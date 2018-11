Tragédie na Slovensku! Hokejista Lunter (†21) zemřel, hrával i v Kometě

Slovenský reprezentant, který naposledy hostoval v druholigovém Prešově, ještě v pátek večer nastoupil v ligovém utkání v Michalovcích, kde jeho tým prohrál 2:4. V pondělí ráno však jeho rodný klub přinesl smutnou zprávu.

„Obrovská tragédie zasáhla zvolenskou hokejovou rodinu. Ve věku 21 let nás v neděli večer nečekaně navždy opustil Kristián Lunter, odchovanec našeho klubu a v aktuální sezoně hráč prvoligového Prešova. Vyhasl život šikovného mladého chlapce, dobrého spoluhráče a hlavně přítele. Všem pozůstalým tímto vyjadřujeme hlubokou upřímnou soustrast. Kiko, odpočívej v pokoji,“ zveřejnil tragickou zprávu na facebooku tým HKM Zvolen. Okolnosti úmrtí klub nezveřejnil.

Lunter většinu své hokejové kariéry strávil ve Zvolenu. V sezoně 2015/16 nastupoval v týmu brněnské Komety do 20 let, za který odehrál celkem 36 zápasů. Na začátku této sezony přestoupil do Prešova, tam se během patnácti zápasů trefil dvakrát.