti své vůli drženy pouze v prostorách podniku.

Klíčovým důkazem proti majiteli Patriots jsou záměry z tajných kamer, které Krafta usvědčují ze dvou návštěv podniku a využívání sexuálních služeb zhruba před měsícem. Majitelé zmíněného podniku si účtovaly za půl hodiny speciálních služeb 59 dolarů, za dvojnásobnou dobu o dvacet dolarů víc.Kraft, jehož manželka Myra zemřela v roce 2011, celé obvinění ústy svého právního zástupce odmítl. K situaci se zatím nikterak nevyjádřili ani Patriots, které čeká v příští sezoně obhajoba titulu v NFL a tažení za rekordním sedmým vítězstvím v Super Bowlu.

77letý byznysmen vybudoval z Patriots jeden z nejúspěšnějších týmů v NFL. Organizace New England Patriots má podle časopisu Forbes tržní hodnotu 3,7 miliardy dolarů, což z nich činí sedmý nejhodnotnější klub na světě.